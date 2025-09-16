在我们看来，这一认可体现了 IBM 通过整合系统管理功能，在简化异构环境下的系统管理方面的优势。

我们认为，IBM Workload Automation (IWA) 因其能够大规模可靠地编排和执行复杂工作流而脱颖而出。这些能力使企业能够跨环境管理数千个任务，动态适应性能需求，并确保关键流程按时完成。

在我们看来，数据编排是 IWA 的一个特别强劲的应用场景。随着组织加速数字化转型，IWA 通过流水线实现安全且智能的数据流动，用于分析、报告和业务服务。借助 watsonx 提供的集成 AI 功能，该平台支持预测性调度、异常检测，以及将 AI 驱动的决策嵌入到工作流中。

通过重新设计的界面、更广泛的集成目录以及原生的托管文件传输，易用性也得到了提升。这些改进降低了运营复杂性，为团队提供了更清晰的可见性，同时最大限度地减少了人工操作。

Gartner 的分析强调了整个 SOAP 市场的成熟度。在我们看来，IBM 的混合灵活性以及在 AI 创新方面的持续投入，使 Workload Automation 能够帮助企业自信地简化编排并实现运营效率。

了解更多关于 IBM Workload Automation 的信息

阅读 Gartner 关键能力报告

