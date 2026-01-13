在 近期的一份报告中， Gartner 审视了 新兴的领域特定语言模型市场，并 认定 截至 2025 年 12 月 8 日 ，IBM 在 DSLM 赋能方面是“值得击败的对手”，报告援引 IBM Granite 模型 和 watsonx 产品组合 作为关键差异化优势。

报告指出：“ IBM 企业级 Granite 模型与其 watsonx 平台能力的结合，解决了 DSLM 创建与采用中的核心挑战，例如小型模型效率、部署灵活性的开放性、高质量 AI 就绪领域数据的可用性以及模型治理。这 确立了 IBM 目前在赋能可信赖的企业级 DSLM 竞赛中的领先地位。”

IBM 认为 2026 年将标志着企业 AI 的转折点，因为各组织越来越优先考虑那些为特定领域构建、定制和治理的模型。 诸如 IBM Granite 这类小型语言模型 (SLM) 为此方法奠定了基础，使企业能够高效地为广泛的领域特定用例定制 AI。