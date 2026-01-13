在经过 多年 通用 AI 的实验后，许多企业正转向专为特定领域设计、以提供更高准确性和效率的 专业模型 。
在 近期的一份报告中， Gartner 审视了 新兴的领域特定语言模型市场，并 认定 截至 2025 年 12 月 8 日 ，IBM 在 DSLM 赋能方面是“值得击败的对手”，报告援引 IBM Granite 模型 和 watsonx 产品组合 作为关键差异化优势。
报告指出：“ IBM 企业级 Granite 模型与其 watsonx 平台能力的结合，解决了 DSLM 创建与采用中的核心挑战，例如小型模型效率、部署灵活性的开放性、高质量 AI 就绪领域数据的可用性以及模型治理。这 确立了 IBM 目前在赋能可信赖的企业级 DSLM 竞赛中的领先地位。”
IBM 认为 2026 年将标志着企业 AI 的转折点，因为各组织越来越优先考虑那些为特定领域构建、定制和治理的模型。 诸如 IBM Granite 这类小型语言模型 (SLM) 为此方法奠定了基础，使企业能够高效地为广泛的领域特定用例定制 AI。
Gartner 将 DSLM 定义为“为满足特定行业、业务功能或问题类别的需求而创建或优化的生成式 AI (GenAI) 模型”。 这些模型旨在提高准确性，并减少对高级提示工程的依赖，以服务于一组范围更窄的高价值用例。
Gartner 观察到 ：“通用的 ‘一刀切’大型语言模型虽然用途广泛，但无法实现成本效益的规模化，也无法满足企业对准确性、可信度和控制的需求。”
随着 AI 计划的成熟，企业正逐渐放弃调整业务流程以适应通用模型的做法。相反，它们开始 专业化 模型，使其适应自身的数据、工作流和监管环境。
前沿模型旨在广泛胜任各类任务。其庞大的参数规模使其功能强大，但运行成本 高昂、部署困难且定制效率低下。
IBM 采用了一种不同的方法，设计了 Granite 系列小型语言模型 (SLM)，旨在高效且负责任地规模化企业 AI。Granite 并非 追求 最大规模，而是构建得小巧、高效且开放，这使得使用任何领域的数据进行定制都变得更容易、更具成本效益，而模型本身并非为任何特定领域预构建。
Granite 系列的广度 使组织能够为每个 用例 选择合适的模型，并且在定制后，这些模型能以几分之一的成本，在企业任务上媲美甚至超越前沿模型的表现。
最新的 Granite 4.0 模型 进一步延伸了这一优势。其混合架构实现了高效率和可扩展性，在长上下文、多会话场景中将内存需求降低 70% 以上，同时 保持 快速响应。在企业关键任务上，如指令遵循、工具调用和检索增强生成，Granite 4.0 模型的表现优于其权重级别 的许多模型， 甚至优于 更庞大的模型 。
Granite 在设计上 也遵循行业领先的信任与透明度标准。它 是首个获得 ISO 42001 认证的开放模型系列，这强化了 IBM 对负责任和受治理的 AI 的承诺。该系列近期还在斯坦福大学基础模型透明度指数中获得了 有史以来的最高分 ，透明度得分达 95%，而大多数其他模型开发者的得分逐年下降。
DSLM 只有根植于企业数据、部署到真实工作流中，并在其整个生命周期中得到治理时，才能创造价值。
Watsonx 是 IBM 的 AI 产品组合 ，可在任何云、应用、模型、智能体或数据类型上工作，使组织能够利用其现有技术投资而非替换它们来构建 和部署 DSLM。
DSLM 的价值取决于其所依据的数据。由于超过 90% 的企业数据是非结构化的， watsonx 帮助组织 访问这些数据并为其 AI 应用做好准备 ，使他们能够针对特定任务 定制 像 Granite 这样的模型。这些定制模型随后可以投入运营，赋能贯穿全企业执行工作的 智能体 。在整个生命周期中，随着规模的扩大， watsonx 提供必要的 治理 功能，确保数据、模型和智能体在扩展过程中的安全与合规。
Granite 与 watsonx 共同为领域特定 AI 提供了一个开放、混合、 集成 且负责任的基础，使企业 能够 大规模定制、部署和管理领域特定语言模型。
IBM 已与数千家跨行业组织合作，助力其通过数据和 AI 转变 运营 方式。在许多案例中，这项工作的核心在于为特定任务专业化模型，并利用 watsonx 将其投入运营。
例如， 一家大型电信公司需要每天分析数十万份客户服务通话记录。 他们最初依赖于一个庞大的前沿模型，导致运营成本高昂。 通过改用基于该公司专有数据定制的更小型的 Granite 模型，该机构在保持大规模记录分析所需性能的同时，显著降低了成本。
同样， UFC （终极格斗冠军赛）利用基于领域特定内容、并依托 Granite 和 watsonx 的检索增强生成管道，为其“洞察引擎”提供动力。该平台允许 用户 通过统一的对话界面，提出关于比赛和选手的复杂问题。
在上述每个案例中，定制化的 Granite 模型与 watsonx 的结合，都使相关组织从通用 AI 能力转向为生产环境设计的领域特定系统。
展望未来，Gartner 指出 ：“模型 AI 竞赛的下一阶段将不再取决于模型的原始能力或规模，而在于厂商能否通过领域特定语言模型，在连贯的生态系统中有效地融合特定领域知识与推理、强大的治理能力和部署灵活性 。”
进入 2026 年，领域专业化将越来越成为决定企业 AI 计划成败的关键。IBM 认为，成功将不取决于独立的模型，而取决于那些 能够实现定制化、支持混合环境 灵活部署 并在整个 AI 生命周期内提供 治理 的系统 。
小型、高效且开放的模型， 结合企业级的数据、编排和治理 能力，对于 2026 年 及以后成功的 AI 计划至关重要。
Gartner， 《AI 厂商竞赛：IBM 是领域特定语言模型赋能方面值得击败的对手》， Roberta Cozza，Samantha Searle， 2025 年 12 月 8 日
GARTNER 是 Gartner, Inc. 和/或其关联公司的商标。Gartner 不为其出版物中描绘的任何公司、供应商、 产品 或服务提供背书，也不 建议技术用户 仅选择那些评级最高或被指定为特定称号的供应商。Gartner 出版物包含 Gartner 商业与技术洞察团队的观点，不应被解释为事实陈述。Gartner 对本出版物 不作任何明示或暗示的担保 ，包括任何适销性或适用于特定用途的担保。