IBM 在 Gartner 数据分析与治理平台魔力象限中被评为领导者。

我们相信，这一殊荣是对 IBM 持续专注于提供创新、完整的解决方案，使组织能够在企业范围内跨混合环境、受监管行业和日益多样化的数据生态系统治理数据和 AI 的认可。

随着组织加速采用 AI，治理要求也在不断扩展。数据不再局限于结构化系统或中心化团队，而是涵盖不断发展的非结构化内容、数据产品和 AI 模型。治理必须扩展以适应这一现实。