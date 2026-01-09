我们相信，这一殊荣是对 IBM 持续专注于提供创新、完整的解决方案，使组织能够在企业范围内跨混合环境、受监管行业和日益多样化的数据生态系统治理数据和 AI 的认可。
IBM 在 Gartner 数据分析与治理平台魔力象限中被评为领导者。
我们相信，这一殊荣是对 IBM 持续专注于提供创新、完整的解决方案，使组织能够在企业范围内跨混合环境、受监管行业和日益多样化的数据生态系统治理数据和 AI 的认可。
随着组织加速采用 AI，治理要求也在不断扩展。数据不再局限于结构化系统或中心化团队，而是涵盖不断发展的非结构化内容、数据产品和 AI 模型。治理必须扩展以适应这一现实。
IBM 的数据与分析治理战略以 watsonx 为中心，watsonx 是 IBM 专为混合环境设计的开放、集成式数据和 AI 平台。在 watsonx 产品组合中，watsonx.data intelligence 为数据资产治理提供了统一的基础，而 watsonx.governance 则将治理扩展至 AI 模型和工作流。
这些能力共同帮助组织为不同数据和 AI 实施一致的治理，在整个生命周期中保障信任、透明度和合规。
借助 watsonx.data Intelligence，IBM 将预先集成的治理功能（包括数据编目、沿袭和数据产品管理）整合到一个统一、连贯的体验中。
watsonx.governance 的共享元数据层使组织能够使用一致的策略和控制来管理结构化和非结构化数据以及 AI 资产的治理。随着 AI 系统从实验阶段进入生产阶段，这种统一的方法变得越来越重要。
IBM 正在应用 agentic AI 来帮助简化和扩展治理运营。watsonx.data intelligence 的能力支持 AI 驱动的智能体，可帮助用户通过自然语言交互来查找、理解和使用可信数据，而无需掌握深厚的专业技术知识。
这些由智能体驱动的体验有助于数据消费者更加独立地工作，同时减轻治理和工程团队的运营负担。Gartner 提到了 IBM 在该领域的创新，包括智能体助理、支持非结构化数据整理和沿袭，以及利用历史稳定性检查进行高级异常检测。
大多数 AI 治理框架都是基于理想条件而设计。IBM 则面向在持续监管审查下运营的组织，对于此类组织而言，治理必须能够承受数据、分析和 AI 各方面的现实压力。
借助 watsonx.governance，治理控制是嵌入式、自动化且可审计——非手动操作、非附加，也不是事后应用。策略、沿袭和监督均直接集成到数据和 AI 的创建、管理和使用方式中。
这种方法有助于将合规从阶段性练习转变为持续的运营能力。治理成为日常工作流程的一部分，而不是因审计或事件引发的干扰项。
对于客户而言，这可以转化为切实的成果。团队可以减少审计准备时间，将更多精力投入到交付业务价值上。在风险被发现、上报或成为新闻之前，提前解决风险。
IBM 持续投资于自主数据产品策划、AI 驱动的治理以及结构化与非结构化数据的统一管理。我们相信，这一殊荣是对 IBM 始终致力于帮助组织为当下及未来的数据和 AI 构建可信基础的认可。
Gartner 和 Magic Quadrant 是 Gartner, Inc. 和/或其附属公司的商标。Gartner 不为其出版物中描述的任何公司、供应商、产品或服务背书，也不建议技术用户仅选择具有最高评级或其他称号的供应商。Gartner 出版物包含 Gartner 商业与技术洞察部门的观点，不应被解释为事实陈述。Gartner 不对本出版物做出任何明示或暗示的保证，包括对适销性或特定用途的适用性做出任何保证。该图由 Gartner, Inc. 作为一份更大研究文件的一部分发布，应结合整个文件进行评估。IBM 可应要求提供 Gartner 的文件。