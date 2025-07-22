IBM 在“IDC MarketScape：2025 年全球 GRC 软件供应商评估”中被评为领导者

IBM 在“IDC MarketScape：2025 年全球治理、风险与合规 (GRC) 软件供应商评估”中被评为领导者（文档#US53615325，2025 年 6 月）。

我们认为，这一认可凸显了 IBM OpenPages 在帮助组织应对日益复杂的治理、风险与合规领域方面的全面能力、强大功能和战略愿景。

GRC 服务与软件研究总监 Phil Harris 表示：“IBM OpenPages 在综合风险管理方面展现出卓越能力，尤其在 AI 驱动的分析和合规自动化方面具有显著优势，其战略愿景和执行力已将其定位为企业 GRC 领域的领导者。”