IBM 在“IDC MarketScape：2025 年全球 GRC 软件供应商评估”中被评为领导者

2025 年 7 月 22 日

作者

Christophe Delaure

Principal Product Manager, OpenPages

IBM

Sampreeth Kumar

Product Marketing Manager, OpenPages

IBM 在“IDC MarketScape：2025 年全球治理、风险与合规 (GRC) 软件供应商评估”中被评为领导者（文档#US53615325，2025 年 6 月）。

我们认为，这一认可凸显了 IBM OpenPages 在帮助组织应对日益复杂的治理、风险与合规领域方面的全面能力、强大功能和战略愿景。

GRC 服务与软件研究总监 Phil Harris 表示：“IBM OpenPages 在综合风险管理方面展现出卓越能力，尤其在 AI 驱动的分析和合规自动化方面具有显著优势，其战略愿景和执行力已将其定位为企业 GRC 领域的领导者。”

了解 IDC MarketScape 方法

IDC MarketScape 的严格评估框架提供了一个客观的第三方评价，组织在做 GRC（治理、风险与合规）技术决策时可以信赖

  • 供应商全面评估：该分析基于数十项能力和战略指标对 GRC 供应商进行了评估
  • 客户验证：通过与客户的直接访谈，获取了关于实施成功、投资回报率 (ROI) 以及持续支持的真实洞察
  • 面向未来的评分：供应商的评估不仅基于其当前的产品和服务，还考察了其应对新兴风险挑战的愿景和发展路线图
  • 市场影响力因素：报告考虑了市场份额、增长趋势以及地域覆盖范围
  • 技术创新：特别关注了人工智能能力、集成潜力以及可扩展性

这一认可意味着什么

据报道：

“IBM 的 OpenPages 提供了全面的跨组织 GRC 能力，具备成熟 GRC 组织所需的全部功能。OpenPages 还集成了 watsonx.ai、IBM 的生成式人工智能与机器学习框架，公司正在积极将其整合到整个平台中，以帮助简化终端用户任务、生成独特洞察、提升客观性，并产出可执行的结果。

人工智能功能支持用户以最小化人工输入生成风险摘要、控制说明和评估报告等输出内容，显著减少常规文档处理任务所需的时间。该平台架构支持新用例的快速原型设计和部署，并能够在几天内配置和操作工作流。这一点在受监管的环境中尤为重要，因为人工智能生成内容的透明度、可审计性和可追溯性至关重要。”

真实的业务影响

金融服务、医疗保健及其他受监管行业的领先机构正在运用 OpenPages 实现以下功能：

  • 在提高效率的同时降低合规成本
  • 实时掌握新兴风险情况
  • 简化监管报告流程
  • 实现数据驱动的风险管理决策

未来之路

在当今瞬息万变的风险环境中，有像 IBM 这样的领导者站在您身边，意味着您可以在遵循监管变化的同时，优化风险管理流程。我们相信，IDC MarketScape 的认可体现了 IBM 在这一关键领域持续创新的承诺。

了解 IBM OpenPages 如何转变您的治理、风险和合规性方法。在此处阅读报告摘要，直接了解为什么行业分析师继续将 IBM 评为 GRC 解决方案领域的领导者。

