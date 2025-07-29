这个强大的套件提供了一套全面的能力，旨在应对 B2B 整合各个方面的挑战。使 IBM Sterling B2B Integration Suite 成为全球企业值得信赖的选择的核心组件包括：

IBM Sterling B2B Integrator ：将所有复杂的 B2B 和 EDI 流程统一到一个功能强大的网关内，从而简化合作伙伴社区的互动。

IBM Sterling File Gateway ：将所有基于互联网的文件传输整合到一个高度安全、始终在线的边缘网关上，确保可靠的企业连接。

IBM Sterling Transformation Extender ：无缝集成整个企业的各种行业交易，确保与客户、供应商和合作伙伴交换准确的数据。

IBM Sterling Control Center Monitor：通过全面的监控和分析，为整个 B2B 和托管文件传输环境提供可靠、实时的可见性和稳健的治理。

年度报告还强调了 IBM 致力于解决客户痛点，推进以下领域的开发：

现代化用户界面/用户体验，提高易用性，并扩展至非技术用户群体 混合集成平台 (iPaaS) 功能，可满足对超实时延迟支持的新兴需求

此外，IBM iPaaS 还使 客户能够随时随地构建和部署，通过更便捷的合规管理、 更精准的控制力，以及支持无代码编写的生成式 AI 助手， 全面提升生产效率。