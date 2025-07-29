2025 年 7 月 29 日
在 B2B 中间件市场（包括业务整合和托管文件传输），IBM 继续处于市场领先地位。 IBM B2B Integration 解决方案在 IDC 的新报告 《MarketScape：2024 年全球 B2B 中间件供应商评估》中获得最高分。
IBM Sterling B2B Integration Suite 是本报告评估的主要解决方案，其他功能包括 IBM B2B Integration Portfolio 中的所有相关解决方案。
这个强大的套件提供了一套全面的能力，旨在应对 B2B 整合各个方面的挑战。使 IBM Sterling B2B Integration Suite 成为全球企业值得信赖的选择的核心组件包括：
年度报告还强调了 IBM 致力于解决客户痛点，推进以下领域的开发：
此外，IBM iPaaS 还使 客户能够随时随地构建和部署，通过更便捷的合规管理、 更精准的控制力，以及支持无代码编写的生成式 AI 助手， 全面提升生产效率。
这些解决方案旨在保护和简化客户组织与其供应商、客户和其他贸易伙伴之间的大量关键任务互动，优化互动，并在各系统和应用进程之间实现无缝集成，在高级功能和监控、满足组织需求的适应性和弹性方面达到了很高的水平。
IBM 还因其通过不同界面和更多专家库实现的运行时灵活性而脱颖而出，这使客户能够以适合其企业需求的方式利用解决方案，并作为合作伙伴与 IBM 携手克服企业面临的挑战，从而实现了许多长期部署和较高的客户满意度。IDC 的报告对 17 个类别的 13 家供应商进行了评估，凸显了 IBM 在 B2B 整合中间件解决方案方面的领导地位。
来自 IDC 的认可体现了 IBM 对客户的承诺以及为满足市场需求而构建的功能。IBM 对 B2B 集成中间件的愿景是通过新的“超级整合高速公路”和 AI 驱动的解决方案来提升用户体验，从而改善安全状况并简化关键业务交互，最终赋予用户洞察力和敏捷性，实现弹性、大规模、优化的企业，以应对当今业务需求不断变化、新的安全性和合规性以及贸易伙伴和文档传输量不断增加的复杂局面。