IBM 被评为 2025 年 IDC MarketScape 数据保护和治理服务领导者
作为大型企业转型的战略可信合作伙伴，IBM 汇聚了深厚的领域专业知识、行业领先的技术，并始终专注于实现业务成果。
我们自豪地宣布，IBM 在 IDC MarketScape: Worldwide Data Protection and Governance Services 2025 Vendor Assessment（文档编号 US52973625, 2025 年 10 月）中被评为领导者。我们认为，这一认可凸显了 IBM 致力于提供前沿解决方案的承诺，帮助全球组织保障数据安全、强化隐私，并持续满足不断演变的治理标准。
对于企业和安全高管而言，选择合适的合作伙伴至关重要，不仅关系到合规性，还关系到构建具弹性、以风险为导向且价值驱动的组织。我们认为，IDC MarketScape 的评估强调了 IBM 作为战略顾问、值得信赖的创新者以及高技能实施合作伙伴的能力，使客户能够在复杂且快速变化的监管和威胁环境中保持领先。
我们认为，IBM 凭借其全面的数据保护、隐私和治理方法而脱颖而出。作为大型企业转型的战略可信合作伙伴，IBM 汇聚了深厚的领域专业知识、行业领先的技术，并始终专注于实现业务成果。从我们的网络战略与治理到数据安全实践，IBM 超越了单点解决方案，提供针对每位客户需求量身定制的端到端策略。
IDC MarketScape 报告中强调的主要优势包括：
IBM 的方法以预测变化为基础，无论是在技术、法规还是威胁方面。依托人工智能治理、先进密码技术及与业务深度融合的服务模式，IBM 助力企业守护当下与未来的核心数字资产。
我们认为，IDC MarketScape 对 IBM 的认可，是对我们在数据保护与治理领域领导力与创新能力的有力证明。了解有关 IBM 解决方案的更多信息，并了解我们如何帮助您提升业务价值，同时应对不断变化的数字环境挑战。
可在此处查阅摘要。