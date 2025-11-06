人工智能 计算和服务器

IBM 被评为 2025 年 IDC MarketScape 数据保护和治理服务领导者

作为大型企业转型的战略可信合作伙伴，IBM 汇聚了深厚的领域专业知识、行业领先的技术，并始终专注于实现业务成果。

我们自豪地宣布，IBM 在 IDC MarketScape: Worldwide Data Protection and Governance Services 2025 Vendor Assessment（文档编号 US52973625, 2025 年 10 月）中被评为领导者。我们认为，这一认可凸显了 IBM 致力于提供前沿解决方案的承诺，帮助全球组织保障数据安全、强化隐私，并持续满足不断演变的治理标准。

对于企业和安全高管而言，选择合适的合作伙伴至关重要，不仅关系到合规性，还关系到构建具弹性、以风险为导向且价值驱动的组织。我们认为，IDC MarketScape 的评估强调了 IBM 作为战略顾问、值得信赖的创新者以及高技能实施合作伙伴的能力，使客户能够在复杂且快速变化的监管和威胁环境中保持领先。

顾问、创新者与执行者：IBM 的独特影响力

我们认为，IBM 凭借其全面的数据保护、隐私和治理方法而脱颖而出。作为大型企业转型的战略可信合作伙伴，IBM 汇聚了深厚的领域专业知识、行业领先的技术，并始终专注于实现业务成果。从我们的网络战略与治理到数据安全实践，IBM 超越了单点解决方案，提供针对每位客户需求量身定制的端到端策略。

IDC MarketScape 报告中强调的主要优势包括：

  • 以业务价值为核心的服务交付：IBM 提供系统化和程序化的数据安全转型方法，帮助客户避免“忽视或低估控制措施对业务影响”的常见陷阱。IBM 非常重视各利益相关者和业务部门之间的变革管理和治理协作，以实现有效的数据安全转型。
  • AI 治理与风险评估卓越：在 IDC 2025 年 8 月发布的 Data Protection and Governance Services Survey（样本量 = 1,018）中，IBM 在数据生命周期管理、数据加密与令牌化、数据沿袭与来源、隐私项目设计，以及隐私映射与评估等领域获得了客户的高度评价。这一认可凸显了 IBM 在数据安全防护的同时，亦具备强大的数据隐私能力。特别是在 AI 治理和 AI 数据风险评估服务能力方面，IBM 获得了优秀评级，表明其在这些领域拥有坚实的竞争地位。
  • 多智能体 AI DLP 创新：这表示通过智能告警管理系统在数据保护服务中实现了重大创新，能够降低运营负担并加快事件响应速度。IBM 的多智能体方法将传统的被动式 DLP 实现转变为主动式、自学习系统，提供自动响应建议，并降低通常会使安全运营团队不堪重负的误报率。
  • 后量子加密领域的领导地位：IBM Research 通过推动 NIST 标准化后量子算法的重大贡献，持续创造核心价值。这项量子安全能力，结合 IBM 的加密敏捷方案，使企业能在新型加密标准出现时快速适配，既让 IBM 提前抢占市场先机，又确保了数据防护战略的前瞻性。

IBM 的方法以预测变化为基础，无论是在技术、法规还是威胁方面。依托人工智能治理、先进密码技术及与业务深度融合的服务模式，IBM 助力企业守护当下与未来的核心数字资产。

释放 IBM 数据安全的强大潜能

我们认为，IDC MarketScape 对 IBM 的认可，是对我们在数据保护与治理领域领导力与创新能力的有力证明。了解有关 IBM 解决方案的更多信息，并了解我们如何帮助您提升业务价值，同时应对不断变化的数字环境挑战。

