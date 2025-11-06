IBM 被评为 2025 年 IDC MarketScape 数据保护和治理服务领导者

我们自豪地宣布，IBM 在 IDC MarketScape: Worldwide Data Protection and Governance Services 2025 Vendor Assessment（文档编号 US52973625, 2025 年 10 月）中被评为领导者。我们认为，这一认可凸显了 IBM 致力于提供前沿解决方案的承诺，帮助全球组织保障数据安全、强化隐私，并持续满足不断演变的治理标准。

对于企业和安全高管而言，选择合适的合作伙伴至关重要，不仅关系到合规性，还关系到构建具弹性、以风险为导向且价值驱动的组织。我们认为，IDC MarketScape 的评估强调了 IBM 作为战略顾问、值得信赖的创新者以及高技能实施合作伙伴的能力，使客户能够在复杂且快速变化的监管和威胁环境中保持领先。