如今各类企业所拥有的营销技术、数据资产与 AI 能力，均达到历史新高。然而，许多企业仍在努力将这些投资转化为更好的客户体验、更高的效率和可衡量的结果。

同时，行业正在进入一个采用 AI 的新阶段。企业希望通过生成式 AI 变现，而不仅开展不同试点。但绝大多数首席营销官都难以规划出适配自身的运营全旅程。在营销预算维持原有规模或持续收紧的背景下，营销负责人面临愈发严格的考核要求，需证明每一笔营销、营销技术及 AI 投入都能产生可量化的业务成效。

在此行业大背景下，IBM 获评 Everest Group《2026 年营销转型服务 PEAK Matrix® 评估报告》领导者。这项认可印证了 IBM 具备助力企业完成营销运营模式现代化升级、优化客户体验、加快落地 AI 驱动营销能力的综合实力。根据 Everest Group 的说法，领导者企业在端到端营销转型方面展示出强大的能力，将战略、体验、数据、技术和 AI 相结合，推动可衡量的业务成果。