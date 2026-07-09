这一评级印证了 IBM 的发展愿景：助力客户完成 AI 时代的营销体系转型，将创新能力切实转化为商业价值。
如今各类企业所拥有的营销技术、数据资产与 AI 能力，均达到历史新高。然而，许多企业仍在努力将这些投资转化为更好的客户体验、更高的效率和可衡量的结果。
同时，行业正在进入一个采用 AI 的新阶段。企业希望通过生成式 AI 变现，而不仅开展不同试点。但绝大多数首席营销官都难以规划出适配自身的运营全旅程。在营销预算维持原有规模或持续收紧的背景下，营销负责人面临愈发严格的考核要求，需证明每一笔营销、营销技术及 AI 投入都能产生可量化的业务成效。
在此行业大背景下，IBM 获评 Everest Group《2026 年营销转型服务 PEAK Matrix® 评估报告》领导者。这项认可印证了 IBM 具备助力企业完成营销运营模式现代化升级、优化客户体验、加快落地 AI 驱动营销能力的综合实力。根据 Everest Group 的说法，领导者企业在端到端营销转型方面展示出强大的能力，将战略、体验、数据、技术和 AI 相结合，推动可衡量的业务成果。
当下企业需要打通战略、运营、客户体验、数据、技术与 AI 六大板块，以此创造可量化的业务成果。IBM 将咨询、技术和行业专业知识相结合，帮助客户解决这些优先问题。
IBM 通过以下能力帮助客户加快营销转型：
IBM 自身营销体系也已落地上述多项技术能力，积累了一手实践经验，能够更好地协助客户完成从试点探索到企业级规模化落地的全流程转型。
当下能够创造最大业务价值的企业，都不会将 AI 作为一项独立的项目推进；而是将 AI 深度融入业务流程、决策环节与客户体验体系，以此重塑客户交互模式与企业整体运营方式。
对于营销负责人而言，机遇在于跳出单点应用的局限，转而将营销视作一套完整体系规划——围绕统一的业务目标，统筹协同客户体验、运营流程、数据资产、技术平台与 AI。
这是 IBM 帮助客户向前迈进的地方。通过整合咨询、AI、数据与技术能力，实现营销运营与客户体验的现代化升级。我们的目标并非单纯落地各类新型技术能力，而是助力企业依托这些能力创造实实在在的商业价值。
了解 IBM Consulting 如何帮助组织实现营销和客户体验转型，从而在 AI 时代创造更大的商业价值。