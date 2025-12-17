IBM 被多家领先分析机构公认为人工智能治理和 GRC 领域的领导者。

我们相信，IDC MarketScape 最近的研究凸显了 IBM 在通过可信技术与专业知识帮助组织同时管理 AI 与风险方面的持续进展。在多次 IDC MarketScape 评估中，IBM 在统一 AI 治理、生成式 AI 监管及企业 GRC 方面的能力与战略得到了持续一致的认可。

IBM 被评为“IDC MarketScape：2025-2026 年全球统一人工智能治理平台供应商评估”中的领导者（#US53514825，2025 年 12 月） 。我们认为，这一认可体现了 IBM watsonx.governance 的优势，包括端到端、平台无关的治理，生产环境中的决策保障，内置合规与安全机制，AI 智能体的可观测性，以及通过环内评估器实现的实时防护措施，可持续监测并降低风险。点击这里阅读相关内容。

IBM 在《IDC MarketScape：2025 年全球生成式 AI 技术产品供应商评估》（#US53015025，2025 年 9 月）中被评为领导者 我们相信，这一认可反映了我们有能力支持组织管理生成式 AI 工作流程的风险、透明度和合规性。点击这里阅读相关内容。



IBM 在《IDC MarketScape：2025 年全球治理、风险与合规（GRC）软件供应商评估》（#US53615325，2025 年 6 月）中被评为领导者 。IBM 的 OpenPages 可提供全面的跨组织 GRC 能力，以及成熟的 GRC 组织可以利用的所有功能/能力。OpenPages 还集成了 watsonx.ai——IBM 的生成式 AI 与机器学习框架，公司正积极将其整合到平台中，以简化终端用户任务、生成独特洞察、提升客观性并产出可操作成果。我们认为，这一认可体现了 IBM 将运营风险、合规与人工智能治理统一于单一平台的价值。点击这里阅读相关内容。

此外，IBM OpenPages 连续获得 2024 年和 2025 年金融 GRC 的 IDC 客户满意度奖（CSAT），这体现了客户对 IBM 在受监管行业中交付成果能力的信任。点击这里阅读相关内容。

总的来说，我们相信这些认可进一步巩固了 IBM 在将治理整合到传统及 AI 驱动的风险管理方面的领导地位。