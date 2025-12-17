IBM 被多家领先分析机构公认为人工智能治理和 GRC 领域的领导者。
最近，IDC、Forrester 和 Gartner® 发布的研究报告在我们看来反映了市场向统一治理的转变，并认可了 IBM 在人工智能治理和 GRC 方面的战略与创新。
随着组织将生成式 AI 嵌入关键工作流，治理必须具有整体性——涵盖模型、决策及企业风险。
在 IBM，我们认为，负责任的创新依赖于统一人工智能治理与 GRC，而非将其视为孤立的单点解决方案。通过 watsonx.governance 和 IBM OpenPages，我们帮助客户实现 AI 的端到端治理，并将其直接与风险及合规成果关联。
我们相信，IDC MarketScape 最近的研究凸显了 IBM 在通过可信技术与专业知识帮助组织同时管理 AI 与风险方面的持续进展。在多次 IDC MarketScape 评估中，IBM 在统一 AI 治理、生成式 AI 监管及企业 GRC 方面的能力与战略得到了持续一致的认可。
总的来说，我们相信这些认可进一步巩固了 IBM 在将治理整合到传统及 AI 驱动的风险管理方面的领导地位。
我们认为，Forrester 对 watsonx.governance® 的认可凸显了 IBM 在策略驱动模型治理、偏见检测和生命周期整合方面的优势，而这些能力对组织负责任地扩展 AI 至关重要。
这一认可还体现了 IBM 不仅专注于帮助客户管理合规与风险，还致力于建立客户对 AI 系统的信心，从而支持业务决策。
在我们看来，2025 年 Gartner Magic Quadrant™《治理、风险与合规工具—面向保证领导者》报告（Joel Backaler、Devanshu Mehrotra、Jie Zhang，2025 年 10 月 27 日）强调了 IBM 助力客户实现治理现代化的承诺。IBM 凭借 watsonx.governance 的 OpenPages 平台获得认可，我们认为这充分展示了在统一平台中连接企业风险、合规与 AI 治理的重要性。对我们而言，这一定位强化了 IBM 的愿景，即帮助组织在 AI 时代加强监督与保障。
在领先的分析公司（IDC、Forrester 和 Gartner）的评估中，IBM 在推动 AI 领域的信任、透明度与治理方面均获得一致认可。通过 watsonx.governance 和 IBM OpenPages，我们持续帮助组织落实负责任的 AI，并整合跨业务、风险与技术领域的治理。IBM 认为，AI 的未来取决于负责任的创新，我们始终致力于帮助客户将治理转化为信心与竞争优势的源泉。
