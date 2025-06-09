IBM® Planning Analytics 通过 AWS 孟买区域的部署扩展了云服务版图

2025 年 6 月 9 日
IBM® Planning Analytics 现已在 AWS 孟买区域正式上线，这标志着我们全球扩展的重要里程碑，也为印度各地的企业迈出了战略性的一大步。
IBM 不仅提供云端服务，还带来企业级规划，融合生成式 AI 以洞察业务，配备智能体能力以推动行动，并以符合印度独特商业环境的治理体系为保障。继 2025 年 4 月在新加坡的发布之后，紧随即将到来的日本 AWS 区域扩展，我们通过面向性能、合规和规模的本地化云部署，进一步强化了对亚太客户的承诺。
随着印度企业加速数字化转型，对快速数据驱动规划的需求变得前所未有的迫切。从财务到供应链再到运营，组织面临着更快适应、更智能规划和遵守当地法规的压力。
IBM® Planning Analytics 迎合这一需求，现已在 AWS 孟买区域上线，为客户提供以下优势：
虽然其他供应商可能也提供本地托管服务，但 IBM® Planning Analytics 在以下 4 个关键方面具有显著优势：
不仅仅是云服务就近部署。IBM® Planning Analytics 真正实现了智能规划的本地化赋能。
IBM 印度/南亚技术销售副总裁兼技术负责人 Viswanath Ramaswamy 表示：“科技应助力企业达成雄心勃勃的目标。此次发布，我们正为印度企业奠定数字基石，助其从静态规划迈向 AI 驱动的整合业务规划，实现持续绩效与敏捷运营。”
从本质上讲，IBM® Planning Analytics 是为转型而设计的。其 AI 驱动的预测将复杂问题变得清晰，帮助企业不仅能够及时响应，更能抢先一步。
此次发布使印度企业能够：
您的数据中心已不仅是基础设施，更是竞争优势。本次发布超越了基础设施本身。同时也宣告了 IBM 致力于为印度企业提供安全、合规、可扩展且智能的规划解决方案，并满足数据本地化需求的坚定承诺。
IBM® Planning Analytics 结合生成式与智能体 AI 的潜力、企业级治理以及 AWS 的可扩展性，助力印度企业做出更聪明、更快速的决策，在动态的商业环境中实现自信的领导力。
我们不仅仅是在孟买上线，更是全力以赴投入印度市场。立即预约实时演示。
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