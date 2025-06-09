IBM® Planning Analytics 通过 AWS 孟买区域的部署扩展了云服务版图

IBM® Planning Analytics 现已在 AWS 孟买区域正式上线，这标志着我们全球扩展的重要里程碑，也为印度各地的企业迈出了战略性的一大步。

IBM 不仅提供云端服务，还带来企业级规划，融合生成式 AI 以洞察业务，配备智能体能力以推动行动，并以符合印度独特商业环境的治理体系为保障。继 2025 年 4 月在新加坡的发布之后，紧随即将到来的日本 AWS 区域扩展，我们通过面向性能、合规和规模的本地化云部署，进一步强化了对亚太客户的承诺。