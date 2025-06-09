IBM® Planning Analytics 通过 AWS 孟买区域的部署扩展了云服务版图

人工智能 计算和服务器 IT 自动化

2025 年 6 月 9 日

作者

Andrea Duncan

Data and AI Product Manager

Soumya Singh

Product Marketing Manager - Data & AI

IBM® Planning Analytics 现已在 AWS 孟买区域正式上线，这标志着我们全球扩展的重要里程碑，也为印度各地的企业迈出了战略性的一大步。

IBM 不仅提供云端服务，还带来企业级规划，融合生成式 AI 以洞察业务，配备智能体能力以推动行动，并以符合印度独特商业环境的治理体系为保障。继 2025 年 4 月在新加坡的发布之后，紧随即将到来的日本 AWS 区域扩展，我们通过面向性能、合规和规模的本地化云部署，进一步强化了对亚太客户的承诺。

精准规划，更贴近实际

随着印度企业加速数字化转型，对快速数据驱动规划的需求变得前所未有的迫切。从财务到供应链再到运营，组织面临着更快适应、更智能规划和遵守当地法规的压力。

IBM® Planning Analytics 迎合这一需求，现已在 AWS 孟买区域上线，为客户提供以下优势：

  • 降低延迟，加快决策周期：由于计算和数据在本地托管，团队可实时访问计划和预测，无延迟，无等待。更快的处理速度意味着更快的决策速度。
  • 数据主权与本地合规：所有客户数据和备份均存储并处理于印度境内。这有助于企业从容满足印度的数据保护、驻留和审计要求。
  • 可靠性、安全性和企业就绪性：该方案构建于强大的 IBM 和 AWS 基础设施之上，确保高可用性、企业级安全性和运营弹性，对于银行、电信和制造等行业至关重要。

为什么选择 IBM：超越基础设施

虽然其他供应商可能也提供本地托管服务，但 IBM® Planning Analytics 在以下 4 个关键方面具有显著优势：

  1. 内置智能，而不仅仅是存储：IBM 在软件中原生集成了数十年积累的预测、诊断和可解释性 AI 专业知识。客户获得答案，而不仅仅是访问权限。
  2. 不影响合规性：IBM 专为受到严格监管的行业而设计，提供超越基本托管标准的高级可审计性、安全控制和企业级治理框架。
  3. 凭借 TM1 引擎实现可信的可扩展性：IBM 的 Planning Analytics 可在财务、供应链和运营等领域大规模处理复杂的高容量规划。它在世界上最严苛的环境中经过了实战检验。
  4. 互联生态，单一厂商责任：IBM® Planning Analytics 隶属于统一的 AI 与分析平台体系，涵盖自主智能体 AI (watsonx Orchestrate）、生成式 AI (watsonx.ai)、Cognos Analytics、Apptio、Envizi 等解决方案。无需工具拼凑，杜绝监测盲区。唯有无缝集成与端到端的责任担当，尽在可信赖的单一合作伙伴。

不仅仅是云服务就近部署。IBM® Planning Analytics 真正实现了智能规划的本地化赋能。

IBM 印度/南亚技术销售副总裁兼技术负责人 Viswanath Ramaswamy 表示：“科技应助力企业达成雄心勃勃的目标。此次发布，我们正为印度企业奠定数字基石，助其从静态规划迈向 AI 驱动的整合业务规划，实现持续绩效与敏捷运营。”

更明智的规划由此开始

从本质上讲，IBM® Planning Analytics 是为转型而设计的。其 AI 驱动的预测将复杂问题变得清晰，帮助企业不仅能够及时响应，更能抢先一步。

此次发布使印度企业能够：

  • 通过更快地访问内置智能来做出更好的决策。
  • 通过更好的规划简化运营、减少效率低下并提高投资回报率。
  • 在印度境内存储和处理数据，轻松满足监管要求。
  • 使分布式团队、合作伙伴和供应商能够实时共同规划，而不会出现性能问题或数据传输延迟。
  • 支持企业级用例，而不会降低性能，无论复杂性或数量如何。

不止于本地，更臻于本土化

您的数据中心已不仅是基础设施，更是竞争优势。本次发布超越了基础设施本身。同时也宣告了 IBM 致力于为印度企业提供安全、合规、可扩展且智能的规划解决方案，并满足数据本地化需求的坚定承诺。

IBM® Planning Analytics 结合生成式与智能体 AI 的潜力、企业级治理以及 AWS 的可扩展性，助力印度企业做出更聪明、更快速的决策，在动态的商业环境中实现自信的领导力。

我们不仅仅是在孟买上线，更是全力以赴投入印度市场。立即预约实时演示

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