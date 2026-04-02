IBM Planning Analytics as a Service 通过 SOC 2 合规性认证和 IRAP 评估增强了企业信任度。
IBM 宣布 IBM Planning Analytics as a Service 达成全新安全与合规里程碑，进一步巩固其作为值得信赖的规划解决方案的地位，服务于身处监管严格、风险敏感环境的各类机构。
如今的规划数据反映的不仅仅是数字。各类预测、资本规划以及人力配置方案，体现了企业的投资方向以及管理层对未来的筹备布局。在此背景下，治理不仅是合规要求，更是业务重点。
通过新增 PROTECTED 级别的 SOC 2 合规性认证和 IRAP 评估，IBM Planning Analytics as a Service 提供了更有力的保证：确保规划环境在扩展过程中始终保持安全、可控和审计就绪。
IBM Planning Analytics as a Service 旨在帮助组织在开展规模化规划的同时，保持管控能力。这些最新更新进一步确保：管控措施得到统一落实，协作行为保持合规监管，平台本身已具备完备的审计就绪能力。
随着规划工作在各职能部门与地区间逐步拓展，组织能够保持统一的治理模式，且不会增加额外复杂度。安全团队可以依赖已建立的控制措施，而规划团队可以自信地扩大使用范围。
IBM Planning Analytics as a Service（已上线 AWS 和 Azure）现已通过 IRAP 评估，证明其适用于严格监管的行业及公共部门组织。
这有助于组织在评估安全状况时减少不确定性，更高效地通过监管审批，并保持各控制点的明确问责。它还支持执行层面的治理讨论，在这一层面，透明度和保证至关重要。
IBM Planning Analytics as a Service 现已通过 SOC 2 合规认证，在安全性、可用性及保密性方面均获得了独立验证。
这体现了持续的监控和操作规范，而不是一次性的认证。组织可获得更清晰、标准化的证明材料，用于支持审计、采购流程及第三方风险评估工作。
SOC 2 合规有助于简化供应商引入流程，减少响应安全评论所需的工作。定期渗透测试进一步支持主动风险管理。
企业版规划需要协调财务、人力资源、运营和区域团队，并经常处理敏感数据。
通过 SOC 2 和 IRAP 评估后，组织可以跨团队、跨地域扩展规划，同时维持强有力的治理。团队可以更高效地完成安全和合规审查，帮助减少因审查延迟而经常拖慢采用。
通过 SOC 2 合规认证和 IRAP 评估后，IBM Planning Analytics as a Service 能够提供组织对现代规划平台所期望的信任水平。
它提供了一个随时可扩展、符合业务和监管期望的规划环境，使团队能够专注于更好的决策和结果，同时保持强有力的治理和控制。
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