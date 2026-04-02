IBM 宣布 IBM Planning Analytics as a Service 达成全新安全与合规里程碑，进一步巩固其作为值得信赖的规划解决方案的地位，服务于身处监管严格、风险敏感环境的各类机构。

如今的规划数据反映的不仅仅是数字。各类预测、资本规划以及人力配置方案，体现了企业的投资方向以及管理层对未来的筹备布局。在此背景下，治理不仅是合规要求，更是业务重点。

通过新增 PROTECTED 级别的 SOC 2 合规性认证和 IRAP 评估，IBM Planning Analytics as a Service 提供了更有力的保证：确保规划环境在扩展过程中始终保持安全、可控和审计就绪。