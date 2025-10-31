IBM 被评为 2025 年 Gartner® Magic Quadrant™ 治理、风险与合规工具领域的领导者，IBM OpenPages 获评保障解决方案领导力产品。

IBM 的 GRC 之旅于 2010 年收购 OpenPages 后开始。从那时起，我们已将它从一个强大的合规工具，演变为一个支持现代企业风险管理的 AI 驱动的 GRC 平台

“十多年来，我们一直在重新构想治理、风险和合规如何运作，将人工智能和自动化嵌入到 OpenPages 中，使风险管理变得更快速、更智能，并且在整个企业中更加互联互通，”核心软件产品、软件支持与 SRE 总经理 Sripriya Srinivasan 说道。

IBM 是首批将人工智能集成到其平台中的 GRC 供应商之一，这一进程始于 2016 年，此后我们一直在负责任地保持领先。2023 年，我们将生成式 AI 和大语言模型 (LLM) 功能引入 OpenPages，支持客户自动执行关键 GRC 流程，例如控制映射、证据收集和政策文档记录。这些创新已将 GRC 从人工监督转变为一种由洞察分析驱动的智能功能，可以加速组织应对变化的方式。

在这些进展的基础上，IBM 现在已经开发了具备智能体式人工智能能力的智能体，能够提供合规适用性建议，进一步推动了 GRC 中的自动化和洞察力。

携手 IBM watsonx.governance，OpenPages 帮助客户在规模化上负责任地采用 AI，同时监督传统业务风险和新兴的 AI 治理挑战。