IBM 被评为 2025 年 Gartner® Magic Quadrant™ 治理、风险与合规工具领域的领导者，IBM OpenPages 获评保障解决方案领导力产品。
对我们而言，这一荣誉反映了我们如何与客户携手并肩，利用人工智能、自动化和数据，现代化他们的治理、风险和合规实践，帮助他们以更大的灵活性和信心应对风险。
Gartner 评估对 IBM 的“执行能力和愿景完整性”进行了认可。
我们相信，这种认可凸显了我们方法的三个持久优势：
这些能力帮助我们的客户将治理和合规从一项义务转变为战略优势，这就是我们认为 IBM 在不断变化的 GRC（治理、风险和合规）领域中的独特之处。
IBM 的 GRC 之旅于 2010 年收购 OpenPages 后开始。从那时起，我们已将它从一个强大的合规工具，演变为一个支持现代企业风险管理的 AI 驱动的 GRC 平台
“十多年来，我们一直在重新构想治理、风险和合规如何运作，将人工智能和自动化嵌入到 OpenPages 中，使风险管理变得更快速、更智能，并且在整个企业中更加互联互通，”核心软件产品、软件支持与 SRE 总经理 Sripriya Srinivasan 说道。
IBM 是首批将人工智能集成到其平台中的 GRC 供应商之一，这一进程始于 2016 年，此后我们一直在负责任地保持领先。2023 年，我们将生成式 AI 和大语言模型 (LLM) 功能引入 OpenPages，支持客户自动执行关键 GRC 流程，例如控制映射、证据收集和政策文档记录。这些创新已将 GRC 从人工监督转变为一种由洞察分析驱动的智能功能，可以加速组织应对变化的方式。
在这些进展的基础上，IBM 现在已经开发了具备智能体式人工智能能力的智能体，能够提供合规适用性建议，进一步推动了 GRC 中的自动化和洞察力。
携手 IBM watsonx.governance，OpenPages 帮助客户在规模化上负责任地采用 AI，同时监督传统业务风险和新兴的 AI 治理挑战。
治理、风险与合规不再单独进行管理，而是如今涵盖 IT、运营、财务、法律和战略等领域。通过共享数据和自动化连接这些团队至关重要。
AI 正在改变这项工作的完成方式。曾经被视为纯粹被动反应，GRC 正在变得更加主动和预测性，使组织能够在风险升级之前识别潜在风险，动态优化控制，并提高决策的速度和准确性，从而对最终业绩产生积极影响。
IBM 在各行各业的研究表明，组织正在重新思考如何在 AI 时代管理风险：
这种转型已经在我们的客户群体中发生。
我们的客户正在引领这场变革，他们使用 IBM OpenPages 来简化合规性、连接数据并增强整个企业的风险可见性。
在金融服务领域，意大利领先的保险公司之一 CNP Vita Assicura 采用了IBM OpenPages，以现代化其企业风险和合规框架。通过自动化风险评估和集中控制活动，该保险公司将数据输入要求减少了 70%，提高了报告效率，增强了跨业务部门的可见性。结果是整个组织的透明度、一致性和审计准备就绪程度更高。
在能源和运输行业，领先的液化天然气运输船所有者和运营商 Navigator Gas 与 IBM 和 Deloitte 合作实施了 Deloitte Sense，这是一个基于 IBM OpenPages 构建的定制 GRC 平台。该平台集中了合规工作流，支持实时报告，并帮助公司将内部审计费用减少了 50% 以上，同时改善了内部团队和外部审计师之间的协作。
这些客户反映了一个更广泛的趋势：组织不仅仅将 IBM OpenPages 用于满足合规要求，更是在释放战略优势，将治理和风险管理转变为推动韧性和增长的动力。
IBM OpenPages 仍将是拥有高级治理要求、复杂监管环境和成熟 ERM（企业风险管理）计划的企业首选解决方案。其架构支持跨系统的深度集成，使风险管理负责人能够在整个企业中一致地管理控制和框架。
通过总结与全球企业合作的经验，IBM 已经扩展了其 SaaS 产品，使这些相同的能力也能为中小型组织所使用。这些产品降低了成本和实施复杂性，同时通过高效的部署和内置的可扩展性，实现了更快的价值实现时间。随着监管期望的不断发展和人工智能采纳的加速，IBM 始终致力于通过人工智能驱动的自动化、简化的实施以及负责任的人工智能大规模应用，帮助客户智能地管理风险并通过设计建立信任。
对我们而言，Gartner 的这一认可凸显了我们客户的成功，以及我们共同致力于推动智能、AI 驱动的治理进步的承诺。
深入了解 IBM OpenPages 和 IBM watsonx.governance 如何能帮助组织负责任地加强治理、管理风险并扩展 AI。
该图由 Gartner, Inc. 作为一份更大研究文件的一部分发布，应结合整个文件进行评估。IBM 可应要求提供 Gartner 的文件。
Gartner, Magic Quadrant for Governance, Risk and Compliance Tools, Assurance Leaders, By Joel Backaler, Devanshu Mehrotra, 27 October 2025
Gartner 不为其研究出版物中描述的任何供应商、产品或服务背书，也不建议技术用户仅选择具有最高评级或其他称号的供应商。Gartner 研究出版物包含 Gartner 研究组织的观点，不应被视为事实陈述。Gartner 不对本研究做出任何明示或暗示的保证，包括对适销性或特定用途的适用性做出任何保证。
GARTNER 是 Gartner, Inc. 和/或其附属公司在美国和国际上的注册商标和服务标志。Magic Quadrant 是 Gartner, Inc. 和/或其附属公司的注册商标，经许可在本文中使用。保留所有权利。