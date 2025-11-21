IBM OpenPages as a Service 现已扩展至 IBM Cloud 德国区域，强化以欧盟为核心的 GRC 能力

IBM OpenPages as a Service.0 现可通过我们在德国的 IBM Cloud 数据中心提供，这标志着我们全球 SaaS 服务覆盖范围的重要扩展。
这种部署新增了欧洲大陆境内的服务能力，为组织提供专为满足性能、安全与数据驻留方面持续演进需求而设计的治理、风险与合规解决方案。
此次在 IBM Cloud 德国区域的发布体现了 IBM 对区域云选项的持续投入，确保欧盟客户能够在兼顾敏捷性与扩展性的前提下，自主选择其风险管理负载的部署地点与方式。
许多欧洲企业在运营中面临日益严格的数据位置、主权与可审计性监管要求。
随着 OpenPages 入驻 IBM Cloud 德国区域：
OpenPages as a Service 通过云原生、持续更新的部署模式，完整交付 OpenPages 平台的全部功能。
组织可获得以下优势：
随着 IBM Cloud 德国数据中心的正式启用，需要或偏好基于欧盟的 SaaS 运营的客户现已可轻松获取这些能力。
本次发布是 IBM 扩展云区域与 SaaS 可用性的重要举措，旨在帮助客户实现全球覆盖与本地管控的有机结合。IBM Cloud 德国数据中心专为企业级安全、高可用性及符合欧洲标准而构建，进一步印证了 IBM 对负责任云运营的承诺。
有意通过欧盟区域部署 OpenPages as a Service 的组织可立即开始资源调配。IBM 代表及业务合作伙伴随时可为团队提供架构方案评估、迁移方法指导及部署最佳实践支持。