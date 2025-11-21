人工智能 IT 自动化

IBM OpenPages as a Service 现已扩展至 IBM Cloud 德国区域，强化以欧盟为核心的 GRC 能力

发布日期 2025年11月21日
IBM OpenPages as a Service.0 现可通过我们在德国的 IBM Cloud 数据中心提供，这标志着我们全球 SaaS 服务覆盖范围的重要扩展。

这种部署新增了欧洲大陆境内的服务能力，为组织提供专为满足性能、安全与数据驻留方面持续演进需求而设计的治理、风险与合规解决方案。

此次在 IBM Cloud 德国区域的发布体现了 IBM 对区域云选项的持续投入，确保欧盟客户能够在兼顾敏捷性与扩展性的前提下，自主选择其风险管理负载的部署地点与方式。

对当地组织的意义

许多欧洲企业在运营中面临日益严格的数据位置、主权与可审计性监管要求。

随着 OpenPages 入驻 IBM Cloud 德国区域：

  • 数据将始终保留在德国/欧盟管辖范围内，助力满足本地合规要求。
  • 凭借更低延迟的平台访问，用户将获得更优的性能体验。
  • 企业可获得现代化的 SaaS 选项，在满足区域管控要求的同时免除基础设施管理带来的运营负担。
  • 跨国企业可实施多区域战略，通过灵活的区域托管选择确保全球部署的一致性。

OpenPages SaaS：专为现代 GRC 构建的平台

OpenPages as a Service 通过云原生、持续更新的部署模式，完整交付 OpenPages 平台的全部功能。

组织可获得以下优势：

  • AI 辅助洞察，助力风险与合规团队更有效地解读数据
  • 贯通风险、合规、IT 安全、运营弹性与内部审计的集成化工作流
  • 可配置模块适配多样化监管框架
  • 旨在为业务用户和技术用户同时减少操作阻力的简捷体验

随着 IBM Cloud 德国数据中心的正式启用，需要或偏好基于欧盟的 SaaS 运营的客户现已可轻松获取这些能力。

强化 IBM 在欧洲的云服务布局

本次发布是 IBM 扩展云区域与 SaaS 可用性的重要举措，旨在帮助客户实现全球覆盖与本地管控的有机结合。IBM Cloud 德国数据中心专为企业级安全、高可用性及符合欧洲标准而构建，进一步印证了 IBM 对负责任云运营的承诺。

有意通过欧盟区域部署 OpenPages as a Service 的组织可立即开始资源调配。IBM 代表及业务合作伙伴随时可为团队提供架构方案评估、迁移方法指导及部署最佳实践支持。

了解有关 IBM OpenPages 的更多信息

