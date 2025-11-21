IBM OpenPages as a Service 现已扩展至 IBM Cloud 德国区域，强化以欧盟为核心的 GRC 能力

IBM OpenPages as a Service.0 现可通过我们在德国的 IBM Cloud 数据中心提供，这标志着我们全球 SaaS 服务覆盖范围的重要扩展。

这种部署新增了欧洲大陆境内的服务能力，为组织提供专为满足性能、安全与数据驻留方面持续演进需求而设计的治理、风险与合规解决方案。

此次在 IBM Cloud 德国区域的发布体现了 IBM 对区域云选项的持续投入，确保欧盟客户能够在兼顾敏捷性与扩展性的前提下，自主选择其风险管理负载的部署地点与方式。