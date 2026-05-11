俯瞰图：人们在一处城市广场上或走或坐
人工智能 IT 自动化

IBM OpenPages 9.2 将 AI 引入 GRC 的执行层

此版本将 AI 更深地融入到 GRC 的运维核心，帮助组织以更强的控制力来治理 AI 智能体和 AI 支持的工作流。

发布日期 2026年5月11日

AI 智能体在其交互的数据、系统和工作流中引入了持续、动态的风险。组织需要持续的监督，以在云、本地和多系统环境中监控、验证和治理 AI 智能体。 

传统的 GRC 方法是手动的、碎片化的、时点性的和反应式的，带来的复杂性多于保障。团队手动审阅文件，事后发现问题，在系统之间切换以完成常规任务，花费更多时间管理流程开销而非推动成果。

IBM OpenPages 9.2 旨在改变这一状况。

OpenPages 9.2 体现了一种模型，通过该模型可以将智能配置到平台中，帮助组织以更高的速度、一致性和控制力来运行。此版本将 AI 更深地融入 GRC 的运维核心，使组织能够减少人工操作，更早且持续地进行验证，并在 AI 直接应用于工作流时更快速、更高效地工作。它还帮助组织朝着对 AI 系统和智能体工作流进行持续、嵌入式治理的方向迈进，而不是仅仅依赖定期审查或事后合规检查。

OpenPages 9.2 并非在边缘添加 AI，而是使 AI 能够被配置到工作流、验证环节以及用户体验本身中。对于 AI 驱动的企业而言，这意味着治理可以更接近 AI 赋能工作的执行地点。其结果是一种更智能、更可用、更面向执行的现代 GRC 方法。

IBM OpenPages 9.2 的 6 项新增强功能

1.  增强的 AI 能力，用于持续 AI 治理

OpenPages 9.2 包含的新功能扩展了 AI 在工作流、运行前验证以及平台内用户交互中的应用方式。增强功能包括：

  • 通过 OpenPages MCP Server 提供面向智能体的 AI 能力，使 OpenPages 的上下文、对象和操作能够安全地暴露给外部的 AI 智能体和工具，从而支持更智能、可配置的 GRC 工作流。这有助于将智能体连接到受管控的企业数据，并支持跨智能体工作流的策略感知、可审计的交互。MCP Server 已开源，可在此处获取
  • 在 OpenPages 中原生集成 watsonx Orchestrate 聊天功能，使平台内能够进行上下文感知的会话式 AI 交互，帮助用户在不离开平台的情况下导航工作流、访问信息和完成任务。
  • 扩展的 AI 辅助文件与证据分析，通过在工作流中提取相关洞察，减少人工审阅的工作量。
  • 增强的自带模型 (BYOM) 能力，支持运行前验证，能够在工作流或 AI 服务投入生产之前更早地识别配置或模型问题。

2. 为全球团队改进的用户界面体验

OpenPages 9.2 提升了以任务为中心的可用性，同时支持跨地区和区域的全球团队运行。

  • 应用程序内预览文件与附件：用户无需下载或离开当前任务，即可直接在 OpenPages 中查看 PDF、文本文件和图像。
  • 减少执行过程中的上下文切换：使用户能够在单一、简化的体验中审阅信息并推进工作。
  • 全球化与本地化改进：包括扩展的语言支持以及工作流中对本地化内容的更好处理，有助于为跨国部署提供一致的体验。

3.  增强的 GRC Canvas，用于可视化和扩展治理工作流

OpenPages 9.2 扩展了 GRC Canvas 在设计和可视化工作流方面的能力。

  • 更广泛的画布自定义：支持布局和字段的自定义，包括能够使用多种对象类型和筛选器，以及将常用画布添加到仪表板面板。 
  • 模板以及保存和复用画布配置的能力：节省时间。
  • 更大的画布能力：支持多达 200 个节点。

4. 问卷增强，用于自适应评估

OpenPages 9.2 引入了对问卷的更新，为配置和管理评估及数据收集过程提供了更大的灵活性。问卷现在支持：

  • 多语言：允许模板作者翻译内容，用户以其首选语言查看问卷。
  • 最多六级依赖问题的模板：从之前的三级限制提升而来。这使得用户可以创建更复杂的评估流程，具有更深的问题层级。
  • 电子邮件和 URL 字段格式作为答案类型：用户在配置问题类型时可选择这些选项。
  • 用户、用户组或用户/用户组字段作为答案类型：用户在配置问题类型时可选择这些选项。

这些更新有助于改进信息收集方式，并简化日常 GRC 执行中的重要环节。

5. 支持自定义对象，以满足不断变化的 GRC 和人工智能治理需求

OpenPages 9.2 在所有服务计划（包括 SaaS Essentials 和 Standard 计划）中引入了对自定义对象类型的支持，为组织在 SaaS 上建模和管理 GRC 数据提供了更大的灵活性。这使组织能够更好地控制如何构建数据，以反映其特定的风险和合规环境。随着 GRC 和人工智能治理项目日趋成熟，这种灵活性可以帮助组织以与其运营模式相匹配的方式，来表示与 AI 相关的风险、控制措施、义务和证据。

6. 管理和配置更新，以实现更受控的治理部署

OpenPages 9.2 还包含对管理控制和配置选项的增强，以支持系统管理和部署。

其中一项新功能是 Configuration Packaging，它允许对现有的导入/导出配置进行更精细的控制。它为管理来自源环境的配置更改的选择项提供了分组和生命周期。，然后可以将这些更改提升并部署到目标环境。

OpenPages 9.2 的独特之处

OpenPages 9.2 的独特之处在于，它将智能、可用性和可配置性带入了 GRC 工作发生的实际工作流中。AI 增强功能帮助团队更快地审阅文档，更自然地与工作流交互，并更早地验证模型。用户界面和任务体验的改进减少了摩擦，而扩展的 GRC Canvas、问卷、自定义对象和配置打包能力则为组织提供了更大的灵活性，以便根据自身需求设计和扩展治理流程。

这些更新共同帮助 GRC 团队更快地工作，减少人工操作，并使 OpenPages 适应其组织的独特需求。借助 OpenPages 9.2，AI 成为日常风险与合规工作中更实用的一部分。

此外，OpenPages 9.2 强化了 IBM 面向企业 AI 的开放、混合、可信的软件战略。开放：通过开源的 OpenPages MCP Server 实现标准化、可扩展的智能体集成。混合：帮助治理跨云、本地和多系统环境中的 AI 和数据。可信：通过直接嵌入工作流的持续验证、可审计性和策略执行。

IBM OpenPages 9.2 上市时间

IBM OpenPages 9.2 的上市安排如下：

  • SaaS (IBM Cloud Catalog)：2026 年 3 月 23 日
  • SaaS 在 AWS Marketplace 首次亮相：2026 年 3 月 31 日
  • 本地和托管服务部署：2026 年 3 月 27 日
  • Software Hub/Cloud Pak for Data：计划于 2026 年 6 月作为 5.4 版本的一部分发布

观看 OpenPages 9.2 网络研讨会回放

查阅新增功能文档

Jordan Byrd

Product Marketing Lead, AI/ML Ops

IBM

Mehavarshni Sreethar

Product Marketing Manager

IBM watsonx.governance

了解更多 观看 OpenPages 9.2 网络研讨会回放 查阅新增功能文档
What's New at IBM 时事通讯

了解 IBM 最重磅的产品与功能发布资讯。