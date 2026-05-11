IBM OpenPages 9.2 将 AI 引入 GRC 的执行层

此版本将 AI 更深地融入到 GRC 的运维核心，帮助组织以更强的控制力来治理 AI 智能体和 AI 支持的工作流。
AI 智能体在其交互的数据、系统和工作流中引入了持续、动态的风险。组织需要持续的监督，以在云、本地和多系统环境中监控、验证和治理 AI 智能体。
传统的 GRC 方法是手动的、碎片化的、时点性的和反应式的，带来的复杂性多于保障。团队手动审阅文件，事后发现问题，在系统之间切换以完成常规任务，花费更多时间管理流程开销而非推动成果。
IBM OpenPages 9.2 旨在改变这一状况。
OpenPages 9.2 体现了一种模型，通过该模型可以将智能配置到平台中，帮助组织以更高的速度、一致性和控制力来运行。此版本将 AI 更深地融入 GRC 的运维核心，使组织能够减少人工操作，更早且持续地进行验证，并在 AI 直接应用于工作流时更快速、更高效地工作。它还帮助组织朝着对 AI 系统和智能体工作流进行持续、嵌入式治理的方向迈进，而不是仅仅依赖定期审查或事后合规检查。
OpenPages 9.2 并非在边缘添加 AI，而是使 AI 能够被配置到工作流、验证环节以及用户体验本身中。对于 AI 驱动的企业而言，这意味着治理可以更接近 AI 赋能工作的执行地点。其结果是一种更智能、更可用、更面向执行的现代 GRC 方法。
OpenPages 9.2 包含的新功能扩展了 AI 在工作流、运行前验证以及平台内用户交互中的应用方式。增强功能包括：
OpenPages 9.2 提升了以任务为中心的可用性，同时支持跨地区和区域的全球团队运行。
OpenPages 9.2 扩展了 GRC Canvas 在设计和可视化工作流方面的能力。
OpenPages 9.2 引入了对问卷的更新，为配置和管理评估及数据收集过程提供了更大的灵活性。问卷现在支持：
这些更新有助于改进信息收集方式，并简化日常 GRC 执行中的重要环节。
OpenPages 9.2 在所有服务计划（包括 SaaS Essentials 和 Standard 计划）中引入了对自定义对象类型的支持，为组织在 SaaS 上建模和管理 GRC 数据提供了更大的灵活性。这使组织能够更好地控制如何构建数据，以反映其特定的风险和合规环境。随着 GRC 和人工智能治理项目日趋成熟，这种灵活性可以帮助组织以与其运营模式相匹配的方式，来表示与 AI 相关的风险、控制措施、义务和证据。
OpenPages 9.2 还包含对管理控制和配置选项的增强，以支持系统管理和部署。
其中一项新功能是 Configuration Packaging，它允许对现有的导入/导出配置进行更精细的控制。它为管理来自源环境的配置更改的选择项提供了分组和生命周期。，然后可以将这些更改提升并部署到目标环境。
OpenPages 9.2 的独特之处在于，它将智能、可用性和可配置性带入了 GRC 工作发生的实际工作流中。AI 增强功能帮助团队更快地审阅文档，更自然地与工作流交互，并更早地验证模型。用户界面和任务体验的改进减少了摩擦，而扩展的 GRC Canvas、问卷、自定义对象和配置打包能力则为组织提供了更大的灵活性，以便根据自身需求设计和扩展治理流程。
这些更新共同帮助 GRC 团队更快地工作，减少人工操作，并使 OpenPages 适应其组织的独特需求。借助 OpenPages 9.2，AI 成为日常风险与合规工作中更实用的一部分。
此外，OpenPages 9.2 强化了 IBM 面向企业 AI 的开放、混合、可信的软件战略。开放：通过开源的 OpenPages MCP Server 实现标准化、可扩展的智能体集成。混合：帮助治理跨云、本地和多系统环境中的 AI 和数据。可信：通过直接嵌入工作流的持续验证、可审计性和策略执行。
IBM OpenPages 9.2 的上市安排如下：