IBM OpenPages 9.2 将 AI 引入 GRC 的执行层

AI 智能体在其交互的数据、系统和工作流中引入了持续、动态的风险。组织需要持续的监督，以在云、本地和多系统环境中监控、验证和治理 AI 智能体。

传统的 GRC 方法是手动的、碎片化的、时点性的和反应式的，带来的复杂性多于保障。团队手动审阅文件，事后发现问题，在系统之间切换以完成常规任务，花费更多时间管理流程开销而非推动成果。

IBM OpenPages 9.2 旨在改变这一状况。

OpenPages 9.2 体现了一种模型，通过该模型可以将智能配置到平台中，帮助组织以更高的速度、一致性和控制力来运行。此版本将 AI 更深地融入 GRC 的运维核心，使组织能够减少人工操作，更早且持续地进行验证，并在 AI 直接应用于工作流时更快速、更高效地工作。它还帮助组织朝着对 AI 系统和智能体工作流进行持续、嵌入式治理的方向迈进，而不是仅仅依赖定期审查或事后合规检查。

OpenPages 9.2 并非在边缘添加 AI，而是使 AI 能够被配置到工作流、验证环节以及用户体验本身中。对于 AI 驱动的企业而言，这意味着治理可以更接近 AI 赋能工作的执行地点。其结果是一种更智能、更可用、更面向执行的现代 GRC 方法。