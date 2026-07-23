IBM OpenPages 9.2.1：从 AI 基础到 AI 规模化

此版本基于 OpenPages 9.2 中引入的 AI 基础构建，使人工智能驱动的治理更易部署、更易使用、更易扩展。
IBM OpenPages 9.2.1 旨在帮助组织有效运行人工智能驱动的治理，而不会增加复杂性。在 OpenPages 9.2 所奠定的 AI 基础之上，本版本聚焦于三大优先事项：
这些增强功能协同作用，助力组织从 AI 实验阶段迈向生产环境中的 AI 驱动治理。
随着组织从 AI 实验阶段迈向全企业范围的落地应用，治理团队面临着一个新的挑战：如何在不引入复杂性的前提下，实现监管的规模化扩展。如今，GRC 团队需要审查更多文档、管理日益复杂的风险关系、更快地响应监管变化和新出现的 AI 技术风险，以及管理整个企业的人工和 AI 驱动流程。传统方法经常会造成瓶颈，既拖慢决策速度，又增加运营的复杂性。
实施 AI 驱动型治理的第一步是消除应用落地障碍。OpenPages 9.2.1 通过预配置的 AI 功能、托管智能体基础架构，并将更丰富的 AI 体验直接嵌入 GRC 工作流，帮助组织实现这一目标。
OpenPages 首次附带八种预定义的 AI 模型配置，团队只需提供支持的 AI 提供商的凭据即可激活配置。
这些预配置模型支持一系列常见的 GRC 用例，包括问题相似性检测、审计计划创建、巴塞尔分类、供应商分析、文档摘要、个人身份信息 (PII) 检测以及问卷回复生成。管理员可以立即部署这些功能，并根据需要对其进行进一步自定义，而无需自定义编码或提示工程。
其结果是，这为从在 GRC 中探索 AI 到将 AI 投入生产工作流提供了一条最快速的路径。
OpenPages 9.2 引入了开源 OpenPages MCP Server，使 AI 智能体能够安全地与受管理的 GRC 数据进行交互。
9.2.1 版本通过完全托管的云原生 MCP Server 为 AWS 和 IBM Cloud 上的 SaaS 客户进一步扩展了这些能力，客户无需再自行部署和维护 MCP 基础设施。新的 REST API 功能还提供了更丰富的对象上下文和关系，从而实现了更复杂的报告、分析和工作流自动化。
治理决策很少依赖于单一文档。风险评估、合规审查和供应商评估通常需要跨多个证据来源进行分析。
OpenPages 9.2.1 让用户能够在单次 AI 交互中上传和分析多个文件，帮助团队从政策、报告、证据和支持文档中发掘洞察。此功能适用于 Gemini 和 OpenAI 模型，有助于减少人工审查工作量，同时提高分析质量
问卷调查仍然是组织收集风险和合规信息的最重要方式之一，但同时也是最耗时的方式之一。
OpenPages 9.2.1 在问卷体验中直接引入了 AI 辅助回答功能。AI 可以根据现有数据和上传的文档生成初步回复，同时确保人工审核与批准环节稳固保留。
该版本还引入了新的结构化响应类型，包括数字、十进制和日期字段，帮助组织收集更一致和更可操作的评估数据。
GRC 画布持续演进，成为一种强大的方式，可直观呈现风险、控制措施、政策、资产、供应商及其他治理数据之间的关系。
版本 9.2.1 引入了多项增强功能，使 GRC 画布更易于配置、共享和管理。用户现在可以增加画布中定义的数据集，设计画布时撤销和重做更改，复制现有画布，部署前预览配置，并在环境中导出或导入画布配置。这些增强功能协同作用，使团队能够更轻松地在整个组织内创建、优化、共享和扩展视觉化治理体验。
OpenPages 9.2.1 还引入了多项可用性增强功能，旨在减少日常工作中的摩擦。亮点包括：
这些改进有助于用户减少在平台内浏览的时间，从而将更多时间用于根据洞察行动。
在 OpenPages 9.2 引入的配置打包基础上，本版本增加了包版本比较、依赖项验证、快速搜索和筛选功能，并提供了对打包自动化的完整 REST API 支持。
这些功能可帮助管理员更自信地在不同环境之间移动配置，同时降低部署风险和运营开销。
9.2.1 版本还引入了对 OpenPages 对象层次结构管理的增强功能。管理员现在可以在更改主父级关系时自动移动对象及其子对象，并执行某些实体移动操作，而无需启用系统管理员模式。这些改进简化了组织结构调整并减少了行政工作。
总而言之，9.2.1 中的打包、自动化、对象管理和 SaaS 增强功能使 OpenPages 更易于管理、更易于扩展。无论组织是首次部署人工智能驱动的治理还是扩展现有计划，这些功能都有助于降低复杂性，同时提高一致性和控制力。
OpenPages 9.2 为人工智能驱动的 GRC 奠定了基础。OpenPages 9.2.1 的重点是让这一基础更易于落地运营。
组织可以通过预配置的 AI 功能更快地激活 AI，通过托管的 MCP 基础设施将治理扩展到智能体工作流，并通过更智能的问卷、增强的可视化功能和生产力改进来简化日常工作。同时，管理员对配置在环境间的打包、提升和管理获得了更大的控制权。
各项增强功能的共同点是简化：简化 AI 落地应用、简化治理执行、简化规模化工作。最终打造出一个更具关联性、更智能且以执行为导向的平台，帮助组织以更快的速度、更深入的洞察和更强的信心开展治理。