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人工智能 IT 自动化

IBM OpenPages 9.2.1：从 AI 基础到 AI 规模化

此版本基于 OpenPages 9.2 中引入的 AI 基础构建，使人工智能驱动的治理更易部署、更易使用、更易扩展。

发布日期 2026年7月23日

IBM OpenPages 9.2.1 旨在帮助组织有效运行人工智能驱动的治理，而不会增加复杂性。在 OpenPages 9.2 所奠定的 AI 基础之上，本版本聚焦于三大优先事项：

  • 加速 AI 应用落地
  • 改进工作方式
  • 简化管理，轻松扩展

这些增强功能协同作用，助力组织从 AI 实验阶段迈向生产环境中的 AI 驱动治理。

加速 AI 应用落地

随着组织从 AI 实验阶段迈向全企业范围的落地应用，治理团队面临着一个新的挑战：如何在不引入复杂性的前提下，实现监管的规模化扩展。如今，GRC 团队需要审查更多文档、管理日益复杂的风险关系、更快地响应监管变化和新出现的 AI 技术风险，以及管理整个企业的人工和 AI 驱动流程。传统方法经常会造成瓶颈，既拖慢决策速度，又增加运营的复杂性。

实施 AI 驱动型治理的第一步是消除应用落地障碍。OpenPages 9.2.1 通过预配置的 AI 功能、托管智能体基础架构，并将更丰富的 AI 体验直接嵌入 GRC 工作流，帮助组织实现这一目标。

开箱即用的 AI 模型配置

OpenPages 首次附带八种预定义的 AI 模型配置，团队只需提供支持的 AI 提供商的凭据即可激活配置。

这些预配置模型支持一系列常见的 GRC 用例，包括问题相似性检测、审计计划创建、巴塞尔分类、供应商分析、文档摘要、个人身份信息 (PII) 检测以及问卷回复生成。管理员可以立即部署这些功能，并根据需要对其进行进一步自定义，而无需自定义编码或提示工程。

其结果是，这为从在 GRC 中探索 AI 到将 AI 投入生产工作流提供了一条最快速的路径。

智能体式 AI 基础设施

OpenPages 9.2 引入了开源 OpenPages MCP Server，使 AI 智能体能够安全地与受管理的 GRC 数据进行交互。

9.2.1 版本通过完全托管的云原生 MCP Server 为 AWS 和 IBM Cloud 上的 SaaS 客户进一步扩展了这些能力，客户无需再自行部署和维护 MCP 基础设施。新的 REST API 功能还提供了更丰富的对象上下文和关系，从而实现了更复杂的报告、分析和工作流自动化。

多文件 AI 分析

治理决策很少依赖于单一文档。风险评估、合规审查和供应商评估通常需要跨多个证据来源进行分析。

OpenPages 9.2.1 让用户能够在单次 AI 交互中上传和分析多个文件，帮助团队从政策、报告、证据和支持文档中发掘洞察。此功能适用于 Gemini 和 OpenAI 模型，有助于减少人工审查工作量，同时提高分析质量

改进工作方式

AI 辅助问卷调查

问卷调查仍然是组织收集风险和合规信息的最重要方式之一，但同时也是最耗时的方式之一。

OpenPages 9.2.1 在问卷体验中直接引入了 AI 辅助回答功能。AI 可以根据现有数据和上传的文档生成初步回复，同时确保人工审核与批准环节稳固保留。

该版本还引入了新的结构化响应类型，包括数字、十进制和日期字段，帮助组织收集更一致和更可操作的评估数据。

增强型 GRC 画布

GRC 画布持续演进，成为一种强大的方式，可直观呈现风险、控制措施、政策、资产、供应商及其他治理数据之间的关系。

版本 9.2.1 引入了多项增强功能，使 GRC 画布更易于配置、共享和管理。用户现在可以增加画布中定义的数据集，设计画布时撤销和重做更改，复制现有画布，部署前预览配置，并在环境中导出或导入画布配置。这些增强功能协同作用，使团队能够更轻松地在整个组织内创建、优化、共享和扩展视觉化治理体验。

日常生产力提升

OpenPages 9.2.1 还引入了多项可用性增强功能，旨在减少日常工作中的摩擦。亮点包括：

  • 仪表板中的热图可视化
  • 可调整大小的仪表板配置面板
  • 用户管理的网格列
  • 工作流复制能力
  • 优化工作流同步通知
  • IBM Cognos Analytics 中支持基于标签的报告

这些改进有助于用户减少在平台内浏览的时间，从而将更多时间用于根据洞察行动。

简化管理，轻松规模

更智能的配置管理

在 OpenPages 9.2 引入的配置打包基础上，本版本增加了包版本比较、依赖项验证、快速搜索和筛选功能，并提供了对打包自动化的完整 REST API 支持。

这些功能可帮助管理员更自信地在不同环境之间移动配置，同时降低部署风险和运营开销。

改进对象管理

9.2.1 版本还引入了对 OpenPages 对象层次结构管理的增强功能。管理员现在可以在更改主父级关系时自动移动对象及其子对象，并执行某些实体移动操作，而无需启用系统管理员模式。这些改进简化了组织结构调整并减少了行政工作。

适配增长的平台

总而言之，9.2.1 中的打包、自动化、对象管理和 SaaS 增强功能使 OpenPages 更易于管理、更易于扩展。无论组织是首次部署人工智能驱动的治理还是扩展现有计划，这些功能都有助于降低复杂性，同时提高一致性和控制力。

IBM OpenPages 9.2.1 的独特之处

OpenPages 9.2 为人工智能驱动的 GRC 奠定了基础。OpenPages 9.2.1 的重点是让这一基础更易于落地运营。

组织可以通过预配置的 AI 功能更快地激活 AI，通过托管的 MCP 基础设施将治理扩展到智能体工作流，并通过更智能的问卷、增强的可视化功能和生产力改进来简化日常工作。同时，管理员对配置在环境间的打包、提升和管理获得了更大的控制权。

各项增强功能的共同点是简化：简化 AI 落地应用、简化治理执行、简化规模化工作。最终打造出一个更具关联性、更智能且以执行为导向的平台，帮助组织以更快的速度、更深入的洞察和更强的信心开展治理。

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Julie Bellinger

Product Management Lead

IBM OpenPages

John Lundgren

Senior Product Manager, OpenPages

IBM

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