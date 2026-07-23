IBM OpenPages 9.2.1：从 AI 基础到 AI 规模化

随着组织从 AI 实验阶段迈向全企业范围的落地应用，治理团队面临着一个新的挑战：如何在不引入复杂性的前提下，实现监管的规模化扩展。如今，GRC 团队需要审查更多文档、管理日益复杂的风险关系、更快地响应监管变化和新出现的 AI 技术风险，以及管理整个企业的人工和 AI 驱动流程。传统方法经常会造成瓶颈，既拖慢决策速度，又增加运营的复杂性。

实施 AI 驱动型治理的第一步是消除应用落地障碍。OpenPages 9.2.1 通过预配置的 AI 功能、托管智能体基础架构，并将更丰富的 AI 体验直接嵌入 GRC 工作流，帮助组织实现这一目标。