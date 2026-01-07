IBM OpenPages 9.1.3：可扩展的 AI、以任务为中心的生产力以及迈向智能体 GRC（治理、风险与合规）的第一步
IBM® OpenPages 平台旨在利用 AI 更智能地完成风险与合规工作，同时为企业提供安全、负责任地扩展 AI 的治理基础，从而兑现“使用 AI 赋能更智能的 GRC，通过 GRC 保障更安全的 AI”的承诺。
OpenPages 9.1.3继续延续这一进程，增强模型开放性，引入智能体就绪的早期基础架构，并提高日常可用性，以便组织能够利用 AI 加速风险运营流程，而不影响信任度、控制力或可审计性。
9.1 系列是向更智能、受治理的风险运营稳步推进：
OpenPages 9.1.3 通过 API 扩展实现 BYOM 扩展，支持通过标准 API 安全连接几乎任何外部 AI/ML 端点，包括 watsonx.ai、第三方基础模型或专业内部服务。
新的管理用户界面简化了扩展设置和生命周期管理。BYOM 现在支持多值枚举字段，以及高级 JSON 和表达式输入，以实现更丰富的有效载荷整形。增强的日志记录功能和可追溯性提高了可操作性和审计就绪度，而迁移支持则实现了跨环境安全升级扩展配置。
9.1.3 引入了 OpenPages 本地 MCP 服务器（实验性），其部署在本地，以通过模型上下文协议 (MCP) 公开 OpenPages 对象。这为兼容 MCP 的 AI 智能体提供了一个标准化的安全接口，以读取、分析 OpenPages 数据与操作，并基于此执行任务。这是迈向智能体 GRC 的早期可控步骤，为创新者和合作伙伴提供了一种在明确的治理边界内试点双向自动化的安全方法。
OpenPages 9.1.3 对 GRC Canvas 进行了重大更新，优化了用户在各道防线上执行与管理工作的方式。现在，团队可以在 Canvas 任务视图和部分覆盖隐藏字段的行为，无需修改底层架构即可定制针对特定角色的体验。
Canvas 中紧凑的表格布局支持计数和自定义文本字段，将关键汇总数据和上下文直接引入工作流中。而且，当用户切换报告期时，打开的 Canvas 选项卡将保持不变，而选定的时间段会在上下文中刷新，从而减少干扰，帮助用户在审核、测试和修复期间保持专注。
管理员可以在网格视图中隐藏每种对象类型的移动按钮以加强治理，并将移动运营扩展到非实体对象以进行更广泛的重组。运行时计算现在支持对象间规则，在不同相关对象之间实现更丰富的实时聚合。
本地 MCP 部署适合需要严格数据边界的监管环境。API 扩展能够与私有或内部模型顺畅集成，并通过迁移支持实现更强的日志记录和安全的环境推广。治理控制和增强的运行时计算可帮助管理员在企业范围内自信地执行操作。
API 扩展正式确定了一个可扩展的集成模型，能够打包可重复使用的 AI 加速器（行业分类器、监管映射技能和证据自动化），而无需编写脆弱的自定义代码。MCP 为合作伙伴构建的智能体开辟了道路，助力实现监管监控、证据收集和持续控制测试。
OpenPages 将融入 AI 的风险运营与严格的治理相结合，持续受到市场的认可：
这些认可共同验证了 9.1 路线图的方向——“使用 AI 赋能更智能的 GRC，通过 GRC 保障更安全的 AI”，并确认 OpenPages 正在提供企业需要的能力，助力其自信地推进风险与合规工作的现代化转型。
OpenPages 9.1.3 现已向所有用户全面推出，自 2025 年 12 月 26 日起生效。