IBM OpenPages 9.1.3：可扩展的 AI、以任务为中心的生产力以及迈向智能体 GRC（治理、风险与合规）的第一步

OpenPages 9.1.3 对 GRC Canvas 进行了重大更新，优化了用户在各道防线上执行与管理工作的方式。现在，团队可以在 Canvas 任务视图和部分覆盖隐藏字段的行为，无需修改底层架构即可定制针对特定角色的体验。

Canvas 中紧凑的表格布局支持计数和自定义文本字段，将关键汇总数据和上下文直接引入工作流中。而且，当用户切换报告期时，打开的 Canvas 选项卡将保持不变，而选定的时间段会在上下文中刷新，从而减少干扰，帮助用户在审核、测试和修复期间保持专注。