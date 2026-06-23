IBM 荣膺 SSON 2025 及 2026 年度欧洲服务提供商

通过合作、目标和转型重新构想共享服务。
连续两年被评选为 SSON 欧洲年度服务提供商，无疑是一种荣誉。但更重要的是，这标志着持续的影响力与始终如一的进步。它引人反思，不仅是已取得的成就，更是我们的转型历程中究竟发生了哪些根本性的变化。
对 IBM 而言，这一认可代表了一种更广泛的转变：共享服务正被重新构想，从运营引擎转变为企业价值的战略赋能者。
这一认可的核心在于我们与 Reckitt 的合作。 2021 年双方开始合作时，当务之急是稳定并整合其全球业务服务 (GBS) 组织内的财务运营。
在合作初期，我们就达成了共同的愿景，即打造一个现代化、全球一体化的财务职能部门——它既能高效扩展、精准运作，又能日益成为企业洞察与前瞻的源泉。
这就要求我们超越流程本身，去重新构想财务如何运作、协作并创造价值。
面向未来的财务组织，不能仅建立在效率之上。它必须实现数字化赋能、由洞察驱动，并持续演进。 与 Reckitt 携手，我们聚焦于：
通过智能自动化、分析与 AI 主导的干预，财务运营开始实现以下转变：
这正是转型变得切实可见的时候，也是技术开始重塑行为、决策与成果之时。
这段历程中最具决定性的方面之一，便是向“一个团队思维”的转变。 在大型全球化组织中，复杂性往往体现为职责分散、流程不一致以及沟通上的隔阂。要解决这一问题，需要转变团队的思维和运作方式。
通过一种基于端到端负责制和共同问责的新运营模式，我们打造了一个更加协同、透明和协作的环境，决策速度更快，角色与职责更加明晰，全球团队与市场之间的伙伴关系也更为牢固。
转型最终必须以成果而非意图来衡量。 IBM 与 Reckitt 合作带来的影响，正体现了这一原则：
这段历程中最有意义的转变，或许在于对共享服务的认知。 我们正从以效率为定义的模型，转向以价值创造为定义的模型：
在这一演进中，IBM 的角色是与 Reckitt 并肩工作——不仅作为供应商，更是转型伙伴，帮助塑造运营模式、融入创新并推动持续改善。 双方合作的延续，既体现了已取得的进展，也反映了前方的机遇。
展望未来，方向已然清晰。 我们将持续演进为智能化、数字集成化的平台，契合组织在其发展历程中所处的阶段，使其能够更快速地应对变化，做出更优的数据驱动型决策，并在各个市场无缝扩展功能
荣膺 SSON 年度服务提供商奖项是一个重要的里程碑。它体现了当团队围绕共同愿景保持一致、拥抱变革并致力于持续进步时，所能取得的成就。
与 Reckitt 的合作历程表明，转型并非由任何单一举措所定义。它是由持之以恒的努力、明确的目标和紧密的伙伴关系所定义。
对 IBM 而言，这正是我们致力于始终如一交付的标准。