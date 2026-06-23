IBM 荣膺 SSON 2025 及 2026 年度欧洲服务提供商

连续两年被评选为 SSON 欧洲年度服务提供商，无疑是一种荣誉。但更重要的是，这标志着持续的影响力与始终如一的进步。它引人反思，不仅是已取得的成就，更是我们的转型历程中究竟发生了哪些根本性的变化。

对 IBM 而言，这一认可代表了一种更广泛的转变：共享服务正被重新构想，从运营引擎转变为企业价值的战略赋能者。