IBM 在 2026 年 BARC 整合计划与分析工具评分榜中被评为市场领导者

这一认可反映了 IBM Planning Analytics 的实力，以及 IBM 在帮助组织实现财务和运营团队规划与决策现代化方面的持续投入。
随着企业面临的压力越来越大，需要更准确地进行规划并更快地应对变化，整合计划已成为一项关键能力。组织正在寻找能够连通不同跨职能部门的计划、改进协作并提供灵活适应业务需求的解决方案。
IBM Planning Analytics 旨在通过支持企业级规划的灵活、可扩展的解决方案来解决这一需求。
IBM Planning Analytics 的一个关键优势是灵活性。组织可以设计符合其特定需求的规划解决方案，同时在整个企业中维持一致的平台。
这种灵活性支持连通不同跨职能部门的计划，使团队能够协调计划，提升可见性，并更快地应对不断变化的条件。无论是用于财务规划还是更广泛的运营场景，该平台都帮助组织以更加协调的方式整合数据、流程和人员。
IBM 继续将 AI 能力直接嵌入 Planning Analytics，以帮助组织从手动流程转向更智能的自动规划。
内置的 AI 预测能力让用户可以使用多种方法生成预测，从而提高准确性并减少规划周期的工作量。AI 智能体的强大功能让用户能够通过自然语言深入了解数据、分析结果并更高效获取洞察分析。
IBM 还通过与 watsonx 集成来增强智能体式 AI 的能力，让用户能够以更动态的方式实现任务自动化、触发工作流程并与规划数据交互。这些能力旨在帮助实现更积极主动、响应更快的决策。
IBM Planning Analytics 的最新增强功能侧重于提高可用性和扩展规划能力。其中包括网页体验现代化、提升可视化效果和基于网页的建模环境。
通过支持任务管理、审批和流程跟踪的工具，工作流程功能也得到增强。这些增强功能帮助组织以更优的结构和更高的透明度管理复杂的规划流程。
BARC 的认可凸显了 IBM 在不断变化的市场中的强大地位。随着规划日益走向集成化、数据驱动和 AI 赋能，组织正在寻找能够满足当前需求、支持未来创新的解决方案。
IBM Planning Analytics 正朝此方向持续演进，不断投资于用户体验、AI 能力和工作流程自动化。这些改进旨在帮助组织提高预测准确性、优化规划周期并做出更明智的决策。
2026 年 BARC 评分对整合计划和分析供应商及其产品组合进行了详细评估，涵盖对优势、挑战和市场定位的洞察分析。
详细了解 IBM 为何被评为市场领导者。
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