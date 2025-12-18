IBM 被评为 IDC MarketScape 体验设计服务和体验构建服务领域的领导者

继此前在 2023-2024 年度相关市场评估中被认定为领导者后，IBM 再次在《IDC MarketScape：2025 年全球体验设计服务供应商评估》（文档号 US52973225，2025 年 10 月）和《IDC MarketScape：2025 年全球体验构建服务供应商评估》（文档号 US52973125，2025 年 10 月）中双双获评领导者。

IDC 强调：“IBM 将其在 IT 服务领域广泛而深厚的能力与体验设计和构建能力相结合，这在其 IBM® iX 团队（隶属于 IBM® Consulting）中表现尤为突出。”

这份认可并非虚名。我们相信，它验证了更为重要的一点：IBM 是少数能够真正实现端到端体验转型（从愿景到构建再到落地）的合作伙伴之一，并能快速取得可衡量的成果。