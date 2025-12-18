IBM 被评为 IDC MarketScape 体验设计服务和体验构建服务领域的领导者
IBM 是少数能够真正实现端到端体验转型（从愿景到构建再到落地）的合作伙伴之一，并能快速取得可衡量的成果。
继此前在 2023-2024 年度相关市场评估中被认定为领导者后，IBM 再次在《IDC MarketScape：2025 年全球体验设计服务供应商评估》（文档号 US52973225，2025 年 10 月）和《IDC MarketScape：2025 年全球体验构建服务供应商评估》（文档号 US52973125，2025 年 10 月）中双双获评领导者。
IDC 强调：“IBM 将其在 IT 服务领域广泛而深厚的能力与体验设计和构建能力相结合，这在其 IBM® iX 团队（隶属于 IBM® Consulting）中表现尤为突出。”
这份认可并非虚名。我们相信，它验证了更为重要的一点：IBM 是少数能够真正实现端到端体验转型（从愿景到构建再到落地）的合作伙伴之一，并能快速取得可衡量的成果。
每个高管团队都面临着一系列熟悉的压力：驱动盈利增长与深化客户忠诚度、扩展个性化规模、无中断地实现平台现代化，以及确保架构为 AI 做好准备。他们致力于整合数据、分析与激活，最终让战略能以业务所需的速度推进。他们也在全力赋能员工，通过新的工作方式提升生产力并加速数字化落地。
我们认为，当组织需要的转型不是停留在幻灯片上的愿景，而是能在现实中交付的可扩展系统时，IBM 的表现尤为出色。
根据 IDC MarketScape 体验设计服务报告，IBM 在以下优势方面获得认可：
能够激发连接的卓越体验并非偶然。它们经过精心设计、细致构建——以洞察为支撑，以数据为基础，并通过精湛的技术能力得以实现。
我们的全球体验战略与设计业务遍及 177 个国家，拥有 28 万名涵盖战略、设计、工程、数据与 AI 领域的专家，并获得 65 个以上的客户创新中心、55 个以上的设计工作室和 18 个研究实验室的支持。
但真正为客户带来改变的，是我们的工作方式：
我们成熟的方法——从“黄金主线”到价值编排——能够协调各利益相关方、加速决策，并使团队始终专注于可衡量的用户与业务成果。
我们利用可复用的加速器和 AI 功能，不仅用于构思原型，更用于构建、管理和优化真实体验：
这种基于资产的方法为客户提供了每位领导者都希望获得的东西：更高的速度、更低的风险和更高的投资回报率。
我们正在设计自适应体验——那些能够跨渠道学习、预测并自我优化的体验。从 AI 加速研究到动态内容系统，再到智能体驱动的客户旅程，我们正在以负责任、可扩展且企业级（而非实验性）的方式将 AI 投入运营。
在 IBM，我们正在深化消费者洞察，为客户提升感知价值。随着 AI 重塑人们与品牌的互动方式，组织需要的体验不仅要满足期望——更要能随之演进。这正是我们的团队已经在设计的前沿领域。
价值必须可见、可量化且快速实现。我们对体验编排器和智能工作流等工具的投资，直接旨在提升投资回报率、缩短上市时间，并改善客户与员工全生命周期的运营效率。
虽然我们为此认可感到自豪，但我们更专注于未来。 我们的使命是帮助组织设计与构建能够带来可衡量业务成果的体验，并提升转型所能实现的标准。