IBM 荣获 2025 年 Gartner Magic Quadrant 可观测性平台领域领导者称号

为什么从中小型企业到财富 100 强公司等各个行业的 Instana 客户都喜爱 Instana？ 创新不止。

上周，Instana 宣布了其最新的 AI 功能，即由 agentic AI 提供支持的智能事件调查，现已推出预览版。借助这项新功能，用户可以对事件启动全面的 agentic AI 调查，Instana 将立即构建假设，确定问题的细节、发生地点及其影响，在几秒钟内提供有关事件的全面信息。

下周，Instana 将发布第 300 个版本。这一里程碑事件凸显了 Instana 的持续改进和为用户提供可靠、高性能的应用程序性能监视和可观测性的承诺。