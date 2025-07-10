2025 年 7 月 10 日
我们很兴奋地宣布，IBM 荣获 2025 年 Gartner Magic Quadrant 可观测性平台领域领导者称号。我们相信，Gartner 的这一认可彰显了我们在 IBM® Instana 的带领下，为提供创新、易用的 Full Stack Observability 软件所做出的不懈努力。
为什么从中小型企业到财富 100 强公司等各个行业的 Instana 客户都喜爱 Instana？ 创新不止。
上周，Instana 宣布了其最新的 AI 功能，即由 agentic AI 提供支持的智能事件调查，现已推出预览版。借助这项新功能，用户可以对事件启动全面的 agentic AI 调查，Instana 将立即构建假设，确定问题的细节、发生地点及其影响，在几秒钟内提供有关事件的全面信息。
下周，Instana 将发布第 300 个版本。这一里程碑事件凸显了 Instana 的持续改进和为用户提供可靠、高性能的应用程序性能监视和可观测性的承诺。
IBM® Instana 提供跨应用程序、服务和基础架构的完整可见性，以便快速检测和解决问题。使用该产品后，组织发现服务级别可用性提升 70％，营收影响事件减少 60％，故障排除时间缩短 90％，并在事故发生前提前 50% 的时间检测到异常。
阅读完整的 Gartner Magic Quadrant 报告，了解更多关于 Gartner 将 IBM 评为领导者的原因。
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Gartner Magic Quadrant 可观测性平台，Gregg Siegfried，Matt Crossley，Padraig Byrne，Andre Bridges，Martin Caren，2025 年 7 月 7 日。Gartner 是 Gartner, Inc. 和／或其附属公司在美国和国际上的注册商标和服务标志，Magic Quadrant 是 Gartner, Inc. 和／或其附属公司在美国和国际上的注册商标，均经许可在本文中使用。保留所有权利。Gartner 不认可其研究出版物中描述的任何供应商、产品或服务，也不建议技术用户仅选择具有最高评级或其他称号的供应商。Gartner 研究出版物包含 Gartner 研究组织的观点，不应被视为事实陈述。Gartner 不对本研究做出任何明示或暗示的保证，包括对适销性或特定用途的适用性做出任何保证。该图由 Gartner, Inc. 作为一份更大研究文件的一部分发布，应结合整个文件进行评估。IBM 可应要求提供 Gartner 的文件。