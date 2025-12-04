IBM 入选《2025 年 Gartner 生成式 AI 模型提供商创新指南》新兴领导者行列
我们认为这项认可反映了 IBM 如何在企业从试点转向生产级部署的过程中，基于开放性、治理和效率推进企业级 AI 的发展。
Gartner 指出：“生成式 AI 模型领域是快速变化市场的典范，作为生成式 AI 与智能体应用的基础，每周都有新的基础/前沿模型和专业模型发布。”
我们自豪地宣布，IBM 已被评为《2025 年 Gartner 生成式 AI 模型提供商创新指南》的新兴领导者。
Gartner 指出：“由于构建生成式 AI 模型所需的数据、计算和工程资源，该市场高度集中在少数提供商手中。”
当组织在开放模型、商业 API、多模态架构和专业领域模型之间权衡选择时，他们面临着将技术决策与长期业务成果而非短期实验相结合的巨大压力。
IBM 认为有多个动态因素正在重塑生成式 AI 市场，其中有三股关键力量尤其影响企业 AI 的采用：
开放模型的增长：诸如 IBM Granite 等开源模型为组织提供了灵活性、控制力以及使用专有数据微调模型的能力。
AI 智能体的爆发式增长：智能体通过创建多步骤推理循环，推动了对高效、成本优化模型需求的快速增长。
向专业化模型的转变：市场对任务优化模型的需求日益增长，这类模型能提供更高准确性、更低成本，并更契合特定领域的工作流程。
在 IBM，我们相信企业生产力的下一波提升并非来自对日益庞大模型的实验，而是源自将模型选择与实际工作方式进行的战略性结合。为此，我们专注于提供模型灵活性以及负责任、规模化实施 AI 所需的治理能力。
Gartner 将生成式 AI 模型提供商市场定义为“提供商业或开源/开放权重基础模型访问权限的模型提供商”。
对 IBM 而言，本次评估聚焦于我们 AI 技术栈的两个核心组件：
在报告中，watsonx.ai 与 Granite 共同构成了 IBM 受评估能力的核心，但我们的 AI 战略不止于此。更广泛的 watsonx 产品组合将数据、治理与智能体编排整合为统一解决方案，助力企业超越孤立试点阶段，实现规模化自动化与可量化的生产力提升。
该方案确保组织不仅拥有合适的模型，更具备适配的基础设施、数据基础与治理能力，从而负责任地规模化扩展 AI。
Gartner，《生成式 AI 模型提供商创新指南》，Radu Miclaus、Arun Chandrasekaran 等，2025 年 11 月 13 日
GARTNER 是 Gartner, Inc. 及其附属公司的商标。
Gartner 不对其出版物中描述的任何公司、供应商、产品或服务表示认可，也不建议技术用户仅选择评级最高或其他指定类别的供应商。Gartner 出版物包含 Gartner 商业与技术洞察部门的观点，不应被解释为事实陈述。Gartner 对本出版物不作任何明示或暗示的保证，包括对适销性或特定用途适用性的保证。