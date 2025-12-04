IBM 入选《2025 年 Gartner 生成式 AI 模型提供商创新指南》新兴领导者行列

Gartner 指出：“由于构建生成式 AI 模型所需的数据、计算和工程资源，该市场高度集中在少数提供商手中。”

当组织在开放模型、商业 API、多模态架构和专业领域模型之间权衡选择时，他们面临着将技术决策与长期业务成果而非短期实验相结合的巨大压力。

IBM 认为有多个动态因素正在重塑生成式 AI 市场，其中有三股关键力量尤其影响企业 AI 的采用：

开放模型的增长：诸如 IBM Granite 等开源模型为组织提供了灵活性、控制力以及使用专有数据微调模型的能力。

根据 Gartner 的观点，“开源选项对于试点验证用例的公司以及拥有成熟工程运维团队、能够自主托管模型并承担运维维护（包括测试）甚至参与项目贡献的企业具有极大吸引力。”

AI 智能体的爆发式增长：智能体通过创建多步骤推理循环，推动了对高效、成本优化模型需求的快速增长。

正如 Gartner 所述：“AI智能体的爆发式增长轨迹为生成式 AI 模型提供商带来了转型东风，通过指数级的使用扩展和多样化的变现渠道——特别是在模型推理领域——创造了前所未有的营收机遇。”

向专业化模型的转变：市场对任务优化模型的需求日益增长，这类模型能提供更高准确性、更低成本，并更契合特定领域的工作流程。

Gartner 指出：“专业化模型专注于完成有限的一组目标性或领域特定任务，并在特定语境或信息类别（如主题、行业或问题集）中运行。”

在 IBM，我们相信企业生产力的下一波提升并非来自对日益庞大模型的实验，而是源自将模型选择与实际工作方式进行的战略性结合。为此，我们专注于提供模型灵活性以及负责任、规模化实施 AI 所需的治理能力。