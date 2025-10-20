IBM 在 2025 年 IDC MarketScape 全球数据整合软件平台报告中被评为领导者

各组织正争相在运营中全面融入 AI，但许多组织未能充分发挥其全部价值。任何 AI 系统的有效性都取决于其背后数据的质量和时效性，正如 95% 的 AI 项目因数据质量不佳而未能实现预期目标。

随着对可信、可用于人工智能的数据需求不断增长，工程团队面临的挑战也在不断增加，数据源分散、环境混合、主权限制以及格式多样，这些问题导致了数据孤岛、低效运作和结果不可靠等情况。释放人工智能的潜力，需要采用现代化的数据整合方法，这种方法必须具备灵活性与可扩展性，能够跨任何环境连接各类数据。

IBM 通过推出 watsonx.data integration 来应对这些挑战，这是一款由人工智能驱动的数据整合软件，旨在为数据团队提升生产力和效率。它通过统一的控制平面，实现数据的高效摄取、转型和交付，支持批处理、实时流处理和数据复制，从而整合结构化与非结构化数据。

IBM 的数据整合产品组合通过与 watsonx.data 及其智能产品系列的深度互操作性得到进一步增强，为客户提供统一、端到端的数据管理解决方案。