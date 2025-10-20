我们很高兴地分享，IBM 在 2025 年 IDC MarketScape 全球数据整合软件平台报告中被评为领导者
我们相信，这一认可证明了我们的战略方向和专注重点，致力于提供创新的数据整合能力，帮助以数据为核心的组织充分释放数据的全部潜能。
各组织正争相在运营中全面融入 AI，但许多组织未能充分发挥其全部价值。任何 AI 系统的有效性都取决于其背后数据的质量和时效性，正如 95% 的 AI 项目因数据质量不佳而未能实现预期目标。
随着对可信、可用于人工智能的数据需求不断增长，工程团队面临的挑战也在不断增加，数据源分散、环境混合、主权限制以及格式多样，这些问题导致了数据孤岛、低效运作和结果不可靠等情况。释放人工智能的潜力，需要采用现代化的数据整合方法，这种方法必须具备灵活性与可扩展性，能够跨任何环境连接各类数据。
IBM 通过推出 watsonx.data integration 来应对这些挑战，这是一款由人工智能驱动的数据整合软件，旨在为数据团队提升生产力和效率。它通过统一的控制平面，实现数据的高效摄取、转型和交付，支持批处理、实时流处理和数据复制，从而整合结构化与非结构化数据。
IBM 的数据整合产品组合通过与 watsonx.data 及其智能产品系列的深度互操作性得到进一步增强，为客户提供统一、端到端的数据管理解决方案。
让我们共同探索客户如何从 watsonx.data integration 中获益。
IBM 将 AI 融入数据整合生命周期的全过程，从管道设计到数据操作再到数据质量，优化每一个环节。AI 辅助的管道设计方法可帮助团队使用自然语言创建和完善管道。这不仅提高了数据工程师的工作效率，而且还使各个技能水平的用户都能构建管道。凭借嵌入式数据可观测性与 AI 驱动的问题检测功能，DataOps 专业人员能够在问题影响下游工作负载之前，及时识别并解决。
除了 AI 辅助方法之外，watson.data 整合还为数据团队提供了可视化、无代码和低代码的画布，来设计可重复使用、可共享的管道。拖放预置组件即可组装复杂数据流，无需编写代码，便能遵循最佳实践。开发人员可以利用 Python SDK 的代码优先创作功能来更好地控制和更轻松地维护管道。
Watsonx.data integration 通过统一的控制平面，运用流处理、批处理及数据复制技术，简化了结构化和非结构化数据的整合流程。无论是处理实时数据、刷新业务报表，还是跨环境复制，都可以从统一的控制平面构建和管理数据管道，从而扩展工程和数据运营效率。通过在单一控制平面下集中管理数据管道，客户能够减少工具分散和运维开销，从而在一个平台上释放全部数据的价值，并在不同应用场景中实现高效一致的成果。
只需构建一次管道，即可在数据所在的任何位置运行它们，无论是采用本地部署、云部署还是跨地域部署。通过远程平面进行就近数据部署，最大限度减少数据移动、降低出口费用并确保主权合规。这种混合执行模型具备对工作负载感知的自适应能力，使您能够轻松实现弹性扩展或收缩，从而自信地构建稳固的数据基础。
IBM 通过强大的连接能力，与第三方数据平台及包括 watsonx.data 在内的 IBM 数据生态系统无缝对接，在您现有的环境中助您轻松实现数据访问的统一。这种连接方式简化了跨环境的数据连接与管理流程，而 watsonx.data intelligence 则在整个过程中确保数据治理与可追溯的数据沿袭。
无缝连接到 AWS、Azure、Google Cloud、Snowflake 和 Databricks 等平台中的数据，而无需重写或锁定。与主流数据生态系统的原生整合，确保在不受平台选择限制的前提下，实现一致的运行体验与卓越的性能表现。通过充分利用您现有的基础设施和分析投入，watsonx.data integration 可帮助最大化投资回报率 (ROI)，同时为您的数据架构提供面向未来的保障。
各行业的组织都在使用 watsonx.data integration 来：
IBM watsonx.data integration 使组织能够将分散的数据转化为战略资产，从而加速洞察生成，实现可信的人工智能成果，并创造可衡量的商业价值。