IBM 荣膺 Gartner 魔力象限元数据管理 watsonx.data intelligence 领域领导者称号
我们坚信这项荣誉印证了 IBM 在重塑 AI 时代元数据管理范式中的重要角色。
我们坚信这项荣誉印证了 IBM 在重塑 AI 时代元数据管理范式中的重要角色。
我们荣幸地宣布，IBM 凭借其 watsonx.data intelligence 解决方案，在 2025 年 Gartner 魔力象限元数据管理解决方案报告中获评领导者称号。在接受评估的 15 家厂商中，IBM 在愿景完整性与执行能力维度均位居最高最远位置。
通过 watsonx.data intelligence，IBM 将数据编目、治理、溯源与共享功能整合至统一的 AI 驱动平台，助力企业将元数据转化为贯穿整个数据生命周期的战略业务资产。
随着组织业务在混合云与多云环境中的扩展，数据环境的复杂性呈指数级增长。当前挑战不仅在于管理数据，更在于理解数据。这正是元数据（关于数据的数据）成为决定 AI 与分析能否实现价值兑现的核心纽带的关键所在。
元数据管理不仅是合规要求，更是构建可信 AI 的基石。组织依赖元数据来追溯数据血缘、确保数据质量，并保障 AI 使用数据的透明度。IBM 的 watsonx.data intelligence 还运用 AI 赋能的自劢化技术，持续发现、分类和丰富结构化与非结构化数据源中的元数据。
由此形成一个治理与创新共存的活态数据生态系统。业务用户能更快发现并信任准确数据，数据工程师可减少人工数据整理时间，AI 团队能获取可靠且上下文丰富的数据集，以负责任的方式训练和优化模型。
现代企业在复杂分布式环境中运营，涵盖本地数据中心、SaaS 平台、公有云及受监管的本地环境。IBM 的元数据管理方法正是为此现实场景设计。
通过 watsonx.data intelligence，组织无论数据存储在何种基础设施或地域，都能实施统一的元数据管理与治理。从需遵守严格数据驻留法律的受监管行业，到跨 AWS、Azure、Google Cloud 和 IBM Cloud 运行工作负载的全球企业，IBM 都能提供覆盖全生态的一致性元数据基础。
这种混合灵活性并非附加功能，而是 IBM 核心设计哲学的一部分，确保客户在实现治理、合规性与 AI 就绪目标的同时，不会牺牲业务敏捷性。
互操作性是 IBM 数据与 AI 愿景的核心。watsonx.data intelligence 采用开放式设计，可与第三方工具及开放生态无缝集成。
通过支持OpenLineage、开放数据契约规范 (ODCS) 和模型上下文协议 (MCP) 等倡议，IBM 助力客户构建互联互通、透明可信的数据基础。这些开放生态系统使组织能够更轻松地跨数据目录、ETL 流水线、AI 平台及商业智能工具连接元数据，从而形成统一的企业数据视图。
这种开放性不仅有助于减少供应商锁定，更能通过协同合作推动创新，使企业能够将现有数据生态系统与 watsonx 集成，加速价值实现。
IBM 持续通过战略创新与集成扩展 watsonx.data intelligence 的能力。IBM 对 DataStax 的收购为 watsonx 平台引入了先进的向量检索、检索增强生成 (RAG) 及非结构化数据管理功能。
这些增强功能使组织能够更有效地发现数据并构建上下文关联，为生成式 AI、分析及智能自动化用例提供强大支撑。无论是提升业务用户的数据可发现性，还是赋能更精准的 AI 响应，非结构化数据能力的集成都有助于组织更快、更负责任地解锁新洞察。
在 IBM，我们坚信元数据管理不仅关乎治理，更关乎能力赋能。可信的元数据是使 AI 具备可解释性、可追责且可扩展的核心关键。通过提供数据来源、转换过程及使用方式的透明记录，watsonx.data intelligence 解决方案帮助各组织在其工作流中全面践行负责任 AI 原则。
随着企业加速应用 AI，他们需要能够简化数据复杂性、确保法规遵从并在每个环节维护信任的系统。对我们而言，IBM 获得 Gartner 认可正是对我们致力于构建这一基础承诺的肯定。
数十年来，从开创关系型数据库到推进当今 AI 驱动的数据生态系统，IBM 始终助力企业将数据转化为业务价值。watsonx.data intelligence 代表了下一阶段演进：通过元数据驱动的方法，在单一平台实现治理与创新的统一。
我们认为，Gartner 的这一认可巩固了 IBM 在数据、AI 与开放创新交汇处的独特定位——帮助客户从数据管理迈向数据掌控。
深入了解完整的 Gartner 报告
下载报告，了解 IBM 获评详情。
Gartner 元数据管理解决方案魔力象限，Melody Chien、Thornton Craig、Guido De Simoni、Roxane Edjlali，2025 年 11 月 19 日。
Gartner 不为其研究出版物中描述的任何供应商、产品或服务背书，也不建议技术用户仅选择具有最高评级或其他称号的供应商。Gartner 研究出版物包含 Gartner 研究组织的观点，不应被视为事实陈述。Gartner 不对本研究做出任何明示或暗示的保证，包括对适销性或特定用途的适用性做出任何保证。
GARTNER 是 Gartner, Inc. 和/或其附属公司在美国和国际上的注册商标和服务标志。Magic Quadrant 是 Gartner, Inc. 和/或其附属公司的注册商标，经许可在本文中使用。保留所有权利。