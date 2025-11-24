IBM 荣膺 Gartner 魔力象限元数据管理 watsonx.data intelligence 领域领导者称号

随着组织业务在混合云与多云环境中的扩展，数据环境的复杂性呈指数级增长。当前挑战不仅在于管理数据，更在于理解数据。这正是元数据（关于数据的数据）成为决定 AI 与分析能否实现价值兑现的核心纽带的关键所在。

元数据管理不仅是合规要求，更是构建可信 AI 的基石。组织依赖元数据来追溯数据血缘、确保数据质量，并保障 AI 使用数据的透明度。IBM 的 watsonx.data intelligence 还运用 AI 赋能的自劢化技术，持续发现、分类和丰富结构化与非结构化数据源中的元数据。

由此形成一个治理与创新共存的活态数据生态系统。业务用户能更快发现并信任准确数据，数据工程师可减少人工数据整理时间，AI 团队能获取可靠且上下文丰富的数据集，以负责任的方式训练和优化模型。