IBM 在 2025 年第 2 季度《Forrester Wave: AI Decisioning Platforms》报告中被评为行业领导者

在充斥着 AI 炒作的世界中，真正的商业价值来自于更明智的决策。

尽管企业竞相追逐 AI 技术红利，但多数仍深陷实验困境难以突破。Forrester 的博客文章表示，“AI 革命继续以前所未有的速度发展，即使今年有人对其带来的商业价值持怀疑态度。”现实呢？Forrester 的 2024 年 AI 调查显示，三分之二的受访者愿意接受低于 50% 的 AI 投资回报率——这凸显了令人担忧的预期转变。

IBM 则采取不同的立场： 没有智能决策的 AI 只是昂贵的自动化。