IBM 在 2025 年第 2 季度《Forrester Wave: AI Decisioning Platforms》报告中被评为行业领导者

人工智能 计算和服务器 IT 自动化

2025 年 8 月 11 日

作者

Lenny Bromberg

Program Director, Decisions

Ritu Chakraborty

Product Marketing Manager, Intelligent Process Automation

IBM

在充斥着 AI 炒作的世界中，真正的商业价值来自于更明智的决策。

尽管企业竞相追逐 AI 技术红利，但多数仍深陷实验困境难以突破。Forrester 的博客文章表示“AI 革命继续以前所未有的速度发展，即使今年有人对其带来的商业价值持怀疑态度。”现实呢？Forrester 的 2024 年 AI 调查显示，三分之二的受访者愿意接受低于 50% 的 AI 投资回报率——这凸显了令人担忧的预期转变。

IBM 则采取不同的立场： 没有智能决策的 AI 只是昂贵的自动化。

为什么大多数 AI 计划都会失败

问题不在于技术，而在于 AI 能力与业务影响之间的差距。

Forrester 首席研究官 Sharyn Leaver 表示，2024 年“并非所有 AI 计划都能产生预期的业务成果”（ Forrester 2025 年技术和安全预测，2024 年 10 月 ）。虽然该行业通常追求创新，但 IBM 专注于真正的转型驱动因素：将每个业务决策转化为战略优势。

正因如此，IBM 在 2025 年第 2 季度的《Forrester Wave: AI Decisioning Platforms》报告中被评为行业领导者。

Forrester 对 IBM 的发现

Forrester 不仅评估技术，还评估业务影响。IBM 在报告中的供应商简介指出：

世界一流的决策工程。根据 Forrester 的分析，IBM 平台在决策编写、测试，尤其是优化方面表现出色，因为它可提供先进的机器学习工具

性能就是证据

我们的客户不仅实施 AI，还增强决策能力：

金融服务转型

  • PNC Financial Services Group 实现 50 个业务流程自动化，并部署超过 50 万条业务规则
  • 成果：在扩大业务规模的同时，无需按比例增加员工，减少了 80-90% 的人工贷款审查
  • 决策优势：平衡风险和机遇的实时信贷决策

客户体验革命

  • Camping World 部署 IBM watsonx Assistant 以提供智能客户服务
  • 结果：消费者参与度提高 40%，智能体工作效率提高 33%
  • 决策优势： 每次客户互动都成为数据驱动的决策点

卓越运营

  • Vodafone 利用 IBM watsonx.ai 进行会话式旅程优化
  • 结果： 测试时间从 6.5 小时缩短到 1 分钟以内\决策优势： 在数百万个客户接触点进行即时决策验证

市场现实

随着 AI 市场蓬勃发展，决策智能才是价值所在：

  • 市场增长：AI 软件增长速度比整个软件市场快 50%，到 2025 年将达到 640 亿美元
  • 基础架构需求：到 2025 年，技术领导者将使 AIOps 平台的采用率增加两倍
  • 挑战：75% 的技术决策者预计，到 2026 年，技术债务将达到中度或高度严重水平

IBM 的差异化企业决策方法

超越自动化：决策智能

每个企业每天都会做出数百万个决策。IBM 不仅使决策自动化，还使决策智能化、自适应且与战略保持一致。

超越实验：生产规模

IBM 为世界上最大的企业提供平台，处理实际业务所需的复杂性、规模和管理问题。

超越承诺：已证实的结果

对我们来说，Forrester 的研究验证了客户已经了解到的事实：当决策最重要时，IBM 不负所望。

下一步做什么：企业决策的未来

今天的 Forrester 认可只是一个开始。

IBM 正在引领决策的未来，其中自动化变得智能，决策不断学习、适应和改进。随着 AI 的发展，并已超越静态模型，企业需要能够实时优化结果的系统。

我们正在朝着未来迈进：

  • 自然语言与决策逻辑相结合：使业务用户能够通过直观的界面将政策转化为可执行的规则，而无需复杂的技术操作
  • 决策智能可以自我改进：通过内置反馈循环，实时评估结果、检测模式并提出优化建议
  • 企业治理无缝扩展：确保每个自动化决策在全球运营中保持透明、合规并与业务目标保持一致
  • 决策从静态规则演变为动态资产：根据运营数据、市场变化和战略优先事项不断完善

IBM 具有独特的优势来实现这一愿景——将我们久经考验的决策领导力与 watsonx.ai 功能以及企业级治理相结合。

因为未来不会属于拥有最多 AI 的组织，而是属于那些能以最快的速度做出最明智决策的组织。

准备好改变您的决策了吗？

AI 时代的胜利将取决于最明智的决策，而不仅仅是最好的算法。

无论您是风险领导者、运营主管还是技术战略家，IBM 都可以帮助您将智能嵌入到每个业务决策中。

免费试用 IBM Operational Decision Manager

了解 IBM Automation Decision Services

重要免责声明： Forrester 不为其研究出版物中包含的任何公司、产品、品牌或服务背书，也不建议任何人根据此类出版物中的评级选择任何公司或品牌的产品或服务。相关信息基于现有最佳资源编制。所载观点仅反映当时判断且可能随时调整。如需了解更多信息，请点击此处，阅读 Forrester 客观性说明。

了解更多 免费试用 IBM Operational Decision Manager 了解 IBM Automation Decision Services