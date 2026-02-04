IBM 被评为 2026 年 IDC MarketScape 企业规划、预算编制与预测应用程序领域的领导者

每个规划周期都可能会开始让人感到熟悉：断开的电子表格、过多的假设，以及没有足够时间来做出企业可信赖的预测。随着波动性加剧，领导者要求更快提供答案，而旧版规划工具的不足也变得不容忽视。

因此，我们非常高兴地与您分享：IBM 在 IDC MarketScape：2026 年全球企业规划、预算编制与预测应用软件供应商评估中被评为领导者

我们认为，这一认可反映了该市场的更广泛转变。规划不再是一项阶段性的财务活动，而正逐渐成为一种持续、全企业范围的能力，且对性能、灵活性和智能提出规模化要求。