IBM 被评为 2026 年 IDC MarketScape 企业规划、预算编制与预测应用程序领域的领导者

IBM 被评为 IDC MarketScape 企业规划应用程序领域的领导者。该平台可满足对持续整合计划日益增长的需求，从而在财务与运营领域用实时预测功能来取代静态预算。
每个规划周期都可能会开始让人感到熟悉：断开的电子表格、过多的假设，以及没有足够时间来做出企业可信赖的预测。随着波动性加剧，领导者要求更快提供答案，而旧版规划工具的不足也变得不容忽视。
因此，我们非常高兴地与您分享：IBM 在 IDC MarketScape：2026 年全球企业规划、预算编制与预测应用软件供应商评估中被评为领导者
我们认为，这一认可反映了该市场的更广泛转变。规划不再是一项阶段性的财务活动，而正逐渐成为一种持续、全企业范围的能力，且对性能、灵活性和智能提出规模化要求。
IBM Planning Analytics 助力组织跨越静态预算周期，而转向持续整合计划。该平台整合了企业内的财务与运营规划，可帮助团队更快响应变化，同时保持治理和控制。
其中一大差异化因素在于体验的选择。规划师可在基于 Web 的现代环境中工作，也可继续使用 Excel 作为头等界面，而不会牺牲可审计性、性能或数据完整性。此组合有助于在财务部门和更广泛的职能部门内推动采用，同时支持大规模的整合计划。
Planning Analytics 中的 AI 功能会直接嵌入到规划工作流中。该平台建立在 watsonx 基础上，且支持预测、异常检测和基于驱动因素的分析，以帮助团队更有效地发现模式、了解驱动因素和评估场景。Planning Analytics Assistant 新增了一个自然语言界面，而它允许用户提出问题、深入了解洞察分析并在上下文中解释结果。这些功能共同旨在帮助组织提升预测信心，在规划周期早期识别风险和异常情况，以及缩短分析与决策之间的时间，而无需深厚的数据科学专业知识。
重要的是，这些功能现已可在生产环境中使用，且旨在加强日常规划，而不是置身于流程之外。
随着 AI 在规划中日益成为核心，对数据和流程的信任变得十分关键。Planning Analytics 提供系统范围的可审计性，以便跟踪用户操作并支持回滚到历史点。凭借此基础，组织便可在满足治理与合规性要求的同时采用 AI 驱动型规划。
企业规划市场正在快速发展。组织正在寻找既易用又具备高度灵活性、支持多种规划方法并可跨区域和职能进行扩展的平台。IBM Planning Analytics 可通过灵活的部署选项、可配置的工作流以及久经验证的企业绩效管理基础来满足这些需求。
我们相信，被评为领导者可强化 IBM 对帮助财务团队和业务规划师以更高的速度、信心和弹性来开展业务的承诺。随着不确定性成为一种常态，规划平台必须不仅能进行计算，还可实时串联数据、人员和决策。
要了解有关 IBM Planning Analytics 及其如何支持现代规划、预算编制和预测的更多信息，请访问 IDC MarketScape 或立即预约演示。
此公告基于 IDC MarketScape：2026 年全球企业规划、预算编制与预测应用程序供应商评估（IDC #US52978625e，2026 年 1 月）。