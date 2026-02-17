IBM 荣膺 2026 年 Gartner® Magic Quadrant™ 增强数据质量解决方案的领导者称号

IBM 今日宣布，其在 2026 年 Gartner Magic Quadrant 增强数据质量解决方案报告中，被评为领导者。我们认为，这份认可充分凸显了 IBM 在重新定义 AI 时代数据质量方面的核心价值。
随着组织加速采用生成式 AI 和智能自动化，数据质量已成为企业绩效的基石。AI 系统、分析平台和智能体工作流，都高度依赖准确、受治理且上下文丰富的数据。传统方法，如手动规则创建、被动式数据清洗和孤岛式工具，已无法适应现代数据生态系统的规模和复杂性。
IBM 通过 watsonx.data intelligence 提供增强数据质量方法，运用 AI 和自动化技术帮助组织在整个数据生命周期中主动管理数据信任。
watsonx.data intelligence 将元数据、治理和质量能力整合到一个统一平台，使组织能够从被动修复模式转向持续的数据信任管理。
主要功能包括：
通过应用 AI 实现数据发现、剖析和规则生成的自动化，IBM 使组织能够在不增加人工成本的前提下，扩展数据治理和质量管理的范围。
随着 AI 系统向智能体架构演进，自动化智能体依赖可信数据输入来执行任务和做出决策，这一点显得尤为关键。增强数据质量，有助于确保这些系统以透明、可控的方式运行。
现代 AI 项目依赖多样化的数据源，包括结构化数据、半结构化内容和非结构化文档。
watsonx.data intelligence 支持非结构化内容的提取、分类和向量化，在保持治理监督的同时，为 AI 用例做好数据准备。集成的数据血缘能力提供了从上游源文档、经过整理的数据集到下游 AI 模型输入的全程可追溯性。
这种端到端的可视性为监管合规、风险管理和可解释性提供了有力支持，而这些正是组织在受监管和关键任务环境中部署 AI 时的核心要求。
IBM 的增强数据质量能力，专为跨混合云、多云和本地部署环境运行而设计。这种灵活性使组织能够在保持分布式架构治理标准的同时，推进其数据资产的现代化。
IBM 持续投资于支持主动智能数据结构的能力，在这种架构下，元数据、质量和治理信息能够动态地为 AI 系统和自动化工作流提供决策依据。
除了获评 2026 年 Gartner 增强数据质量解决方案魔力象限领导者外，IBM 还同时入选 2025 年 Gartner 元数据管理解决方案魔力象限、2026 年 Gartner 数据与分析治理平台魔力象限领导者榜单。我们认为，这些荣誉共同印证了 IBM 的整合化方案能够为 AI 构建坚实可信的数据根基。
随着企业从 AI 试点探索转向全公司规模化部署，数据质量已成为保障业务性能、合规运营与市场信任的核心基础。
IBM 的 watsonx.data 智能平台可帮助组织在数据与 AI 全生命周期中落地增强数据质量能力，在日趋复杂的数字生态中，实现自动化、透明化与高弹性运营。
IBM 持续通过 watsonx 加大研发投入，打造自主化数据产品编排、AI 驱动治理，以及结构化与非结构化数据统一管理的能力。我们相信，这份认可彰显了 IBM 始终坚守的承诺：助力各类组织为当下与未来的数据及 AI 建设可信根基。
详细了解 IBM 在增强数据质量领域的领先优势，以及 watsonx.data intelligence 如何助力您的组织打造可信 AI 系统。
Gartner《增强数据质量解决方案魔力象限》，Sue Waite、Divya Radhakrishnan、Amy Bickel，2026 年 2 月 11 日。
Gartner 和 Magic Quadrant 为 Gartner, Inc. 及/或其附属公司的商标。
Gartner 不为其出版物中描述的任何公司、供应商、产品或服务背书，也不建议技术用户仅选择具有最高评级或其他称号的供应商。Gartner 出版物包含 Gartner 商业与技术洞察团队的观点，不应被解释为事实陈述。Gartner 对本出版物不作任何明示或暗示的保证，包括对适销性或特定用途适用性的保证。
Gartner《元数据管理解决方案魔力象限》，Melody Chien、Thornton Craig、Guido De Simoni、Roxane Edjlali，2025 年 11 月 19 日。
Gartner《数据与分析治理平台魔力象限》，Anurag Raj、Guido De Simoni、Sarah Turkaly，2026 年 1 月 6 日。