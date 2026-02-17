IBM 荣膺 2026 年 Gartner® Magic Quadrant™ 增强数据质量解决方案的领导者称号

watsonx.data intelligence 将元数据、治理和质量能力整合到一个统一平台，使组织能够从被动修复模式转向持续的数据信任管理。

主要功能包括：

AI 辅助规则创建，支持用户将自然语言转换为可执行的数据质量规则

辅助规则创建，支持用户将自然语言转换为可执行的数据质量规则 自动化建议与修复工作流 ，可提升问题解决效率

，可提升问题解决效率 业务上下文可视性 ，将数据质量问题与运营影响和决策过程紧密关联

，将数据质量问题与运营影响和决策过程紧密关联 数据合约，在分析和 AI 流程中正式规范数据生产者与消费者之间的预期

通过应用 AI 实现数据发现、剖析和规则生成的自动化，IBM 使组织能够在不增加人工成本的前提下，扩展数据治理和质量管理的范围。

随着 AI 系统向智能体架构演进，自动化智能体依赖可信数据输入来执行任务和做出决策，这一点显得尤为关键。增强数据质量，有助于确保这些系统以透明、可控的方式运行。