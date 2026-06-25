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人工智能 IT 自动化

IBM 在 2026 年 Gartner 魔力象限数据科学与机器学习 AI 平台中被评为领导者

IBM 的产品路线图旨在帮助组织将智能体式 AI 付诸实践，并管理日益复杂的 AI 环境。

发布日期 2026年6月25日

IBM 已连续第二年被评选为 2026 年 Gartner 魔力象限数据科学与机器学习 (DSML) 平台领导者。IBM 认为，此项认可反映了公司持续专注于帮助企业借助治理、灵活性和可衡量的业务成果，将 AI 付诸实践。

随着组织从 AI 实验迈向生产，他们需要能够支持规模化、管理复杂性并确保负责任使用的平台。watsonx 产品组合正是为满足这些需求而设计，使团队能够充满信心地在混合云环境中构建、部署和治理 AI。

watsonx AI 产品组合将 watsonx.ai、watsonx.data、watsonx.governance、watsonx Orchestrate、watsonx BI 和 IBM Bob 整合为一个模块化的端到端 AI 技术栈。它支持数据、工程和业务团队之间的协作，将企业数据转化为受治理、透明且有价值的 AI。

下载报告，进一步了解此项认可。

Gartner 图表，X 轴和 Y 轴显示 2026 年数据科学与机器学习领导者，IBM 位于右上象限

借助 watsonx 推进企业 AI

IBM 通过 watsonx 产品组合，为客户提供涵盖数据、AI 和治理的全面能力。

持续演进

IBM 持续投资 watsonx 产品组合，以支持下一代企业 AI，重点是扩展预构建的 AI 智能体和工具，增强大规模管理 AI 系统的能力，并提升企业从现有 AI 投资中获取的价值。IBM 的产品路线图旨在帮助组织将智能体式 AI 付诸实践，并管理日益复杂的 AI 环境。

IBM Bob 是 2026 年公司的一项重大举措。Bob 是一个 AI 执行系统与智能体式伙伴，可在整个软件开发生命周期中提升生产力——编排模型、智能体和工具，实现远超代码生成的自动化工作。

从内部循环到外部循环，IBM Bob 全面覆盖：编辑、构建、重构、安全加固、测试、文档编写、现代化以及大规模 CI/CD。它通过为合适的任务匹配恰当的模型，智能地平衡成本、质量与性能，持续优化 AI 执行。IBM Bob 不只是提供更多模型——它是以最低的必要成本交付更好的成果，内置治理功能，且不会给您的团队带来任何复杂性。这直接契合 IBM 开放、混合和负责任的原则。

IBM 最新的 watsonx.data 与 Confluent 创新，直接应对了多智能体 AI 系统中对统一上下文层的需求。通过将语义上下文、实时流处理、OpenRAG、OpenSearch 以及跨混合环境的受治理数据智能相结合，IBM 正在助力企业大规模地将可信、具备上下文感知的 AI 付诸实践。

下载报告

深入了解 watsonx 的实际应用

Neel Sundaresan

General Manager, Automation and AI

IBM

附加信息

出处：Gartner 数据科学与机器学习 AI 平台魔力象限，Yogesh Bhatt、Afraz Jaffri、Diarmuid Curran，2026 年 6 月 17 日

商标：Gartner 和魔力象限是 Gartner, Inc. 和/或其关联公司的商标。 

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