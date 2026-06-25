IBM 在 2026 年 Gartner 魔力象限数据科学与机器学习 AI 平台中被评为领导者

IBM 已连续第二年被评选为 2026 年 Gartner 魔力象限数据科学与机器学习 (DSML) 平台领导者。IBM 认为，此项认可反映了公司持续专注于帮助企业借助治理、灵活性和可衡量的业务成果，将 AI 付诸实践。

随着组织从 AI 实验迈向生产，他们需要能够支持规模化、管理复杂性并确保负责任使用的平台。watsonx 产品组合正是为满足这些需求而设计，使团队能够充满信心地在混合云环境中构建、部署和治理 AI。

watsonx AI 产品组合将 watsonx.ai、watsonx.data、watsonx.governance、watsonx Orchestrate、watsonx BI 和 IBM Bob 整合为一个模块化的端到端 AI 技术栈。它支持数据、工程和业务团队之间的协作，将企业数据转化为受治理、透明且有价值的 AI。



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