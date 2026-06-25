IBM 在 2026 年 Gartner 魔力象限数据科学与机器学习 AI 平台中被评为领导者

IBM 的产品路线图旨在帮助组织将智能体式 AI 付诸实践，并管理日益复杂的 AI 环境。
IBM 已连续第二年被评选为 2026 年 Gartner 魔力象限数据科学与机器学习 (DSML) 平台领导者。IBM 认为，此项认可反映了公司持续专注于帮助企业借助治理、灵活性和可衡量的业务成果，将 AI 付诸实践。
随着组织从 AI 实验迈向生产，他们需要能够支持规模化、管理复杂性并确保负责任使用的平台。watsonx 产品组合正是为满足这些需求而设计，使团队能够充满信心地在混合云环境中构建、部署和治理 AI。
watsonx AI 产品组合将 watsonx.ai、watsonx.data、watsonx.governance、watsonx Orchestrate、watsonx BI 和 IBM Bob 整合为一个模块化的端到端 AI 技术栈。它支持数据、工程和业务团队之间的协作，将企业数据转化为受治理、透明且有价值的 AI。
下载报告，进一步了解此项认可。
IBM 通过 watsonx 产品组合，为客户提供涵盖数据、AI 和治理的全面能力。
IBM 持续投资 watsonx 产品组合，以支持下一代企业 AI，重点是扩展预构建的 AI 智能体和工具，增强大规模管理 AI 系统的能力，并提升企业从现有 AI 投资中获取的价值。IBM 的产品路线图旨在帮助组织将智能体式 AI 付诸实践，并管理日益复杂的 AI 环境。
IBM Bob 是 2026 年公司的一项重大举措。Bob 是一个 AI 执行系统与智能体式伙伴，可在整个软件开发生命周期中提升生产力——编排模型、智能体和工具，实现远超代码生成的自动化工作。
从内部循环到外部循环，IBM Bob 全面覆盖：编辑、构建、重构、安全加固、测试、文档编写、现代化以及大规模 CI/CD。它通过为合适的任务匹配恰当的模型，智能地平衡成本、质量与性能，持续优化 AI 执行。IBM Bob 不只是提供更多模型——它是以最低的必要成本交付更好的成果，内置治理功能，且不会给您的团队带来任何复杂性。这直接契合 IBM 开放、混合和负责任的原则。
IBM 最新的 watsonx.data 与 Confluent 创新，直接应对了多智能体 AI 系统中对统一上下文层的需求。通过将语义上下文、实时流处理、OpenRAG、OpenSearch 以及跨混合环境的受治理数据智能相结合，IBM 正在助力企业大规模地将可信、具备上下文感知的 AI 付诸实践。
出处：Gartner 数据科学与机器学习 AI 平台魔力象限，Yogesh Bhatt、Afraz Jaffri、Diarmuid Curran，2026 年 6 月 17 日
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