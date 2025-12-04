IBM 被评为 2025 年访问管理魔力象限领导者——IBM 的观点

在 IBM，过去几年间，我们加速了 Verify 产品组合的创新，以满足现代身份计划不断演进的需求。我们扩展了无密码和防网络钓鱼的身份验证选项，增强了注册与入职的用户体验，并扩大了对现代身份提供商和应用程序生态系统的支持。面向员工、客户和合作伙伴身份——以及机器与工作负载身份这一快速增长类别——IBM® Verify 在身份数据、生命周期自动化、治理和自适应访问方面提供了强大的能力。

我们相信，此项认可验证了 IBM 的长期战略：构建一个身份优先的安全基础，帮助组织在分布式环境中统一访问、治理和风险洞察。凭借全球品牌、深厚的行业专业知识以及市场上最大的身份与安全合作伙伴生态系统之一，IBM 继续在一系列广泛的访问管理需求中有效竞争——从企业员工访问到消费者身份验证，再到 API、工作负载和 AI 系统的机器级访问。