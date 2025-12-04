IBM 被评为 2025 年访问管理魔力象限领导者——IBM 的观点
我们很自豪地分享，IBM 已被评为 2025 年访问管理魔力象限的领导者。对我们而言，此项认可反映了我们 IBM® Security Verify 产品组合的实力，以及我们持续投资于为混合与多云环境中的每个身份提供安全、无摩擦访问的承诺。
在 IBM，过去几年间，我们加速了 Verify 产品组合的创新，以满足现代身份计划不断演进的需求。我们扩展了无密码和防网络钓鱼的身份验证选项，增强了注册与入职的用户体验，并扩大了对现代身份提供商和应用程序生态系统的支持。面向员工、客户和合作伙伴身份——以及机器与工作负载身份这一快速增长类别——IBM® Verify 在身份数据、生命周期自动化、治理和自适应访问方面提供了强大的能力。
我们相信，此项认可验证了 IBM 的长期战略：构建一个身份优先的安全基础，帮助组织在分布式环境中统一访问、治理和风险洞察。凭借全球品牌、深厚的行业专业知识以及市场上最大的身份与安全合作伙伴生态系统之一，IBM 继续在一系列广泛的访问管理需求中有效竞争——从企业员工访问到消费者身份验证，再到 API、工作负载和 AI 系统的机器级访问。
随着身份成为数字信任的连接组织，IBM 始终专注于帮助客户随时随地安全地连接人员、数据与工作负载。我们的发展路线图优先侧重以下领域的创新：无密码体验、自适应基于风险的访问、AI 赋能的治理，以及可跨越云、数据中心和 AI 驱动环境扩展的混合身份架构。我们将此视为我们致力于实现企业级安全、无缝访问承诺的一个重要里程碑。
“身份现已成为现代数字信任的连接组织，”Verify 产品总监 Patrick Wardrop 表示。“我们相信，此项认可凸显了我们在自适应无密码访问和 AI 融合治理方面取得的进展，这些进展帮助客户确保用户、服务与工作负载之间安全、无摩擦的交互。”
IBM Verify 围绕定义访问管理未来的三大核心支柱构建：
由自适应 AI 驱动的无密码且防网络钓鱼的身份验证，为用户、合作伙伴及机器身份提供无缝且安全的体验。
整合的目录、自动化的生命周期管理，以及通过 ITDR 和 ISPM 实现的持续监控，确保在混合与多云环境中执行一致的、身份优先的策略。
这是一个可扩展、与供应商无关的基础架构，通过统一的访问、治理和分析连接人员、工作负载、API 和 AI 智能体，并支持零信任与安全的数字化转型。
这些能力共同构成了 IBM 对未来身份的愿景：一个智能化、统一的架构，保障每个身份的安全，简化运营，并实现无处不在的信任。