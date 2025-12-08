IBM 在《IDC MarketScape：2025 年全球统一人工智能治理平台供应商评估》中获评领导者

我们很高兴与您分享：IBM 在《IDC MarketScape：2025 年全球统一人工智能治理平台供应商评估》中被定位为领导者。

随着企业寻求规模化扩展 AI 计划，人工智能治理有助于加速可信 AI 的采用。对我们的客户和合作伙伴而言，核心结论很明确：通过 watsonx.governance，您可以跨云管理模型、智能体与风险，灵活将其集成至现有技术栈，实现对任意位置 AI 的治理。

报告指出：“当组织需要在多云或混合环境中，对传统机器学习、生成式 AI 及智能体 AI 实施全面、平台无感的统一治理时，应考虑采用 IBM watsonx.governance。该平台尤其适用于金融、医疗和政府等受监管行业，这些行业需符合《欧盟 AI 法案》、NIST AI RMF 及 ISO 42001 等合规框架。平台提供自动化合规工作流、基于 AI 风险图谱的控制措施与实时防护栏，并依托模块化部署、开放集成及 IBM 研究院支持的创新技术，为企业级规模化治理提供支撑。”