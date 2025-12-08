人工智能 IT 自动化

IBM 在《IDC MarketScape：2025 年全球统一人工智能治理平台供应商评估》中获评领导者

借助 IBM watsonx.governance，您可以跨云管理模型、智能体与风险，灵活将其集成至现有技术栈，实现对任意位置 AI 的治理。 

发布日期 2025年12月8日
我们很高兴与您分享：IBM 在《IDC MarketScape：2025 年全球统一人工智能治理平台供应商评估》中被定位为领导者。  

随着企业寻求规模化扩展 AI 计划，人工智能治理有助于加速可信 AI 的采用。对我们的客户和合作伙伴而言，核心结论很明确：通过 watsonx.governance，您可以跨云管理模型、智能体与风险，灵活将其集成至现有技术栈，实现对任意位置 AI 的治理。  

报告指出：“当组织需要在多云或混合环境中，对传统机器学习、生成式 AI 及智能体 AI 实施全面、平台无感的统一治理时，应考虑采用 IBM watsonx.governance。该平台尤其适用于金融、医疗和政府等受监管行业，这些行业需符合《欧盟 AI 法案》、NIST AI RMF 及 ISO 42001 等合规框架。平台提供自动化合规工作流、基于 AI 风险图谱的控制措施与实时防护栏，并依托模块化部署、开放集成及 IBM 研究院支持的创新技术，为企业级规模化治理提供支撑。”

IDC MarketScape 供应商分析模型旨在提供特定市场中技术供应商竞争力的概览。该研究方法采用基于定性与定量标准的严格评分体系，通过单一图示呈现各供应商在给定市场中的位置。能力得分衡量供应商短期内的产品表现、市场推广及业务执行能力。战略得分衡量供应商 3 至 5 年战略与客户需求的契合度。供应商市场份额通过图标大小呈现。

为何统一人工智能治理在当前尤为重要

AI 技术栈正快速多样化：传统 ML 管道与微调后的 LLM 及智能体 AI 并存。企业正利用来自多方的资产，并将其部署于不同平台。因此，仅监控单一类型 AI 的治理方案已无法满足需求。  

治理需要覆盖 ML、生成式 AI 及智能体 AI，并内置实时控制与合规机制。企业需要一种平台无感的解决方案，能够在混合云与多云环境中执行策略、验证合规性并实施管控。随着 AI 应用压力与强制要求的增加，这已成为董事会层面的必要议题。  

推动此紧迫性的三大因素： 

  1. 评估与观测需求的扩展： 随着 ML、生成式与智能体系统的增长，运营复杂性与风险同步上升。AI 智能体正快速从试点转向生产环境，企业日益寻求在最小化风险暴露、加强管控的同时优化工作流的方法。 
  2. 实时监控的必要性：提示词注入攻击、破解、数据泄漏和幻觉问题现在需要策略执行、回路内评估器及实时防护栏，而不仅是离线与事后审查。  
  3. 遵循日益复杂演进法规的要求：组织必须通过可审计的证据，证明其符合《欧盟AI法案》、NIST AI RMF 及 ISO 42001 等框架。  

IDC MarketScape 的评估框架

IDC MarketScape 严格的评估框架提供客观的第三方评价，可帮助组织在制定生成式 AI 模型评估技术决策时予以信赖，其评估基于：  

  • 能力：IDC MarketScape 评估涵盖传统机器学习、生成式 AI 及智能体 AI 全生命周期的统一人工智能治理能力。评估范围包括问题定义与规划、模型开发、部署、运行时监控，以及持续的风险、安全与合规管理。 
  • 客户验证：IDC MarketScape 整合了客户直接反馈，涵盖供应商提供的价值、易用性、实施体验及整体满意度，提供了超越产品演示或实验室测试的具体实证。 
  • 未来就绪度：IDC MarketScape 从战略视角评估供应商未来 3 至 5 年的定位，考察客户成功计划、交付覆盖范围、规划功能、行业解决方案、合作伙伴生态、增长战略及研发进度。 

IBM watsonx.governance 的制胜之道

端到端、平台无感的治理： 

  • 无论 AI 构建于何处（IBM、开源平台、OpenAI、AWS、Meta 或其他平台），也无论其运行在 IBM Cloud、AWS（含 GovCloud）、Azure、Oracle Cloud、本地环境还是混合环境，均可实现统一治理——无需进行平台迁移。 

AI 智能体的可观测性

  • 观测超越运行时间的智能体性能。通过无缝遥测与推理追踪捕获，监控准确性、幻觉问题及上下文关联度，实现全面可审计性。 
  • 通过自动化测试与版本化基准持续评估智能体行为，确保更新过程中的安全性、可靠性与可复现性。 
  • 借助可视化洞察平衡成本、延迟与性能，识别问题、提出改进建议，并实现智能体性能的持续调优。 

生产环境决策保障： 

  • 将智能体视为受治理资产；实施持续的回路内评估、策略执行，并在需要时自动触发拦截/路由/回退机制。
  • 动态路由功能，例如在上下文质量较低时自动触发外部网络搜索或备用工作流。 

内置合规与安全性： 

  • 集成风险评估与合规计划，主动识别责任义务与控制措施，以降低风险并促进符合内部政策、行业标准及法规要求。
  • 与 Guardium AI Security 集成可增加影子 AI 检测功能，并提供治理与安全指标的统一视图。 

客户的反馈

客户持续向我们反馈：watsonx.governance 能够缩短审计周期、改进运行时监督、实现对任意部署位置模型的治理，并助力负责任地规模化扩展 AI 计划。Deloitte 等组织正将其作为统一 AI 治理层融入风险与合规实践——管理全生命周期的监管义务、AI 风险与控制措施，并以此为蓝图帮助客户实现负责任 AI 的规模化运营。

其他领先企业也持相同观点。例如，安永正在其税务与金融平台中嵌入强大的 AI 治理能力，以帮助客户规模化实施负责任 AI。

安永税务平台负责人 Christopher Aiken 表示：“随着税务职能加速应用 AI，强大的治理框架对于确保每个模型和流程的信任度、透明度及合规性变得至关重要。在安永，我们认为如 IBM watsonx.governance 这类 AI 治理平台是帮助税务和金融领导者负责任部署 AI 的基石，它将模型监督、法规符合性及运营风险管理有机结合。这种综合方法不仅管控风险，更能赋能组织规模化扩展 AI，并提供更精准、可审计且可靠的税务成果。” 

我们相信 IDC MarketScape 的认可揭示了一个简单事实：当治理实施得当时，从 AI 试点迈向生产环境的过程将更快且风险更低。 

需要完整分析报告吗？在此阅读 IDC MarketScape 节选内容，深入了解 watsonx.governance 如何满足您的 AI 治理需求。 

Heather Gentile

Director of Product, watsonx.governance Risk and Compliance

IBM

Manish Bhide

Distinguished Engineer and CTO, watsonx.governance

IBM

Mehavarshni Sreethar

Product Marketing Manager

IBM watsonx.governance