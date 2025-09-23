我们相信，这一认可反映了 IBM watsonx.governance 日益增长的影响力和持续创新，以及 IBM 致力于满足现代对可信、可扩展和负责任的 AI 的需求的承诺。

IDC MarketScape 报告指出：“拥有多样化技术环境的企业可能会发现 IBM 是一个中立的供应商。例如，它不依赖于特定的云服务。此外，重视 IBM 更广泛相关产品（包括自动化文档、管理护栏和安全产品）的企业，也应考虑 IBM。”