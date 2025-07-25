IBM 荣获 2025 年 IDC MarketScape 商业智能和分析平台领导者称号

2025 年 7 月 25 日
IBM 在《IDC MarketScape：2025 年全球商业智能和分析平台供应商评估》中被评为领导者。这一认可体现了 IBM Cognos Analytics 日益增长的影响力和持续的创新能力，以及 IBM 致力于满足现代对可信赖、可扩展并融合 AI 的商业智能需求的承诺。
IDC MarketScape 报告称：“组织不断寻求‘数据驱动’，或希望提高‘决策速度’，以更好地应对内部或市场动态。然而，商业智能和分析市场已经发展，组织希望能够超越仅仅依赖仪表板的层面。使用 AI/ML 和自然语言处理在 BIA 中并不新鲜，但自动执行这些功能并简化交互的能力确实有望推动提高采用率。”
IBM 因以下优势而获得认可：
IDC MarketScape 还指出：“供应商正在进行投资，以突出其人工智能响应的可追溯性和可解释性。同时，他们也在构建语义层，以确保响应的准确性。”我们认为，这与 IBM 在受控语义层中构建 AI 并支持负责任的企业级应用的做法是一致的。
随着组织对其 BI 环境进行现代化改造并投资于“AI 就绪”的数据策略，能够在不同用户和使用场景中扩展分析能力显得至关重要。Cognos Analytics 通过自动化、灵活的架构以及跨 IBM 混合云和 AI 生态系统的整合，为这一旅程提供支持。
下载 IDC MarketScape 摘要，了解 IBM 为何被评为领导者，以及 IBM Cognos Analytics 如何帮助组织加速数据驱动决策。
了解有关 IBM Cognos Analytics 的更多信息
来源：IDC MarketScape：2025 年全球商业智能和分析平台供应商评估，文档编号 #US52034725e，2025 年 7 月。