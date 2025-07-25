IBM 荣获 2025 年 IDC MarketScape 商业智能和分析平台领导者称号

IBM 在《IDC MarketScape：2025 年全球商业智能和分析平台供应商评估》中被评为领导者。这一认可体现了 IBM Cognos Analytics 日益增长的影响力和持续的创新能力，以及 IBM 致力于满足现代对可信赖、可扩展并融合 AI 的商业智能需求的承诺。

IDC MarketScape 报告称：“组织不断寻求‘数据驱动’，或希望提高‘决策速度’，以更好地应对内部或市场动态。然而，商业智能和分析市场已经发展，组织希望能够超越仅仅依赖仪表板的层面。使用 AI/ML 和自然语言处理在 BIA 中并不新鲜，但自动执行这些功能并简化交互的能力确实有望推动提高采用率。”

阅读报告摘要。