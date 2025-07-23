当今的软件团队面临着越来越大的压力，需要更快速地交付成果，对老旧系统进行现代化改造，并在日益复杂的混合环境中确保安全性和可扩展性。开发人员不仅仅在寻找工具，他们正在寻求一种智能化的解决方案，使其能够在 AI 作为可信赖伙伴的全程支持下，更轻松地构建、部署和维护应用程序。

IBM watsonx Code Assistant 于 2023 年推出，基于 IBM 强大的 Granite 基础模型构建，专为满足大型组织的复杂需求而设计。它将 AI 驱动的代码生成与现代化能力引入混合云和传统环境，这些环境中仍承载着许多企业最关键的工作负载。