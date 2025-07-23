2025 年 7 月 22 日
我们很高兴地宣布，IBM 在“IDC MarketScape：2025 年全球 AI 编码和软件工程科技供应商评估”中被评为领导者。我们认为，这一认可凸显了我们始终致力于通过企业级 AI 帮助企业实现软件开发的现代化与自动化。
当今的软件团队面临着越来越大的压力，需要更快速地交付成果，对老旧系统进行现代化改造，并在日益复杂的混合环境中确保安全性和可扩展性。开发人员不仅仅在寻找工具，他们正在寻求一种智能化的解决方案，使其能够在 AI 作为可信赖伙伴的全程支持下，更轻松地构建、部署和维护应用程序。
IBM watsonx Code Assistant 于 2023 年推出，基于 IBM 强大的 Granite 基础模型构建，专为满足大型组织的复杂需求而设计。它将 AI 驱动的代码生成与现代化能力引入混合云和传统环境，这些环境中仍承载着许多企业最关键的工作负载。
Watsonx Code Assistant 因其在以下 5 个领域的实力而获得认可：
尽管它对无服务器和 Terraform 等新兴云原生范式的支持仍在不断发展中，watsonx Code Assistant 已经能够为具有复杂、合规驱动型现代化需求的企业带来卓越的价值。
从金融服务到政府和医疗保健，处于高度监管行业的组织都依赖 watsonx Code Assistant，以安全、高效和大规模的方式推进现代化。其企业级能力和灵活的部署方式，使其成为那些将运营韧性和治理置于优先地位的组织的可信赖伙伴。
阅读 IDC MarketScape 摘录，了解为什么 IBM 是 AI 编码和软件工程科技领域的领导者。
MarketScape 厂商分析模型旨在提供特定市场中信息与通信技术 (ICT) 供应商竞争力概览。该研究方法采用严格的评分体系，基于定性和定量标准，对每个厂商在特定市场中的定位进行综合评估，并以单一图形化形式呈现。功能得分衡量供应商产品、上市和短期业务执行情况。战略得分衡量供应商的战略与客户在 3 到 5 年时间范围内需求的契合度。供应商的市场份额由圆圈的大小表示。