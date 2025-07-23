IBM 被评为“2025 年 IDC MarketScape：2025 年全球 AI 编码和软件工程科技“领域的领导者

人工智能 计算和服务器 IT 自动化

2025 年 7 月 22 日

作者

Nicole Smith

Product Marketing Manager, IBM Watsonx Code Assistant

我们很高兴地宣布，IBM 在“IDC MarketScape：2025 年全球 AI 编码和软件工程科技供应商评估”中被评为领导者。我们认为，这一认可凸显了我们始终致力于通过企业级 AI 帮助企业实现软件开发的现代化与自动化。

在此注册下载节选

IBM watsonx Code Assistant：专为企业打造

当今的软件团队面临着越来越大的压力，需要更快速地交付成果，对老旧系统进行现代化改造，并在日益复杂的混合环境中确保安全性和可扩展性。开发人员不仅仅在寻找工具，他们正在寻求一种智能化的解决方案，使其能够在 AI 作为可信赖伙伴的全程支持下，更轻松地构建、部署和维护应用程序。

IBM watsonx Code Assistant 于 2023 年推出，基于 IBM 强大的 Granite 基础模型构建，专为满足大型组织的复杂需求而设计。它将 AI 驱动的代码生成与现代化能力引入混合云和传统环境，这些环境中仍承载着许多企业最关键的工作负载。

5 大主要优点：专为企业现代化而构建

Watsonx Code Assistant 因其在以下 5 个领域的实力而获得认可：

  1. 与 Red Hat Ansible 和 IBM Z 等平台深度集成，实现跨传统和现代系统的无缝工作流程。
  2. 大型机现代化功能，帮助组织自信地改造传统代码库。
  3. 健全的治理功能，包括代码溯源、偏差检测以及细粒度访问控制，这些对于受监管行业至关重要。
  4. 通过生成 Ansible 运行手册实现基础设施自动化，从而弥合传统 IT 与云原生运营之间的鸿沟。
  5. 灵活的部署选项，包括对气隙环境的支持，以满足严格的安全性和合规性要求。

尽管它对无服务器和 Terraform 等新兴云原生范式的支持仍在不断发展中，watsonx Code Assistant 已经能够为具有复杂、合规驱动型现代化需求的企业带来卓越的价值。

受监管行业值得信赖的合作伙伴

从金融服务到政府和医疗保健，处于高度监管行业的组织都依赖 watsonx Code Assistant，以安全、高效和大规模的方式推进现代化。其企业级能力和灵活的部署方式，使其成为那些将运营韧性和治理置于优先地位的组织的可信赖伙伴。

阅读 IDC MarketScape 摘录，了解为什么 IBM 是 AI 编码和软件工程科技领域的领导者。

IDC MarketScape：2025 年全球 AI 编码和软件工程技术供应商评估”，作者：Arnal Dayaratna，2025 年 7 月，IDC # US52982525 IDC

MarketScape 厂商分析模型旨在提供特定市场中信息与通信技术 (ICT) 供应商竞争力概览。该研究方法采用严格的评分体系，基于定性和定量标准，对每个厂商在特定市场中的定位进行综合评估，并以单一图形化形式呈现。功能得分衡量供应商产品、上市和短期业务执行情况。战略得分衡量供应商的战略与客户在 3 到 5 年时间范围内需求的契合度。供应商的市场份额由圆圈的大小表示。

了解更多 阅读报告