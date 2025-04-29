2025 年 4 月 28 日
商业的未来需要清晰度和敏捷性。Gartner 预测，到 2026 年，全球四分之一的企业将利用流程挖掘来构建数字孪生体，从而充分利用自主运营。这不仅仅是一种趋势；这是实现最佳性能的新当务之急。
今天，我们很高兴地宣布，IBM 荣膺 2025 年流程挖掘领域 Gartner Magic Quadrant 领导者称号。对我们而言，这一权威认证不仅关乎 IBM 自身，更在于我们赋予您从内而外实现业务转型的强大能力。
不要只听我们说。领先的组织已经在亲身体验 IBM Process Mining 带来的优势：
我们相信，获评 Gartner Magic Quadrant 领导者称号，正是 IBM 对客户成功承诺的有力印证。我们更认为，这一认证标志着 IBM 在流程智能领域的愿景与执行力，正在为像您这样的企业创造切实价值。正如 Gartner 所表明的那样，对可见性和数字加速的需求不断增长，使您能够不仅适应，而且能够引领潮流。
我们的征程，永不止步。我们正全力突破流程智能的疆界，致力于实现以下愿景：
事实是，每个流程都有改进的空间。IBM Process Mining 提供您所需的清晰洞察与智能分析，助力企业持续追求卓越，实现更快的速度、更高的效率、更强的合规性，以及更以人为本的运营模式。
未来属于那些能够清晰洞察流程并果断行动的企业。IBM Process Mining 提供了这一愿景，并帮助您构建更高效、更敏捷、更具弹性的未来。
我们从不满足于现状。我们不懈追求的目标，是将流程智能打造成确保企业持续运转的闭环引擎。
了解 IBM Process Mining 如何针对您的特定挑战与目标进行定制配置，零风险亲身体验我们的平台实力。
Gartner《Magic Quadrant for Process Mining Platforms》报告，作者：Tushar Srivastava、Marc Kerremans、David Sugden，2025 年 4 月 15 日发布
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