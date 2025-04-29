商业的未来需要清晰度和敏捷性。Gartner 预测，到 2026 年，全球四分之一的企业将利用流程挖掘来构建数字孪生体，从而充分利用自主运营。这不仅仅是一种趋势；这是实现最佳性能的新当务之急。

今天，我们很高兴地宣布，IBM 荣膺 2025 年流程挖掘领域 Gartner Magic Quadrant 领导者称号。对我们而言，这一权威认证不仅关乎 IBM 自身，更在于我们赋予您从内而外实现业务转型的强大能力。