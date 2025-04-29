IBM 荣膺 2025 年流程挖掘领域 Gartner Magic Quadrant 领导者称号

计算和服务器 IT 自动化

2025 年 4 月 28 日

作者

Ritu Chakraborty

Product Marketing Manager, Intelligent Process Automation

IBM

商业的未来需要清晰度和敏捷性。Gartner 预测，到 2026 年，全球四分之一的企业将利用流程挖掘来构建数字孪生体，从而充分利用自主运营。这不仅仅是一种趋势；这是实现最佳性能的新当务之急。

今天，我们很高兴地宣布，IBM 荣膺 2025 年流程挖掘领域 Gartner Magic Quadrant 领导者称号。对我们而言，这一权威认证不仅关乎 IBM 自身，更在于我们赋予您从内而外实现业务转型的强大能力。

我们认为 IBM 是领导者的 3 个原因

  • 释放全流程可视化潜能：厌倦了数据碎片化？我们的平台如同企业中枢神经系统，无缝对接所有关键系统，为您提供贯穿业务全链路的透明化运营视图。发现您从未知道的已有瓶颈，并解锁隐藏的潜力。
  • 利用 AI 驱动的力量，将洞察分析转化为行动：我们不仅向您展示问题，还提供 AI 驱动的智能来解决问题。通过触手可及的可操作洞察分析，获得前瞻性建议并加速战略。
  • 无缝衔接洞察与自动化：告别转椅式低效操作。IBM Process Mining 旨在与 IBM 的自动化套件紧密协作，将宝贵的洞察分析直接转化为工作流程，从而切实提高效率并减少人工工作量。

真实影响，切实成效

不要只听我们说。领先的组织已经在亲身体验 IBM Process Mining 带来的优势：

  • BBVA Argentina（银行）：面对复杂的监管变化，BBVA Argentina 利用我们的平台可视化并优化其贸易融资流程，从而使处理能力提高了 20%，交易时间大幅缩短了 70% 以上，显著提高了客户满意度。
  • BoB-Cardif Life（保险）：在与 IBM 合作推进“超级自动化”战略过程中，BoB-Cardif 引入我们 AI 驱动的流程挖掘技术，以重新定义保险业数字创新标准并实现前所未有的成本效益

我们认为此次“领导者”认证对您未来发展的战略意义

我们相信，获评 Gartner Magic Quadrant 领导者称号，正是 IBM 对客户成功承诺的有力印证。我们更认为，这一认证标志着 IBM 在流程智能领域的愿景与执行力，正在为像您这样的企业创造切实价值。正如 Gartner 所表明的那样，对可见性和数字加速的需求不断增长，使您能够不仅适应，而且能够引领潮流。

我们致力于持续创新

我们的征程，永不止步。我们正全力突破流程智能的疆界，致力于实现以下愿景：

  • 民主化流程洞察分析：让流程挖掘能力赋能每位商业用户，从一线运营团队到高管决策层。
  • 增强智能：利用实时数据流、IoT 集成和生成式 AI 的变革能力来丰富洞察分析。
  • 嵌入可操作性：将智能推荐直接无缝嵌入团队日常工具，打通从洞察到成效的转化路径。
  • 推动业务成果：将流程关键绩效指标与直接影响企业盈利的核心指标精准对接。
  • 优先考虑用户体验：提供直观、灵活的企业级平台，并由世界级支持服务提供支持。

事实是，每个流程都有改进的空间。IBM Process Mining 提供您所需的清晰洞察与智能分析，助力企业持续追求卓越，实现更快的速度、更高的效率、更强的合规性，以及更以人为本的运营模式。

未来属于那些能够清晰洞察流程并果断行动的企业。IBM Process Mining 提供了这一愿景，并帮助您构建更高效、更敏捷、更具弹性的未来。

我们从不满足于现状。我们不懈追求的目标，是将流程智能打造成确保企业持续运转的闭环引擎。

准备好见证“领导者”实力的实战表现了吗？

了解 IBM Process Mining 如何针对您的特定挑战与目标进行定制配置，零风险亲身体验我们的平台实力。

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Gartner《Magic Quadrant for Process Mining Platforms》报告，作者：Tushar Srivastava、Marc Kerremans、David Sugden，2025 年 4 月 15 日发布

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