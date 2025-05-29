IBM 荣获 2025 年数据科学和机器学习平台领域 Gartner® Magic Quadrant™ 领导者称号

数据科学家和机器学习工程师在整个企业范围内的 DSML 项目中面临诸多挑战。这些挑战包括确保负责任的 AI 实施，拥有优化的 AI 技术堆栈以管理成本和规模，以及将自动化应用到企业的每一个角落。IBM 的 watsonx 产品组合和其他创新产品旨在为数据科学家和机器学习工程师提供在整个企业中构建、部署和管理应用程序所需的工具。

我们很自豪地宣布，IBM 荣膺 2025 年数据科学和机器学习平台 (DSML) 领域 Gartner Magic Quadrant 领导者称号。这一认可突显了我们致力于提供创新解决方案的承诺，旨在赋能数据科学家和机器学习工程师，在整个业务中构建并部署具有影响力的解决方案。IBM 的一系列产品融合在一起，提供了灵活、专注于人工智能且具有创新性的数据科学和机器学习方法。在 AI 必须从试验阶段走向实际应用的时代，IBM 引领着前进的方向。

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