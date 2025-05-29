IBM 荣获 2025 年数据科学和机器学习平台领域 Gartner® Magic Quadrant™ 领导者称号

2025 年 5 月 29 日
数据科学家和机器学习工程师在整个企业范围内的 DSML 项目中面临诸多挑战。这些挑战包括确保负责任的 AI 实施，拥有优化的 AI 技术堆栈以管理成本和规模，以及将自动化应用到企业的每一个角落。IBM 的 watsonx 产品组合和其他创新产品旨在为数据科学家和机器学习工程师提供在整个企业中构建、部署和管理应用程序所需的工具。
我们很自豪地宣布，IBM 荣膺 2025 年数据科学和机器学习平台 (DSML) 领域 Gartner Magic Quadrant 领导者称号。这一认可突显了我们致力于提供创新解决方案的承诺，旨在赋能数据科学家和机器学习工程师，在整个业务中构建并部署具有影响力的解决方案。IBM 的一系列产品融合在一起，提供了灵活、专注于人工智能且具有创新性的数据科学和机器学习方法。在 AI 必须从试验阶段走向实际应用的时代，IBM 引领着前进的方向。
团队需要一系列工具和框架来为其业务构建有影响力的产品。IBM 的产品组合为数据科学家在构建 AI 技术时提供了所需的灵活性和多样选择。
IBM 的 watsonx.ai 是一个人工智能工作室，旨在帮助企业通过统一的开源和专有框架、模型、工具和部署选项来构建和部署 AI 解决方案。除了能够与现有的工具、语言和框架无缝集成外，团队还可以在数据所在的任何位置灵活使用 IBM 解决方案，而无需受供应商锁定。这种高度的选择自由使数据科学家能够选用最适合其企业需求的技术。
在构建 AI 应用程序时，数据是最宝贵的资产。但通常，它的复杂性阻碍了数据科学家和人工智能工程师充分发挥其潜力。
IBM 从根本上简化了 AI 的数据堆栈，为数据科学家和 AI 工程师提供了强大、简化的工具，以统一、管理和激活结构化和非结构化数据。Watsonx.data 是生成式 AI 时代的开放式混合湖仓一体，具有内置的数据沿袭和透明度，IBM 还提供全面的数据整合和数据智能功能。IBM 对 DataStax 的收购将进一步巩固其领先地位，不仅增强矢量搜索功能，也将加强 IBM 在开源技术方面的投入。
IBM 持续不断的创新为数据科学家和人工智能工程师提供了前沿的工具。
IBM 的 Granite AI 模型是开源的、小型且高性能的，提供卓越的推理效率，并在定制化和部署选项方面实现完全可控。与此同时，BeeAI 提供了一个开源的零代码平台，用于发现、构建和运行智能代理，而 watsonx.ai 的 AutoAI for RAG 则可以实现 RAG 流水线的自动化开发与部署。IBM 在基础模型、自动化和 RAG 这些关键领域的投资，通过为数据科学家提供所需工具，推动持续创新，助力他们将项目从实验阶段推向生产应用。
探索 IBM 的 watsonx 所提供的数据科学和机器学习功能。
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