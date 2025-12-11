70% 的组织会使用多种数据整合工具，而半数会使用至少 3 种，从而会增加成本和复杂性并限制敏捷性。

watsonx.data integration 可消除此分散性，具体则是通过在单个控制平面内统一批处理数据、实时流传输、复制、数据可观察性和非结构化数据整合来实现。

该统一架构支持 AI 辅助式低代码与代码优先管道创作体验，从而让每个团队成员都能为数据整合做出贡献，而无论其技能水平如何。例如，通过使用新的 Python SDK，开发人员可解锁代码优先的创作体验，以构建和管理受版本控制、有文档记录且易于维护的管道。此方法通过 SDK 驱动式自动化实现了更快、更安全的管道，从而在加快交付的同时确保了可重复性和安全性。与此同时，技术水平较低的用户也可通过智能体创作功能将自然语言无缝转换为完整构建、部署和优化的管道，从而允许任意规模的团队扩展数据整合，以满足业务需求。

通过 watsonx.data integration，组织可将管道设计与执行风格分开，并在各种环境下进行部署，同时附带完整的可见性和控制力。对于在云与本地系统运行数千个数据流的企业来说，该统一方法可消除工具分散、减少维护开销，并建立沿袭与性能的单一视图。