IBM 连续第 20 年被评为 2025 年 Gartner Magic Quadrant 数据集成工具领导者
对我们来说，二十年来在领导者象限中率获认可凸显了 IBM 在帮助组织简化整合、通过智能体自动化来降低复杂性以及大规模交付可信数据方面的持续创新。
根据 Gartner 的一项调查，63% 的组织没有或不确定它们是否拥有正确的 AI 数据管理实践。随着数据量激增、格式多样化，企业面临着越来越多的挑战：
这些问题不仅仅是运营障碍，还是 AI 成功道路上的战略障碍。
IBM 致力于将数据集成演变为企业 AI 的智能支柱。我们认为，正是这种专注让 IBM 连续 20 年被评为“Gartner Magic Quadrant 数据集成工具”的领导者。
在此处阅读 Gartner 报告的摘要。
数据整合的下一个发展方向不是更快地迁移数据，而是让整合变得更为智能。随着 AI 重塑我们设计、运营和监控管道的方式，IBM 正将智能融入数据整合生命周期的每个阶段。
IBM watsonx.data integration 重新构想了 AI 时代的整合，具体则是利用 AI 助手和智能体的强大功能来简化管道创建、统一运营，并为各种技能水平的用户提供支持。
眼下，对数据工程师的需求从未如此之高—但数据整合的扩展不应仅仅依赖于获得专业知识。
watsonx.data integration 通过将数据管道的创建扩展到技术团队之外，重新构思了此流程。通过智能体管道创建，业务用户和技术用户均可用简单的语言定义其意图，并让该工具将其转换为针对您的用例而优化的管道。AI 智能体会生成建议设计、根据输入进行验证，并生成可投入生产的管道，从而加快实现价值的时间。
AI 在整合中的作用并不止于进行创作。一旦投入生产，智能智能体便可通过问题检测引擎来持续监控并优化管道，而该引擎是一种 AI 驱动式数据可观察性能力（能预测并防止故障）。通过将基于沿袭的根本原因分析与 AI 推荐的修复措施相结合，可观测性智能体可大幅缩短平均检测时间 (MTTD) 和平均解决时间 (MTTR)，从而确保每个管道始终按设计方式运行。
大多数企业已掌握结构化数据。但真正的机遇和复杂性在于 80%-90% 仍为非结构化结构的企业数据：文档、电子邮件、聊天日志、文字记录和图像。这些资源蕴含关于客户需求、合规风险和市场模式的关键洞察分析，但前提是能有效地利用这些信息。
为了应对这些挑战，IBM 的解决方案为数据团队提供了一个低代码平台来自动采集原始非结构化数据、通过拖放功能组织这些数据，并将结果填充到矢量数据库一类的目标中。此能力开启了全新的用例，从而可帮助组织利用其非结构化数据来提升检索增强生成 (RAG) 管道、驱动更精准的 AI 智能体，并推动企业内更深层次的分析。
借助这些功能，团队可构建可重复使用、可重复的管道来处理和转换组织的所有数据，同时减少为企业级 AI 准备原始非结构化数据时通常涉及的繁琐手动工作。
70% 的组织会使用多种数据整合工具，而半数会使用至少 3 种，从而会增加成本和复杂性并限制敏捷性。
watsonx.data integration 可消除此分散性，具体则是通过在单个控制平面内统一批处理数据、实时流传输、复制、数据可观察性和非结构化数据整合来实现。
该统一架构支持 AI 辅助式低代码与代码优先管道创作体验，从而让每个团队成员都能为数据整合做出贡献，而无论其技能水平如何。例如，通过使用新的 Python SDK，开发人员可解锁代码优先的创作体验，以构建和管理受版本控制、有文档记录且易于维护的管道。此方法通过 SDK 驱动式自动化实现了更快、更安全的管道，从而在加快交付的同时确保了可重复性和安全性。与此同时，技术水平较低的用户也可通过智能体创作功能将自然语言无缝转换为完整构建、部署和优化的管道，从而允许任意规模的团队扩展数据整合，以满足业务需求。
通过 watsonx.data integration，组织可将管道设计与执行风格分开，并在各种环境下进行部署，同时附带完整的可见性和控制力。对于在云与本地系统运行数千个数据流的企业来说，该统一方法可消除工具分散、减少维护开销，并建立沿袭与性能的单一视图。
数据可靠性不仅取决于移动或监控；它还需要端到端的可视化，从而实现主动检测、更快解决问题以及对数据质量的更大信心。IBM 强大的元数据管理功能构成了一项差异化因素，它建立在 watsonx.data integration 与 watsonx.data intelligence 之间的深度连接之上，而这些连接有助于智能体跟踪沿袭、调整工作流并确保持续数据完整性。
贯穿 watsonx.data 生态系统的元数据结构可将治理从合规任务转变为运营实力，从而为团队在数据整合生命周期的每个阶段提供透明度、可追溯性和信任度。
对我们来说，IBM 在“2025 年 Gartner Magic Quadrant 数据整合工具”中连续 20 年荣膺领导者称号，这不仅是企业寿命的体现。我们认为，这证明在简化和现代化数据驱动 AI 的方式方面，我们的创新步伐仍未间断。
各行各业的组织都在使用 watsonx.data integration 以便：
在其中每一步，watsonx.data integration 均会应用智能化智能体来监控数据移动、推理依赖关系并通过自主行动来优化结果，从而确保数据具备及时性、受到治理、质量有保障，而不会产生额外开销。
预约实时演示，了解 watsonx.data integration 如何帮助您使每个数据集均可用于 AI，并让每个 AI 结果的数据均可信。
阅读完整报告，了解有关我们定位的更多信息。
