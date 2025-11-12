这标志着 IBM 今年第五次获 Gartner 评为领导者，涵盖 IBM 认定的数据与 AI 产品领域，包括：Gartner 元数据管理解决方案魔力象限、Gartner AI 应用程序开发平台魔力象限、Gartner 数据科学与机器学习平台 魔力象限，以及 Gartner 治理、风险与合规工具魔力象限。

我们很高兴地宣布，IBM 被评为 2025 年 Gartner 云数据库管理系统魔力象限领导者。

可靠数据是构建精准可信 AI 的基石，而 IBM 正引领这一进程。使用 watsonx.data 的组织正在将 AI 准确率提升高达 40%*，减少人工数据准备时间，并加快跨混合环境的模型部署速度。

我们相信，正是这些卓越表现使 IBM 在 2025 年 Gartner 云数据库管理系统魔力象限中获评领导者。在我们看来，今年的认可印证了 IBM 通过 watsonx.data、Db2、Netezza 及近期收购的 DataStax 推动客户持续成功的战略目标。这些产品共同助力企业实现工作负载现代化、简化数据运营，并通过 AI 就绪的数据支撑可靠且可扩展的 AI 应用。

