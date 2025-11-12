这标志着 IBM 今年第五次获 Gartner 评为领导者，涵盖 IBM 认定的数据与 AI 产品领域，包括：Gartner 元数据管理解决方案魔力象限、Gartner AI 应用程序开发平台魔力象限、Gartner 数据科学与机器学习平台 魔力象限，以及 Gartner 治理、风险与合规工具魔力象限。
我们很高兴地宣布，IBM 被评为 2025 年 Gartner 云数据库管理系统魔力象限领导者。
可靠数据是构建精准可信 AI 的基石，而 IBM 正引领这一进程。使用 watsonx.data 的组织正在将 AI 准确率提升高达 40%*，减少人工数据准备时间，并加快跨混合环境的模型部署速度。
我们相信，正是这些卓越表现使 IBM 在 2025 年 Gartner 云数据库管理系统魔力象限中获评领导者。在我们看来，今年的认可印证了 IBM 通过 watsonx.data、Db2、Netezza 及近期收购的 DataStax 推动客户持续成功的战略目标。这些产品共同助力企业实现工作负载现代化、简化数据运营，并通过 AI 就绪的数据支撑可靠且可扩展的 AI 应用。
您可在此免费获取报告副本。
当今企业面临一个现实：任何 AI 模型或智能体的可靠性，都直接取决于其所依赖数据的质量、时效性与治理水平。 63% 的组织尚未建立或不确定自身是否具备适合 AI 的数据管理实践。
组织需要一个能在混合云与多云环境中整合并增强结构化与非结构化数据的平台——同时确保合规性、可观测性与可信度。数据可观测性与血缘追溯有助于减少模型错误，而基于开放标准的集成化治理则支撑合规、可解释的 AI。
IBM 通过两大核心产品应对这些需求：面向高性能事务型工作负载的 Db2，以及面向分析、AI 及湖仓一体工作负载的 watsonx.data。我们为客户提供统一且适用场景高度匹配的数据平台，旨在以最优性价比管理各类数据类型与工作负载。客户可一次构建、随处部署——无论是在 IBM Cloud、AWS、Azure、Google Cloud 平台还是自有数据中心，都能通过统一的治理与控制平面保持一致性及工作负载可移植性。
IBM 始终立足数据管理者的实际现状，通过开放标准无缝集成其现有生态系统，同时确保负责任的数据治理，使 AI 既精准可靠又权责明晰。
IBM 的三大差异化优势：
IBM 助力企业将可信数据转化为可量化的业务价值。通过融合AI赋能的自动化、统一数据管理及行业专项知识，IBM帮助客户提升生产效率、加速洞察发现并规模化创新实践。
全球企业正通过 IBM 云数据平台，将其数据转化为驱动AI创新的战略资产，释放可量化的商业价值：
IBM 持续突破智能体 AI 的技术边界——助力各组织获取、预处理并治理高质量可信数据，为可靠智能提供动力，加速跨行业 AI 生产力提升。
阅读 2025 年 Gartner 魔力象限报告 ，深入了解我们获评领导者的详细信息。
联系我们的团队，了解 IBM 数据库解决方案组合如何助您释放数据全部潜能，加速 AI 创新进程。
