IBM 荣膺 2025 Gartner Magic Quadrant for API Management 领导者称号

IBM 连续第 10 次获评 2025 Gartner Magic Quadrant for API Management 领导者。
阅读《2025 Gartner Magic Quadrant for API Management》报告。
对我们而言，这份认可体现了客户对我们的信任，也印证了我们提供安全、可扩展和创新的 API 解决方案的持续使命。
注意：此魔力象限图表由 Gartner, Inc. 作为一份更大研究文件的一部分发布，应结合整个报告进行评估。Gartner 报告可向 IBM 申请获取。
《API Management 的关键功能》报告是 《2025 Gartner Magic Quadrant》 报告的姊妹篇，通过重点关注 API Management 跨六大应用场景的 12 项关键功能，对提供商的产品提供更深入的洞察分析。
API Connect 是一款全面的 API 管理解决方案，使客户能够在混合、多云和本地部署环境中创建、管理、保护并推广 API。凭借强大的功能集，包括 API 智能体、AI 网关、开发者门户，API Connect 为推动数字化转型的 API 提供端到端生命周期管理。
作为 IBM webMethods Hybrid Integration 中的 API 管理功能，API Connect 提供了重新构想 AI 时代整合方式的统一混合环境。从 IBM webMethods Hybrid Integration（含IBM Cloud Pak for Integration、IBM App Connect、Sterling、IBM MQ 及第三方网关）获取新价值，助力企业拓展应用场景、优化工作流，并以多种整合风格支持现代应用生态。
现代业务靠 API 运转。确保您的 API 受到保护、产品化并随时可扩展。API Connect 提供：
除了分析师的认可之外，我们还自豪地展示全球客户，他们正在取得推动成功的成果：
我们相信，Gartner 的认可凸显了 IBM 在帮助企业将 API 转化为加速增长和创新的战略资产方面的领先地位。
阅读 《2025 Gartner Critical Capabilities for API Management》 报告。
深入了解 API Connect，了解您的组织如何解锁 API 的全部潜力。
Gartner，2025 Gartner Magic Quadrant for API Management，2025 年 10 月 7 日，作者：Shameen Pillai、John Santoro、Steve Schwent、Nicholas Carter。该报告的标题为《2016-2022 Magic Quadrant for Full Life Cycle API Management》和《2013-2015 Magic Quadrant for Application Services Governance》。
GARTNER 是 Gartner, Inc. 和/或其附属公司在美国和国际上的注册商标和服务标志。Magic Quadrant 是 Gartner, Inc. 和/或其附属公司的注册商标，经许可在本文中使用。保留所有权利。
Gartner 不认可其研究出版物中描述的任何供应商、产品或服务，也不建议技术用户仅选择具有最高评级或其他称号的供应商。Gartner 研究出版物包含 Gartner 研究组织的观点，不应被视为事实陈述。Gartner 不对本研究做出任何明示或暗示的保证，包括对适销性或特定用途的适用性做出任何保证。