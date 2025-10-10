IBM 荣膺 2025 Gartner Magic Quadrant for API Management 领导者称号

API Connect 是一款全面的 API 管理解决方案，使客户能够在混合、多云和本地部署环境中创建、管理、保护并推广 API。凭借强大的功能集，包括 API 智能体、AI 网关、开发者门户，API Connect 为推动数字化转型的 API 提供端到端生命周期管理。

作为 IBM webMethods Hybrid Integration 中的 API 管理功能，API Connect 提供了重新构想 AI 时代整合方式的统一混合环境。从 IBM webMethods Hybrid Integration（含IBM Cloud Pak for Integration、IBM App Connect、Sterling、IBM MQ 及第三方网关）获取新价值，助力企业拓展应用场景、优化工作流，并以多种整合风格支持现代应用生态。