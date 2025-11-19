IBM 被评为 2025 年 Gartner AI 应用程序开发平台魔力象限领导者
IBM 获评领导者地位，体现了我们 watsonx 产品组合持续增长的市场影响力。
我们荣幸地宣布，Gartner 已将 IBM 评为 2025 年人工智能应用程序开发平台魔力象限的领导者。我们相信，此次认可印证了我们致力于提供可信赖的企业级 AI 技术，助力开发人员在各行业构建、部署和扩展智能应用程序的坚定承诺。
IBM 认为，此次获评领导者地位体现了我们 watsonx 产品组合的持续发展势头——该集成式套件包含 watsonx.ai、watsonx.data、watsonx.governance 与 watsonx Orchestrate。watsonx 可作为全托管服务在 IBM Cloud 上使用，或通过 AWS Marketplace 获取，并支持客户在任何环境部署，帮助开发者快速、安全、负责任地构建 AI 驱动型应用程序。
近期，IBM 推出了多项关键创新，包括：
此外，通过支持 OpenTelemetry，IBM watsonx 增强了指标和可观测性，并提供强大的提示词管理功能，使团队能够跨工作流高效管理与共享可复用的提示词。
当企业竞相将 AI 融入业务各环节时，IBM 始终致力于帮助客户构建可信赖、可扩展且负责任的 AI 系统。
请在此处查阅完整的 2025 年 Gartner AI 应用程序开发平台魔力象限报告，了解 IBM 获评领导者的具体原因，以及 IBM 如何通过 watsonx 助力企业加速 AI 转型征程。
Gartner AI 应用程序开发平台魔力象限，Jim Scheibmeir、Mike Fang、Cary Pillers、Steve Deng， 2025 年 11 月 17 日
该图由 Gartner, Inc. 作为一份更大研究文件的一部分发布，应结合整个文件进行评估。IBM 可应要求提供 Gartner 的文件。
GARTNER 是 Gartner 的注册商标和服务标志，魔力象限 是 Gartner, Inc. 和/或其附属机构在美国及国际的注册商标，并已获许使用。保留所有权利。Gartner 不认可其研究出版物中描述的任何供应商、产品或服务，也不建议技术用户仅选择具有最高评级或其他称号的供应商。Gartner 研究出版物包含 Gartner 研究组织的观点，不应被视为事实陈述。Gartner 不对本研究做出任何明示或暗示的保证，包括对适销性或特定用途的适用性做出任何保证。