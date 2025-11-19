IBM 被评为 2025 年 Gartner AI 应用程序开发平台魔力象限领导者

IBM 认为，此次获评领导者地位体现了我们 watsonx 产品组合的持续发展势头——该集成式套件包含 watsonx.ai、watsonx.data、watsonx.governance 与 watsonx Orchestrate。watsonx 可作为全托管服务在 IBM Cloud 上使用，或通过 AWS Marketplace 获取，并支持客户在任何环境部署，帮助开发者快速、安全、负责任地构建 AI 驱动型应用程序。

近期，IBM 推出了多项关键创新，包括：

全新 Granite 4.0 基础模型 ，并通过 AI 网关提供对任意开放第三方模型的访问权限，包括 Llama 3.3 70B Instruct、Mistral Medium 3 (25.05) 等。

扩展的可观测性 、根基化与智能体状态管理功能，助力企业监控、调试和优化 AI 应用程序

智能体开发工具包 (ADK) 与 Langflow 集成，为开发人员提供所需的基础设施与工作流，助其将项目从原型阶段无缝推进至企业级部署，全程无需妥协。

智能体工作流使客户能够为其 AI 智能体设定自主程度或确定性水平。

此外，通过支持 OpenTelemetry，IBM watsonx 增强了指标和可观测性，并提供强大的提示词管理功能，使团队能够跨工作流高效管理与共享可复用的提示词。