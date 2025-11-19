人工智能 IT 自动化

IBM 被评为 2025 年 Gartner AI 应用程序开发平台魔力象限领导者

IBM 获评领导者地位，体现了我们 watsonx 产品组合持续增长的市场影响力。

发布日期 2025年11月19日
我们荣幸地宣布，Gartner 已将 IBM 评为 2025 年人工智能应用程序开发平台魔力象限的领导者。我们相信，此次认可印证了我们致力于提供可信赖的企业级 AI 技术，助力开发人员在各行业构建、部署和扩展智能应用程序的坚定承诺。

利用 watsonx 加速 AI 开发

IBM 认为，此次获评领导者地位体现了我们 watsonx 产品组合的持续发展势头——该集成式套件包含 watsonx.ai、watsonx.data、watsonx.governance 与 watsonx Orchestrate。watsonx 可作为全托管服务在 IBM Cloud 上使用，或通过 AWS Marketplace 获取，并支持客户在任何环境部署，帮助开发者快速、安全、负责任地构建 AI 驱动型应用程序。

近期，IBM 推出了多项关键创新，包括：

  • 全新 Granite 4.0 基础模型，并通过 AI 网关提供对任意开放第三方模型的访问权限，包括 Llama 3.3 70B Instruct、Mistral Medium 3 (25.05) 等。
  • 扩展的可观测性、根基化与智能体状态管理功能，助力企业监控、调试和优化 AI 应用程序
  • 智能体开发工具包 (ADK) 与 Langflow 集成，为开发人员提供所需的基础设施与工作流，助其将项目从原型阶段无缝推进至企业级部署，全程无需妥协。
  • 智能体工作流使客户能够为其 AI 智能体设定自主程度或确定性水平。

此外，通过支持 OpenTelemetry，IBM watsonx 增强了指标和可观测性，并提供强大的提示词管理功能，使团队能够跨工作流高效管理与共享可复用的提示词。

持续践行负责任、可扩展 AI 的承诺

当企业竞相将 AI 融入业务各环节时，IBM 始终致力于帮助客户构建可信赖、可扩展且负责任的 AI 系统。 

  • 根基化技术、治理机制与可观测性提供了专为企业级 AI 构建的高级向量化服务。根基化运用先进的向量化技术，将企业数据映射为结构化的上下文感知表示形式——使 AI 模型与智能体在生成响应时能检索最准确、最相关的信息。这可确保输出结果始终与已验证的企业知识保持一致，减少幻觉现象并增强对 AI 结果的信任度。
  • IBM watsonx 集成 OpenTelemetry (OTel)：这一开源可观测性框架能捕获并标准化分布式 AI 系统中的追踪数据、指标与日志。采用 OpenTelemetry 后，开发人员与运维团队能深入了解 AI 组件从模型推理到 API 调用的实时运行状态。
  • watsonx 中的 AI 智能体利用状态与工作流管理实现持续上下文维护：跟踪对话记录、决策过程及短期记忆。这使得智能体能够保持拟人化的交互一致性，同时清晰掌握工作流或对话中的前期执行步骤。
  • 随着提示工程成为 AI 应用程序开发的核心环节，IBM 在 watsonx 中提供了强大的提示管理系统，支持团队跨项目创建、版本控制、编目和共享提示词。这有助于保持模型行为的一致性，使企业能够标准化语言模型的指令方式，并确保输出内容始终符合治理框架要求。
  • IBM 提供开放式编排能力，支持连接并调度多种智能体类型：包括在 watsonx Orchestrate 中原生构建的自定义智能体、目录中的预构建领域智能体、目录中的外部合作伙伴智能体、通过 A2A 构建的智能体、通过 Langflow 构建的智能体，以及通过 MCP 服务器导入工具的智能体。我们允许对所有类型的智能体进行统一编排。

深入了解 IBM 获评领导者的深层原因

请在此处查阅完整的 2025 年 Gartner AI 应用程序开发平台魔力象限报告，了解 IBM 获评领导者的具体原因，以及 IBM 如何通过 watsonx 助力企业加速 AI 转型征程。

免责声明

Gartner AI 应用程序开发平台魔力象限，Jim Scheibmeir、Mike Fang、Cary Pillers、Steve Deng， 2025 年 11 月 17 日

该图由 Gartner, Inc. 作为一份更大研究文件的一部分发布，应结合整个文件进行评估。IBM 可应要求提供 Gartner 的文件。

GARTNER 是 Gartner 的注册商标和服务标志，魔力象限 是 Gartner, Inc. 和/或其附属机构在美国及国际的注册商标，并已获许使用。保留所有权利。Gartner 不认可其研究出版物中描述的任何供应商、产品或服务，也不建议技术用户仅选择具有最高评级或其他称号的供应商。Gartner 研究出版物包含 Gartner 研究组织的观点，不应被视为事实陈述。Gartner 不对本研究做出任何明示或暗示的保证，包括对适销性或特定用途的适用性做出任何保证。