IBM 在 2025-2026 年 IDC MarketScape for Salesforce 实施服务中被命名为领导者

IBM 的企业转型方法建立在一个简单的前提之上：AI 的强大程度取决于它所赋能的过程和角色，以及其下的数据和平台。

通过统一跨企业的结构化和非结构化数据——从 Salesforce Data Cloud 到大型机和 ERP 系统——IBM 为客户提供了完整、可信的数据基础，使 Salesforce 自动化和 AI 成为驱动“客户 360”的真正引擎。在此基础上，IBM 深厚的平台专业知识覆盖了整个 Salesforce 生命周期，将整个 Salesforce 产品生态系统连接成针对每个客户业务量身定制的、连贯的端到端解决方案。

正是在数据与平台的交汇点上，AI 才真正实现了转型。IBM 基于 Salesforce Einstein 和 watsonx Orchestrate 构建的多智能体架构，允许 AI 智能体同时在 Salesforce、SAP 和大型机环境中行动，大规模优化内部流程和外部客户互动。

IBM 在整个 Salesforce 实施生命周期中展现了领导力——从前期和特定行业的客户策略与平台设计，到托管服务——同时带来了将 Salesforce 与 SAP、大型机环境及其他核心企业平台连接的强大集成能力。IBM 也是唯一被信任支持 Salesforce Agentforce 上市策略所有四大支柱的合作伙伴，这一殊荣体现了 IBM 在行业和职能专业知识上的广度。