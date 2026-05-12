IBM 在 2025-2026 年 IDC MarketScape for Salesforce 实施服务中被命名为领导者

IBM 在 2025–2026 年 IDC MarketScape 中被评为领导者，这代表了企业在进行 AI 驱动的 Salesforce 转型时当下的需求：连接 AI、数据和企业核心的统一、端到端执行。
最成功的 Salesforce 转型都有一个共同点：它们将数据、平台和 AI 连接成统一的体验，从而推动更好的用户参与、更深度的 360 度可见性以及可衡量的业务成果。 这是 IBM Consulting 与客户二十多年来一直进行的工作，也是 IBM 在 2025–2026 年 IDC MarketScape for Worldwide Salesforce Implementation Services 中被评为领导者所基于的基础。
这一认可反映了 IBM Consulting 交付跨企业连接的端到端 Salesforce 转型的能力——从战略和设计到托管服务——以及 IBM 在统一数据、平台和 AI 方面方法的优势，从而帮助客户增加收入、改善服务并更高效地运营。
IBM 的企业转型方法建立在一个简单的前提之上：AI 的强大程度取决于它所赋能的过程和角色，以及其下的数据和平台。
通过统一跨企业的结构化和非结构化数据——从 Salesforce Data Cloud 到大型机和 ERP 系统——IBM 为客户提供了完整、可信的数据基础，使 Salesforce 自动化和 AI 成为驱动“客户 360”的真正引擎。在此基础上，IBM 深厚的平台专业知识覆盖了整个 Salesforce 生命周期，将整个 Salesforce 产品生态系统连接成针对每个客户业务量身定制的、连贯的端到端解决方案。
正是在数据与平台的交汇点上，AI 才真正实现了转型。IBM 基于 Salesforce Einstein 和 watsonx Orchestrate 构建的多智能体架构，允许 AI 智能体同时在 Salesforce、SAP 和大型机环境中行动，大规模优化内部流程和外部客户互动。
IBM 在整个 Salesforce 实施生命周期中展现了领导力——从前期和特定行业的客户策略与平台设计，到托管服务——同时带来了将 Salesforce 与 SAP、大型机环境及其他核心企业平台连接的强大集成能力。IBM 也是唯一被信任支持 Salesforce Agentforce 上市策略所有四大支柱的合作伙伴，这一殊荣体现了 IBM 在行业和职能专业知识上的广度。
各行业的 IBM Consulting 客户已经在生产环境中体会到了这种领导力的价值。
金融服务
金融机构面临着越来越大的压力，需要开拓新市场、加速并简化客户入职和放贷流程、降低服务成本并满足复杂的监管要求，同时不能损害安全性或对核心银行数据的访问。IBM 针对特定行业的 Agent Pack 直接在 Salesforce 内部提供符合监管要求的 AI 智能体，帮助机构应对这些挑战，同时通过零拷贝集成安全地访问核心银行或大型机数据。
零售与消费品
零售商难以整合跨渠道的碎片化客户数据，这使得提供个性化、一致的体验（驱动忠诚度和复购）变得困难。IBM 帮助零售商使用 Salesforce Data Cloud 和 Agentforce 实时整合客户数据，监控当前和目标市场活动，并在每个触点上自动化个性化优惠、服务交互和具备库存感知的推荐。
复杂的企业运营
同时运行 SAP 或大型机系统以及 Salesforce 的组织，常常面临前台与后台运营之间的显著摩擦，导致案例解决变慢、产生服务缺口并限制现场效率。IBM 的集成功能允许通过 watsonx 和 Einstein 编排的 AI 智能体同时在两种环境中行动，改善服务管理并加快解决速度，而无需昂贵的数据迁移或平台整合。
IBM Consulting 的 Salesforce 业务是生态系统中最为成熟的服务之一。超过 25 年来，IBM 和 Salesforce 在顾问委员会、行业解决方案及联合上市计划中持续合作，这种关系已从基础的 CRM 实施演变为当今的智能体式 AI 转型。
如今，IBM Consulting 的 Salesforce 业务覆盖 80 多个国家，拥有近 7100 名认证从业者，持有超过 27000 项认证。该业务结合了深厚的行业知识、流程专业性和平台专长，将 IBM 更广泛的混合云和 AI 能力（包括 watsonx、Granite 基础模型以及 IBM 的零拷贝数据集成方法）直接带入 Salesforce 环境中。
IBM 在 IDC MarketScape 中的领导者地位反映了一个简单的信念：不能连接到整个企业的 Salesforce 转型无法实现其全部价值。IBM Consulting 带来了规模、深度和以 AI 为先的方法，在您 Salesforce 之旅的每个阶段、每个行业中，真正实现这种连接。
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