根据 IBM 商业价值研究院 (IBV) 的研究，平均每个组织拥有来自 29 家供应商的 83 种不同的安全解决方案，其中 52% 的高管表示复杂性是安全运营的最大障碍。

为应对这一挑战，IBM Consulting 网络安全服务推出了 Security Service Edge (SSE)，这是一种云交付框架，将多种安全服务统一起来，保障分布式员工访问 IT 和 OT 应用程序的安全。SSE 框架不仅可以简化安全管理，还可以确保在不同环境中提供一致的保护，从而增强整体网络弹性。