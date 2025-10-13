我们自豪地宣布，IBM 在“IDC MarketScape：2025 年全球托管安全服务边缘供应商评估”中被列入领导者类别。
根据 IBM 商业价值研究院 (IBV) 的研究，平均每个组织拥有来自 29 家供应商的 83 种不同的安全解决方案，其中 52% 的高管表示复杂性是安全运营的最大障碍。
为应对这一挑战，IBM Consulting 网络安全服务推出了 Security Service Edge (SSE)，这是一种云交付框架，将多种安全服务统一起来，保障分布式员工访问 IT 和 OT 应用程序的安全。SSE 框架不仅可以简化安全管理，还可以确保在不同环境中提供一致的保护，从而增强整体网络弹性。
IBM Consulting Cybersecurity Services 的 SSE 功能可帮助组织实现网络安全状态的现代化、整合多个解决方案并简化安全运营，从而实现更好的业务成果。
我们的服务包括：设计合适规模的安全现代化战略，部署和管理业界领先的 SSE 平台及策略，并提升可见性、威胁检测与响应能力。通过利用具备自主决策能力的智能体式 AI 系统，我们加速了网络安全和合规评估，并实现安全策略设计与变更管理的自动化，从而提升运营效率并加快业务成果的实现。
除了技术层面外，IBM Consulting 还与客户紧密合作，确保 SSE 的采用与其业务目标和合规要求保持一致。我们提供持续监控和主动威胁情报，帮助组织领先应对不断演变的网络威胁。我们的专家具备深厚的行业知识，能够为各个行业提供量身定制的解决方案
在快速变化的数字环境中，整合安全工具、降低复杂性并实时应对威胁的能力已不再是可选项，而是必需能力。IBM 被 IDC MarketScape 评为“领导者”，这充分印证了我们在持续创新、助力客户成功以及交付可量化成果方面的坚定承诺。
IBM 感谢客户相信我们能够出色地交付，并感谢 IDC 对我们的认可。我们期待继续帮助各组织增强安全防护能力，并在数字化时代蓬勃发展。