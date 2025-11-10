人工智能 IT 自动化

IBM 在 Everest Group 2025 年采购外包服务的 PEAK Matrix® 评估中被评为领导者

这一认可反映了 IBM 在提供人工智能驱动的 Source-to-Pay (S2P) 解决方案方面的能力，这些解决方案能够推动整个采购价值链取得可衡量的成果。

出版 10 十一月 2025
IBM 在 Everest Group 2025 年采购外包 (PO) 服务的 PEAK Matrix 评估中被评为领导者，这证明了我们通过 AI、自动化和智能工作流程在采购运营转型方面的持续投资。

从战略供应商合作到非接触式交易处理，我们的方法旨在帮助客户节省成本、提高效率并提升用户体验。

在整个采购生命周期中发挥影响

IBM 在采购外包领域的领导地位凸显了我们有能力通过 4 个关键要素来满足采购组织的需求：

  • 战略供应商关系：我们通过切实可行的洞察分析和智能工作流程实现更智能的供应商协作，从而促进创新并推动节约。
  • 合约优化：我们的解决方案确保充分利用供应商协议，减少泄漏并最大限度地提高合约价值。
  • 非接触式自动化：端到端数字化支持近 100% 非接触式处理，简化运营并消除了手动操作。
  • 提升用户体验：通过集成先进的 AI 和直观的界面，我们通过实时性能优化提供无缝的采购和应付账款体验。

在不断变化的世界中推动采购转型

随着企业应对宏观经济不确定性并加速数字化转型，IBM 的采购解决方案可帮助客户实现运营现代化，增强弹性并发挥新价值。

我们量身定制的智能工作流程和无缝整合旨在为全球能力中心内外的采购组织提供支持。

在动态环境中增强采购能力

随着组织应对经济不确定性并加速数字化转型,IBM 的采购解决方案可帮助客户实现运营现代化、增强弹性并发掘新的价值来源。

我们的智能工作流程和无缝整合旨在为全球能力中心内外的采购团队提供支持。

我们对这一认可感到荣幸，并将继续致力于帮助我们的客户在不断变化的采购环境中充满信心地引领市场。

Kuntha Chelvanathan

Global Procurement Operations Offering Leader

