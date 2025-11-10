IBM 在 Everest Group 2025 年采购外包服务的 PEAK Matrix® 评估中被评为领导者

随着组织应对经济不确定性并加速数字化转型，IBM 的采购解决方案可帮助客户实现运营现代化、增强弹性并发掘新的价值来源。

我们的智能工作流程和无缝整合旨在为全球能力中心内外的采购团队提供支持。

我们对这一认可感到荣幸，并将继续致力于帮助我们的客户在不断变化的采购环境中充满信心地引领市场。

深入了解采购咨询服务