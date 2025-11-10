IBM 在 Everest Group 2025 年采购外包服务的 PEAK Matrix® 评估中被评为领导者
这一认可反映了 IBM 在提供人工智能驱动的 Source-to-Pay (S2P) 解决方案方面的能力，这些解决方案能够推动整个采购价值链取得可衡量的成果。
出版 10 十一月 2025
IBM 在 Everest Group 2025 年采购外包 (PO) 服务的 PEAK Matrix 评估中被评为领导者，这证明了我们通过 AI、自动化和智能工作流程在采购运营转型方面的持续投资。
从战略供应商合作到非接触式交易处理，我们的方法旨在帮助客户节省成本、提高效率并提升用户体验。
IBM 在采购外包领域的领导地位凸显了我们有能力通过 4 个关键要素来满足采购组织的需求：
随着企业应对宏观经济不确定性并加速数字化转型，IBM 的采购解决方案可帮助客户实现运营现代化，增强弹性并发挥新价值。
我们量身定制的智能工作流程和无缝整合旨在为全球能力中心内外的采购组织提供支持。
我们对这一认可感到荣幸，并将继续致力于帮助我们的客户在不断变化的采购环境中充满信心地引领市场。