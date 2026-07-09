IBM 获评 2026 Gartner® Magic Quadrant™ 财务和会计 BPO 领导者称号

IBM 在 2026 年财务与会计业务流程外包 (BPO) 的 Gartner Magic Quadrant 中获得领导者称号
对我们而言，这份认可既印证了当下扎实高效的落地执行能力，也彰显了我们致力于重塑财务运营未来的长期坚守。我们认为，这一定位充分凸显了 IBM 持续在创新、自动化及 AI 驱动转型领域加大投入，助力企业完成财务职能现代化升级，并释放更大业务价值。
过去一年，IBM 在关键流程中嵌入智能体式 AI，包括从采购到付款 (P2P)、订单到现金 (O2C) 和从记录到报告 (R2R)，显著提升其财务运营功能。
此次升级突破自动化范畴，实现财务部门与业务端之间更直观、智能化的协同交互。
借助基于角色的体验，业务用户现在可以更自然地与财务运营互动，通过对话界面和自然语言查询更快地获取洞察分析。用户无需浏览复杂的系统或静态报告，只需提出问题即可实时获得可操作的建议。这种转变有助于将财务部门定位为企业更积极主动、更具战略意义的合作伙伴。
IBM 的财务运营方法还强调如何将知识和 AI 嵌入工作流。IBM Knowledge Management Orchestrator 类解决方案，可通过智能检索、自动摘要与场景化推荐功能梳理并沉淀企业内部知识，助力团队管理复杂交付环境。此举便于复用专业经验、支撑新人培训，并保障全流程执行标准统一。
与此同时，有针对性的 AI 功能正被应用于核心财务活动。例如，IBM AI Collections 使用预测性洞察分析和工作流指导来确定客户的优先级并推荐下一步行动，帮助团队专注于更高价值的工作并改善现金流结果。同样，IBM AI Reconciliations 将自动化和生成式 AI 应用于交易匹配和异常处理，减少人工劳动，同时提高透明度和审计就绪性。
以上各项能力反映出行业一大发展趋势：将智能能力深度嵌入财务全流程，在无需大规模改造系统的前提下，实现流程执行标准化程度提升、经营决策有据可依，并循序渐进完成财务数字化升级。
伴随财务机构不断发展迭代，IBM 持续打造依托技术驱动的交付模式，以此降低人工操作依赖、强化运营韧性。
这套混合模式将专业人才、人工智能驱动功能与完善的知识管理体系有机融合。即便在人员流动不可避免的动态环境中，该模式也能保障业务连续运转、支撑扩张，并维持稳定统一的执行效能。
对我们来说，IBM 获评 2026 年 Gartner Magic Quadrant 领导者称号，凸显了 IBM 当前的优势以及在财务转型方面的长期愿景。
通过嵌入智能体式 AI、升级智能自动化能力并打造更直观易用的用户交互体验，IBM 助力企业重新定义财务职能：使其从传统后台支撑部门，转变为驱动整体经营业绩的核心战略引擎。
随着财务负责人应对日益增加的复杂性和不断提高的期望，IBM 仍然专注于提供集创新、执行和当今和未来可衡量成果于一体的解决方案。
Gartner《财务与会计业务流程外包 Magic Quadrant》，作者：Jan Ambergen, Emily Connelly，发布日期：2026 年 6 月 24 日 Gartner 与 Magic Quadrant 为 Gartner 公司及其关联企业的商标。Gartner 不对其出版物中描述的任何公司、供应商、产品或服务表示认可，也不建议科技用户仅选择具有最高评级或其他称号的供应商。Gartner 出版物包含 Gartner 商业与科技洞察分析组织的观点，不应被解释为事实陈述。Gartner 对本出版物不作任何明示或暗示的保证，包括对适销性或特定用途适用性的保证。