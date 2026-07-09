IBM 获评 2026 Gartner® Magic Quadrant™ 财务和会计 BPO 领导者称号

过去一年，IBM 在关键流程中嵌入智能体式 AI，包括从采购到付款 (P2P)、订单到现金 (O2C) 和从记录到报告 (R2R)，显著提升其财务运营功能。

此次升级突破自动化范畴，实现财务部门与业务端之间更直观、智能化的协同交互。

借助基于角色的体验，业务用户现在可以更自然地与财务运营互动，通过对话界面和自然语言查询更快地获取洞察分析。用户无需浏览复杂的系统或静态报告，只需提出问题即可实时获得可操作的建议。这种转变有助于将财务部门定位为企业更积极主动、更具战略意义的合作伙伴。