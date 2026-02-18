IBM MQ AI Agents 加速问题解决，提升消息传输弹性

IBM MQ AI Agents 为 MQ 管理与故障排查提供了智能化的对话式操作界面。
今日，IBM 宣布推出 IBM MQ AI Agents，这是 IBM MQ Advanced 中新增的 AI 驱动功能，旨在帮助 IT 运营团队更快诊断并解决 IBM MQ 问题，提升管理员工作效率，同时降低对稀缺 MQ 专业技能的依赖。
IBM MQ AI Agents 将 AI 与智能体体系应用于消息传输运营，支持团队通过自然语言理解、响应 MQ 网络中的各类问题，让关键运营疑问的解答时间从数小时缩短至数分钟。
IBM MQ AI Agents 为 MQ 管理与故障排查提供了智能化的对话式操作界面。该智能体提供统一操作入口，可排查、分析 MQ 网络运行状态，并通过自然语言交互输出专业洞察分析、原因说明与行动建议。
上线初期，MQ AI Agents 将聚焦 MQ 用户日常最常见、对业务影响最大的运营难题——排查消息传输中断的原因。
借助 IBM MQ AI Agents，管理员可以实现：
该智能体可大幅减少人工诊断、碎片化分析与长期技术支持的需求。
IBM MQ AI Agents 兼容所有 IBM MQ 部署环境，具体包括：
智能体实例的部署数量不设上限。每个实例可管理最多 20 个队列管理器，以契合常规运营职责与性能要求。
通过将 AI 直接嵌入到 MQ 运营流程，IBM MQ AI Agents 能够助力组织：
这些成效让团队无需耗费大量精力处理应急故障，能够将更多精力投入到业务价值创造中。
IBM MQ AI Agents 依托智能体体系，具备自主推理、主动排障与场景化分析能力。这让智能体不再局限于提供固定答案，而是能针对客户的实际 MQ 环境输出定制化的专业洞察分析。
IBM MQ AI Agents 作为 IBM MQ Advanced 的组件提供（含 Cloud Pak for Integration 中的 IBM MQ Advanced），将于 2026 年 3 月 24 日正式上线。
立即了解有关 IBM MQ Advanced 和 IBM MQ AI Agents 的更多信息。