IBM MQ AI Agents 加速问题解决，提升消息传输弹性

今日，IBM 宣布推出 IBM MQ AI Agents，这是 IBM MQ Advanced 中新增的 AI 驱动功能，旨在帮助 IT 运营团队更快诊断并解决 IBM MQ 问题，提升管理员工作效率，同时降低对稀缺 MQ 专业技能的依赖。

IBM MQ AI Agents 将 AI 与智能体体系应用于消息传输运营，支持团队通过自然语言理解、响应 MQ 网络中的各类问题，让关键运营疑问的解答时间从数小时缩短至数分钟。