IBM MQ 9.4.5：凭借更高的可用性和更出色的安全性，简化 Amazon EKS 上的部署

IBM MQ 9.4.5 现已发布，其中引入了多项新功能，可帮助组织实现部署、运营与保障消息传递基础设施的方式的现代化，而不影响 IBM MQ 一贯的可靠性。
本次发布聚焦于客户一贯强调的三大优先事项：更简便的云原生部署、更直观的运营，以及更出色的 MQ Appliance 安全性与弹性。
IBM MQ 9.4.5 建立在 MQ 久经考验的优势之上，同时使其更易在包括容器和云平台在内的现代架构中运行。
随着越来越多的企业采用 Kubernetes 作为应用程序交付的基础，消息传递基础设施必须无缝集成到这些环境中。IBM MQ 9.4.5 引入了对使用 IBM MQ Operator 在 Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) 上部署和管理 IBM MQ 的增强支持。
借助声明式配置和生命周期自动化，团队可跨环境一致地部署队列管理器、将 MQ 集成到 GitOps 工作流中，并减少通常会导致运营风险的手动配置。Kubernetes 原生功能（如自动恢复和扩展）有助于提高可用性和弹性，同时继续使 MQ 与现代开发运维 (DevOps) 实践保持一致。
通过使 MQ 更接近 EKS 上运行的应用程序，客户还可缩短延迟并提高端到端应用程序的性能，尤其是针对事件驱动型架构以及基于微服务的架构。
IBM MQ 9.4.5 会继续增强 MQ 控制台，以使常见管理任务更快、更直观。
新的消息管理功能允许管理员直接从 Web 界面搜索消息并复制或移动它们，从而无需依赖复杂的命令行实用程序来完成日常问题确定任务。此功能可显着缩短诊断应用程序问题或从故障中恢复时的调查时间，从而帮助团队更快、更自信地恢复服务。
这些可用性改进措施旨在减轻 MQ 管理员的操作负担、降低新团队成员的上手门槛，并支持在分布式与混合 MQ 资产中实现一致的操作实践。
安全性和弹性仍是 IBM MQ 的基础，而版本 9.4.5 引入了更多增强功能，可帮助组织满足日益严格的合规性与可用性要求。
该版本增加了设备内部 MQ 通信的加密功能，从而提升了针对高可用性与灾难恢复配置的保护。通过加密关键的复制与心跳流量，MQ 有助于降低暴露风险，同时支持监管与行业安全标准。
IBM MQ 9.4.5 还扩展了可观测性功能，其中包括针对 z/OS 环境进行更深入的 OpenTelemetry 整合，从而改进对复杂消息流的跟踪。此功能有助于团队更清晰地了解消息路径、更快地识别瓶颈，并支持跨混合平台的主动性能管理。
IBM MQ 将继续支持各种平台、编程语言和部署模型，其中涵盖从传统系统到容器、设备、SaaS 和 z/OS。版本 9.4.5 增强了此可移植性，同时还使逐步采用现代基础设施模式变得更为容易。
无论您是要实现现有 MQ 部署的现代化、将消息传递到 Kubernetes，还是增强跨环境的安全性与可观测性，IBM MQ 9.4.5 都旨在帮助您按照自己的节奏向前推进，而不会出现中断。
IBM MQ 9.4.5 现已推出。要了解更多有关此版本新增内容的信息，请深入了解完整公告和详尽文档，或与 IBM MQ 社区互动以分享反馈和最佳实践。
通过 IBM MQ 9.4.5，采取后续步骤以实现现代化、安全且云就绪的消息传递功能。