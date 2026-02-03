IBM MQ 9.4.5：凭借更高的可用性和更出色的安全性，简化 Amazon EKS 上的部署

随着越来越多的企业采用 Kubernetes 作为应用程序交付的基础，消息传递基础设施必须无缝集成到这些环境中。IBM MQ 9.4.5 引入了对使用 IBM MQ Operator 在 Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) 上部署和管理 IBM MQ 的增强支持。

借助声明式配置和生命周期自动化，团队可跨环境一致地部署队列管理器、将 MQ 集成到 GitOps 工作流中，并减少通常会导致运营风险的手动配置。Kubernetes 原生功能（如自动恢复和扩展）有助于提高可用性和弹性，同时继续使 MQ 与现代开发运维 (DevOps) 实践保持一致。

通过使 MQ 更接近 EKS 上运行的应用程序，客户还可缩短延迟并提高端到端应用程序的性能，尤其是针对事件驱动型架构以及基于微服务的架构。