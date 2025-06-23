IBM Match 360 as a Service 简介：简化您的主数据管理

2025 年 6 月 23 日
我们很高兴地宣布推出 IBM Match 360 as a Service Essential Edition，这是一款基于 SaaS 的解决方案，旨在将我们领先的主数据管理 (MDM) 工具的强大功能带给各种规模的企业。
借助 Match 360 as a Service，企业可以通过可扩展的简单 SaaS 平台，利用 IBM 值得信赖的全方位主数据视图。无论您是刚开始数字化转型之旅的小团队，还是寻求快速、高效访问关键数据的大型企业，此解决方案都能满足您的需求。
现代企业面临着将分散在各个孤岛和工作流程中的数据进行整合和集中访问的挑战。
使用各类分散的应用程序和系统会形成信息孤岛，这往往意味着这些数据存在未被充分挖掘的价值，或在客户、组织、账户和地点等方面存在潜在风险。由于缺乏一致性，还会造成额外的数据不信任；缺失、陈旧和不准确的数据可能会阻碍业务决策，减缓产品上市速度，并导致运营效率低下。
这就是主数据管理 (MDM) 发挥作用的地方：通过整合分散的数据源、优化治理并提供单一可信的数据来源，MDM 能够加快决策速度，并推动可靠的商业智能。
借助 Match 360 as a Service，IBM 在这一基础上进一步提供基于 SaaS 的主数据管理 (MDM)，具备以下功能：
IBM 的 Master Data Management 工具长期以来一直受到财富 500 强公司和各个行业的信赖，使他们能够充分利用数据进行关键决策。
借助 Match 360 as a Service Essential Edition，IBM 将其创新能力扩展到那些希望以经济实惠、可扩展的方式进入主数据管理 (MDM) 的组织。
以下是 Match 360 如何提供无与伦比的价值：
通过与 IBM Data Fabric 架构集成，As a Service Essential Edition 还简化了数据访问，在整体数据战略中提供治理和可扩展性。
IBM 是公认的数据管理和治理领域的领导者，并在 2024 年 Gartner Magic Quadrant 中被评为数据质量解决方案的领导者。凭借数十年的经验，IBM 可确保企业不仅拥有工具，还拥有在 MDM 之旅中取得成功的专业知识。
IBM MDM 工具的主要功能包括：
通过 Match 360 as a Service，IBM 以订阅制的 SaaS 形式提供同样值得信赖的功能，既满足您组织当下的需求，也支持其未来的发展方向。
亲身体验 IBM Match 360 as a Service 的优势。立即注册免费试用，体验如何在利用 SaaS 的简便性、可扩展性和高速性的同时，获得可信的、全方位（360 度）的主数据视图。
利用 IBM 增强您的团队能力、最大限度地利用您的数据并解锁 MDM 的全部潜力。