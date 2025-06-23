IBM Match 360 as a Service 简介：简化您的主数据管理

现代企业面临着将分散在各个孤岛和工作流程中的数据进行整合和集中访问的挑战。

使用各类分散的应用程序和系统会形成信息孤岛，这往往意味着这些数据存在未被充分挖掘的价值，或在客户、组织、账户和地点等方面存在潜在风险。由于缺乏一致性，还会造成额外的数据不信任；缺失、陈旧和不准确的数据可能会阻碍业务决策，减缓产品上市速度，并导致运营效率低下。



这就是主数据管理 (MDM) 发挥作用的地方：通过整合分散的数据源、优化治理并提供单一可信的数据来源，MDM 能够加快决策速度，并推动可靠的商业智能。

借助 Match 360 as a Service，IBM 在这一基础上进一步提供基于 SaaS 的主数据管理 (MDM)，具备以下功能：