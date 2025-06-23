IBM Match 360 as a Service 简介：简化您的主数据管理

2025 年 6 月 23 日

Katie Kupec

Product Marketing Manager

IBM DataOps

我们很高兴地宣布推出 IBM Match 360 as a Service Essential Edition，这是一款基于 SaaS 的解决方案，旨在将我们领先的主数据管理 (MDM) 工具的强大功能带给各种规模的企业。

借助 Match 360 as a Service，企业可以通过可扩展的简单 SaaS 平台，利用 IBM 值得信赖的全方位主数据视图。无论您是刚开始数字化转型之旅的小团队，还是寻求快速、高效访问关键数据的大型企业，此解决方案都能满足您的需求。

Master Data Management 为何重要

现代企业面临着将分散在各个孤岛和工作流程中的数据进行整合和集中访问的挑战。

使用各类分散的应用程序和系统会形成信息孤岛，这往往意味着这些数据存在未被充分挖掘的价值，或在客户、组织、账户和地点等方面存在潜在风险。由于缺乏一致性，还会造成额外的数据不信任；缺失、陈旧和不准确的数据可能会阻碍业务决策，减缓产品上市速度，并导致运营效率低下。

这就是主数据管理 (MDM) 发挥作用的地方：通过整合分散的数据源、优化治理并提供单一可信的数据来源，MDM 能够加快决策速度，并推动可靠的商业智能。

借助 Match 360 as a Service，IBM 在这一基础上进一步提供基于 SaaS 的主数据管理 (MDM)，具备以下功能：

  • 匹配和管理多域数据：智能地组合关联记录，创建准确、统一的客户、组织、位置等视图。
  • 为 AI 和关键运营提供准确可信的数据：提供根据业务需求定制的数据，以实现有效的 AI 用例，并推动日常运营。
  • 启用跨数据的关系：识别连接以在所有来源中创建一致且完整的实体视图。
  • 大规模快速地为企业提供支持：通过快速访问近乎实时的主数据，加速决策，这些数据准确可靠，可供您的团队和应用程序直接使用并付诸行动。

经济实惠、可扩展的 MDM 入口点

IBM 的 Master Data Management 工具长期以来一直受到财富 500 强公司和各个行业的信赖，使他们能够充分利用数据进行关键决策。

借助 Match 360 as a Service Essential Edition，IBM 将其创新能力扩展到那些希望以经济实惠、可扩展的方式进入主数据管理 (MDM) 的组织。

以下是 Match 360 如何提供无与伦比的价值：

  • 灵活地满足不断变化和增长的业务需求：实现多域增强型 360 度视图，从而调整 MDM 模型以满足下游业务需求。
  • 降低业务风险并建立对数据的信任：通过机器学习、标准化和数据验证进行灵活匹配，并进行数据质量控制，可根据您的业务提高匹配准确性。
  • 记录匹配自动化：基于机器学习的匹配功能可确保跨多个领域对主数据形成统一视图。
  • 提高数据质量：告别重复和不一致的记录。获取经过增强、准确且针对您特定使用场景定制的数据。
  • 提高工作效率：通过无/低代码交互、机器学习驱动的算法以及 AI 集成，提高效率，将可信数据传递给最终用户。
  • 更快的洞察分析：配置并连接主数据，以支持人工智能、机器学习和商业智能相关的项目。
  • 内置机器学习：减少管理开销，利用预训练模型提高匹配准确性。
  • 自助服务的简便性：用户友好的体验使非技术用户能够在需要时获取所需数据。
  • 可扩展的 SaaS 架构：从小规模起步，平滑扩展，基础设施由 IBM 负责管理。

通过与 IBM Data Fabric 架构集成，As a Service Essential Edition 还简化了数据访问，在整体数据战略中提供治理和可扩展性。

IBM 优势

IBM 是公认的数据管理和治理领域的领导者，并在 2024 年 Gartner Magic Quadrant 中被评为数据质量解决方案的领导者。凭借数十年的经验，IBM 可确保企业不仅拥有工具，还拥有在 MDM 之旅中取得成功的专业知识。

IBM MDM 工具的主要功能包括：

  • 强大的数据匹配：从多域数据源创建准确、统一的视图。
  • 高级数据管理：提供数据匹配背后的透明推理，并通过自动化工作流解决问题。
  • 整合就绪：利用您的 data fabric 架构实现跨内部和外部数据源的无缝整合。

通过 Match 360 as a Service，IBM 以订阅制的 SaaS 形式提供同样值得信赖的功能，既满足您组织当下的需求，也支持其未来的发展方向。

通过免费试用开始您的旅程

亲身体验 IBM Match 360 as a Service 的优势。立即注册免费试用，体验如何在利用 SaaS 的简便性、可扩展性和高速性的同时，获得可信的、全方位（360 度）的主数据视图。

利用 IBM 增强您的团队能力、最大限度地利用您的数据并解锁 MDM 的全部潜力。

