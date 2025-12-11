IBM 被公认为 AI 透明度领域的领导者

在斯坦福大学基础模型研究中心发布的 2025 年基础模型透明度指数 (FMTI) 中，IBM 被评为最透明的模型开发商。

该报告评估了来自主要开发人员的 13 个模型，其中包括我们的开放、高性能且值得信赖的小语言模型 (SLM) 系列 IBM Granite。

此透明度有助于企业以更高的可靠性、准确性和控制力部署 AI。当企业了解模型是的构建与治理方式时，便可信任输出、降低风险并从现有数据、应用程序和团队中创造更多价值。

IBM 在今年的 FMTI 中获得 95% 的得分，而这是该指数三年以来的最高分，同时也是所有接受评估的模型开发商中最大的同比进步幅度。其他大多数开发商则反其道而行之，导致平均透明度分数大幅下降至 41 分，比去年下降了 17 分。

随着整个行业透明度下降，IBM 正在加快其在开放性方面的投资，以便各组织能安全、负责任地扩展 AI。