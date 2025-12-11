人工智能 IT 自动化

IBM 被公认为 AI 透明度领域的领导者

IBM 在 FMTI 中的领导地位反映了我们的理念，即组织需要开放、安全且受治理的 AI。

发布日期 2025年12月11日
站在机房内、打开笔记本电脑并盯着显示数据的大电视屏幕的女士
By Derek Leist and Stephen Mortefolio

在斯坦福大学基础模型研究中心发布的 2025 年基础模型透明度指数 (FMTI) 中，IBM 被评为最透明的模型开发商。

该报告评估了来自主要开发人员的 13 个模型，其中包括我们的开放、高性能且值得信赖的小语言模型 (SLM) 系列 IBM Granite

此透明度有助于企业以更高的可靠性、准确性和控制力部署 AI。当企业了解模型是的构建与治理方式时，便可信任输出、降低风险并从现有数据、应用程序和团队中创造更多价值。

IBM 在今年的 FMTI 中获得 95% 的得分，而这是该指数三年以来的最高分，同时也是所有接受评估的模型开发商中最大的同比进步幅度。其他大多数开发商则反其道而行之，导致平均透明度分数大幅下降至 41 分，比去年下降了 17 分。

随着整个行业透明度下降，IBM 正在加快其在开放性方面的投资，以便各组织能安全、负责任地扩展 AI。

显示 2025 年基础模型透明度指数总得分的条形图。IBM、Writer 和 AI21 Labs 等公司的得分分别为 95%、72% 和 66%。该图表使用紫色与灰色条形来表示分数，而 IBM 位居榜首。这些数据凸显了各类 AI 公司的透明度水平。

为什么 AI 透明度很重要

随着基础模型变得越来越强大，各组织正在迅速采用生成式 AI。随着这些模型对决策的影响越来越大，组织需清楚地了解这些模型的构建与治理方式，才能信任它们产生的结果。

如果缺乏明确的披露，企业将面临重大风险，例如未经审查的偏见、不可预测的行为以及无法解释或辩护 AI 驱动型决策。

模型透明度提供了管理这些风险所需的透明度。它允许团队审查数据实践、重现评估结果，并就 AI 应在哪些环节、以何种方式整合到核心业务流程中做出明智决策。

该报告强调了众多模型开发商透明度下降的总体趋势，但“IBM 脱颖而出，从而成为一个积极的‘异数’。”虽然众多公司已披露针对模型功能与风险的评估，但有限的细节和可重复性却导致很多此类披露难以令人信服。

Granite 是负责任的 AI 的基础

今年的 FMTI 评测对象为 Granite 3.3，而它是当时 IBM 的旗舰产品。自评估之后，IBM 便发布了该系列的下一代产品 Granite 4.0；而较之类似及更大的前沿型号，它具有高性能、更快的速度和更低的运营成本。

这些进步建立在整个开源生态系统的强劲势头之上，其中 Granite 模型在过去一年为开源生态系统带来了近 2,000 万次的下载量。

Granite 4.0 采用全新混合架构，而较之耗时、复杂任务的对应类似模型，其推理速度提高了 2 倍，且内存需求降低了 70%，从而显著提高了效率。

这些模型在 Apache 2.0 下保持开源状态，且是首批获得 ISO 42001 认证的开源模型。同时，它们进行了加密签名，从而确认其遵守国际公认的安全、治理与透明度最佳实践。

与前几代 Granite 一样，IBM 正在扩大文档与披露内容的范围，以支持开放、负责任的模型开发；而 Granite 4.0 则会继续反映今年 FMTI 中备受推崇的透明度原则。

IBM 在 FMTI 中的领导地位强化了我们的使命，即让 AI 在任意云、模型或数据环境中都更安全、更易于解释且可操作。

自信地扩展 AI

我们认为，企业应清楚了解 AI 系统的构建方式、行为方式和控制方式。

我们的软件组合专为实现灵活性而设计，同时它还支持开放标准，以便组织在任意环境中构建和部署 AI。它可与任意模型、智能体、应用程序或数据格式相集成，以便团队能基于现有投资进行构建，而不必被迫进入专有堆栈。除 Granite 之外，我们还与 Llama、Mistral 和 Claude 等领先模型合作，提供针对每个工作负载使用正确模型的灵活性。我们将治理、安全性和可观测性嵌入到解决方案的基础中，以主动管理风险。

借助 watsonx，组织可了解 AI 的使用方式、使用对象以及现有的保障措施。在快速发展的 AI 环境中，IBM 提供了有助于企业自信地部署和管理 AI 的基础。Granite 凸显了我们对开放性和责任感的承诺，而我们的软件能让企业将此信任扩展到业务的每一层。

Derek Leist

Principal Technical Program Manager, AI Security, Safety, and Governance

Stephen Mortefolio

Vice President, Product Marketing, Data & AI

