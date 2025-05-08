IBM 在 2025 年 Omdia Universe No-Low-Pro IDE Assistants 评估报告中获评领导者称号

IBM watsonx Code Assistant 拥有先进的 AI 功能，使其脱颖而出。watsonx Code Assistant 利用生成式 AI 和高级自动化，简化并加快了跨多种编程语言（包括 Python、Java 和 JavaScript）的编码工作流。其提供实时代码建议、生成单元测试以及在不同语言之间转换代码的能力可提高开发人员的工作效率和创新能力。

Omdia 云原生计算首席分析师 Michael Azoff 表示：“IBM 认为企业可以采用代码助手，填补市场上熟练开发人员数量不足的缺口，提高各种开发职能的生产力，帮助加速代码生产，并帮助开发新手快速掌握新科技。”

此外，IBM watsonx Code Assistant 还能够与 Ansible Automation Platform 无缝集成，从而增强应用程序的部署和管理。该集成方案运用 AI 技术，既可自动生成 Ansible 运行手册与角色配置，又能提供详细说明文档，从而显著简化 Ansible 开发流程。它利用自然语言提示根据 Ansible 最佳实践生成代码建议，从而简化自动化内容的创建、采用和维护。这种协同作用可帮助团队自动执行复杂的工作流、提高运营效率并最大限度地减少手动干预。

IBM watsonx Code Assistant 还支持 IBM 大型机现代化改造，将旧版系统转变为高效的现代化平台。此现代化流程以代码质量、性能和安全为目标，减少技术债务并确保与现代科技整合。

研究和用户体验表明，IBM watsonx Code Assistant 对开发人员的工作效率产生了积极影响，在代码解释、文档编制和代码生成方面节省了大量时间。一个典型案例是摩洛哥的 rKube 公司，这是一家领先的应用程序现代化公司，该公司成功试用了 watsonx Code Assistant，自动转换了超过一半的传统 WebSphere 应用程序代码。