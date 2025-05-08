IBM 在 2025 年 Omdia Universe No-Low-Pro IDE Assistants 评估报告中获评领导者称号

2025 年 5 月 8 日
AI 正在彻底改变开发人员编写和管理代码的方式。事实上，Gartner 表示，到 2028 年，75% 的企业软件工程师将使用 AI 代码助手。这种快速采用凸显了 AI 对软件开发过程的变革性影响，有助于提高整个行业的效率、生产力和创新。
今天，我们很高兴地宣布，IBM 在 2025 年 Omdia Universe No-Low-Pro IDE Assistants 报告中被评为领导者。这一殊荣体现了我们坚定不移地致力于推动 AI 领域的创新，以及我们致力于提供边缘解决方案以赋能全球开发人员的决心。
IBM watsonx Code Assistant 拥有先进的 AI 功能，使其脱颖而出。watsonx Code Assistant 利用生成式 AI 和高级自动化，简化并加快了跨多种编程语言（包括 Python、Java 和 JavaScript）的编码工作流。其提供实时代码建议、生成单元测试以及在不同语言之间转换代码的能力可提高开发人员的工作效率和创新能力。
Omdia 云原生计算首席分析师 Michael Azoff 表示：“IBM 认为企业可以采用代码助手，填补市场上熟练开发人员数量不足的缺口，提高各种开发职能的生产力，帮助加速代码生产，并帮助开发新手快速掌握新科技。”
此外，IBM watsonx Code Assistant 还能够与 Ansible Automation Platform 无缝集成，从而增强应用程序的部署和管理。该集成方案运用 AI 技术，既可自动生成 Ansible 运行手册与角色配置，又能提供详细说明文档，从而显著简化 Ansible 开发流程。它利用自然语言提示根据 Ansible 最佳实践生成代码建议，从而简化自动化内容的创建、采用和维护。这种协同作用可帮助团队自动执行复杂的工作流、提高运营效率并最大限度地减少手动干预。
IBM watsonx Code Assistant 还支持 IBM 大型机现代化改造，将旧版系统转变为高效的现代化平台。此现代化流程以代码质量、性能和安全为目标，减少技术债务并确保与现代科技整合。
研究和用户体验表明，IBM watsonx Code Assistant 对开发人员的工作效率产生了积极影响，在代码解释、文档编制和代码生成方面节省了大量时间。一个典型案例是摩洛哥的 rKube 公司，这是一家领先的应用程序现代化公司，该公司成功试用了 watsonx Code Assistant，自动转换了超过一半的传统 WebSphere 应用程序代码。
IBM 的创新之旅是对卓越的不懈追求。Watsonx Code Assistant 不断发展以满足开发人员和组织的需求，其愿景是：
软件开发环境正在快速发展，AI 驱动的编码解决方案处于这一转型的最前沿。IBM watsonx Code Assistant 旨在满足开发人员的需求，提供提升其工作流所需的工具和支持。我们致力于帮助组织在开发流程中实现更高的效率，加强协作和创新。
IBM watsonx Code Assistant 提供了构建更高效、敏捷和创新开发环境的愿景和科技。通过代码大众化、促进协作、支持端到端 SDLC 和简化自动化，我们使开发人员能够解锁新的潜力并推动实现前所未有的成功。
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