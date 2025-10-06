IBM 推出 watsonx.data 开发者版：免费、本地运行，助力您的下一个原型开发

IBM 很高兴地宣布推出 watsonx.data 开发者版，这是一款免费的桌面应用程序，使开发人员和数据工程师能够比以往更轻松地在完整的湖仓一体环境中深入了解、制作原型和学习。
数据湖仓一体提供了数据湖的灵活性和仓库的性能。但对于许多开发者来说，管理和查询这些环境可能令人望而生畏。传统设置需要深厚的技术专业知识、复杂的配置和昂贵的基础设施。
借助 watsonx.data 开发者版本，IBM 正在消除这些障碍。开发人员、数据工程师和数据科学家现在可以在几分钟内建立起功能齐全的湖仓一体环境，而无需担心云依赖关系、基础设施复杂性或限时试用版本。
开发者版预先配置了市场上最完整的工具和组件套件：
这不仅仅是一个沙盒。这是一个完整的单用户湖仓一体环境，永久免费。您可以将其安装在桌面上，自由地进行数据实验和原型开发，无需担心到期时间或许可限制。
IBM watsonx.data 开发者版不仅用于查询和管理数据，还旨在加速创新。开发人员可以：
为了使采用过程顺畅无阻，IBM 提供：
一旦您使用 watsonx.data 开发者版完成探索，迁移到企业版将无缝衔接，您的工作无需额外操作即可延续。可重用的 API 有助于移动到生产环境，从而节省时间。如果您想体验最新的生成式 AI 功能，可以轻松注册我们的 SaaS 试用，并在完全托管的环境中动手操作。
IBM 让开发人员能够充满信心地学习、构建和创新，同时提供实现企业级部署的清晰途径。无论您是在探索湖仓架构，还是在构建原型，开发者版都是最快的入门方式。
IBM watsonx.data 开发者版本现已推出，永久免费。立即下载。