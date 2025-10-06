IBM 推出 watsonx.data 开发者版：免费、本地运行，助力您的下一个原型开发

数据湖仓一体提供了数据湖的灵活性和仓库的性能。但对于许多开发者来说，管理和查询这些环境可能令人望而生畏。传统设置需要深厚的技术专业知识、复杂的配置和昂贵的基础设施。

借助 watsonx.data 开发者版本，IBM 正在消除这些障碍。开发人员、数据工程师和数据科学家现在可以在几分钟内建立起功能齐全的湖仓一体环境，而无需担心云依赖关系、基础设施复杂性或限时试用版本。