IBM 推出人工智能驱动的 Text2SQL，以加速和普及数据访问

2025 年 8 月 28 日
新功能：IBM watsonx.data intelligence 中的 Text2SQL，这是一项由 AI 驱动的突破，允许用户使用自然语言定义逻辑并处理数据。
有价值的洞察往往被复杂的 SQL 查询、分散的工具以及负荷过重的技术团队所阻隔。业务用户知道他们需要回答的问题，但不知道提取这些答案的语言。与此同时，数据工程师被日益增长的请求堆积压得喘不过气（从仪表板修复到临时 SQL 查询），这拖慢了所有人的工作进度。
创建或修改报告、验证业务逻辑或执行数据质量规则，通常意味着需要提交工单、等待数天或数周，并且依赖能够流利使用 SQL 的有限资源。这种动态状态不仅延误了决策，而且还带来了风险：当只有少数专家能够解释和操纵数据时，数据治理会受到影响，并会让人错失良机。许多组织曾尝试通过引入 BI 工具或聊天界面来解决此问题。但大多数在企业环境中表现不佳，它们缺乏准确性，无法与受治理的数据集成，或者无法处理复杂的用例，如数据质量管理或数据产品创建。
Text2SQL 的创新利用强大的大语言模型 (LLM) 和深度治理集成来实现数据访问和开发的民主化，将数据从一个技术障碍转化为整个组织均可访问的战略资产。
创建基于 SQL 的逻辑（无论是用于洞察、数据转换还是质量检查），传统上都是缓慢的、手动的，并且依赖于专业团队。这意味着需要编写复杂代码、提交工单，并等待处理时间，而这些都会拖慢工作进度。
现在想象一下：您只需用简单英语描述需求，“Highlight sales records missing region data from the past 30 days”，即可立即获得可执行的 SQL。无需编码。没有延误。
使用 IBM 的 Text2SQL 功能，情况正是如此。从业务用户和分析师，到数据管理人员和工程师，任何人都可以在几秒钟内从提出问题到执行操作。不再出现 IT 瓶颈。减少摩擦。更有信心。由于每条规则都是标准化、可追溯和可审计的，因此治理也得到了改善。
您无需再使用 SQL 来处理数据。只需解释您要查找的内容，系统就会处理剩下的事情：准确、安全、规模化。通过将自然语言理解与自主智能体功能相结合，Text2SQL 引擎能够动态解读用户意图、探索相关模式、验证查询逻辑，并在必要时提出澄清问题，以最小的摩擦提供准确且受治理的结果。它适用于多种 SQL 方言，因此无论您的数据存储在一个引擎还是多个引擎中，逻辑都保持一致。
IBM 凭借其开放、可扩展的生态系统脱颖而出，该生态系统旨在与您现有的工具、平台和数据源无缝集成。借助 watsonx.data intelligence，组织可以在整个数据生命周期中获得全面的端到端治理，从而实现数据访问并加速 AI。部署可灵活适用于混合、多云、SaaS、本地和 VPC 环境，确保无论数据存储在哪里，都能实现受治理的访问。
IBM 的先进 Text2SQL 功能为客户提供了灵活性，可选择领先模型，无论是来自 IBM 还是可信的第三方供应商。IBM 的 Text2SQL 解决方案以可扩展性、易用性和可信性为设计目标，重新定义了数据体验，解锁更智能的决策，推动真正的数据驱动文化。
借助 IBM 人工智能驱动的 Text2SQL 功能，企业可以摆脱传统数据工作流的束缚。无论您是需要快速答案的业务用户，还是希望在不造成瓶颈的情况下扩展治理的数据工程师，这一创新都将可信数据和逻辑创建触手可及。
更智能的访问。更强大的治理。更快速的影响力。