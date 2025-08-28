IBM 推出人工智能驱动的 Text2SQL，以加速和普及数据访问

有价值的洞察往往被复杂的 SQL 查询、分散的工具以及负荷过重的技术团队所阻隔。业务用户知道他们需要回答的问题，但不知道提取这些答案的语言。与此同时，数据工程师被日益增长的请求堆积压得喘不过气（从仪表板修复到临时 SQL 查询），这拖慢了所有人的工作进度。

创建或修改报告、验证业务逻辑或执行数据质量规则，通常意味着需要提交工单、等待数天或数周，并且依赖能够流利使用 SQL 的有限资源。这种动态状态不仅延误了决策，而且还带来了风险：当只有少数专家能够解释和操纵数据时，数据治理会受到影响，并会让人错失良机。许多组织曾尝试通过引入 BI 工具或聊天界面来解决此问题。但大多数在企业环境中表现不佳，它们缺乏准确性，无法与受治理的数据集成，或者无法处理复杂的用例，如数据质量管理或数据产品创建。

Text2SQL 的创新利用强大的大语言模型 (LLM) 和深度治理集成来实现数据访问和开发的民主化，将数据从一个技术障碍转化为整个组织均可访问的战略资产。