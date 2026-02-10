在 2025 年 Gartner 关于量子计算的报告中，IBM 被公认为当前的“行业领军企业”。

量子计算是一种全新的计算框架，其本身能够运行当今最好的计算机处理器和 GPU 都无法企及的计算。量子计算的领先优势源于其不同的底层架构，即超导传输子量子比特，它在一个称为量子电路的数学对象中存储和处理信息。如今，涌现出了一些利用量子电路来模拟材料、训练新型机器学习模型以及执行时间序列预测的算法。

如今的量子计算机已能执行某些超级计算机无法通过暴力方法精确模拟的计算。我们预测，今年量子计算将能以比任何经典计算方法更精确、更廉价或更高效的方式运行这些计算——这一里程碑被称为“量子优势”。

然而，量子计算不会取代经典计算机。相反，我们预测它将形成以量子为中心的超级计算架构的核心。在该架构中，问题在量子处理单元上采用量子电路解决，并辅以张量运算以及在 GPU 等经典计算硬件上执行的其他操作，从而解决任何单一计算架构都无法解决的问题。