在 2025 年 Gartner 关于量子计算的报告中，IBM 被公认为当前的“行业领军企业”。

IBM 在研究、产品组合和生态系统方面保持领先优势。
量子计算是一项全球多家公司和研究机构正在开发的新兴技术。我们认为，近期 Gartner 报告和研究机构的这一认可，巩固了 IBM 在该领域的领导地位，并为我们构建以量子为中心的未来计算愿景提供了有力支持。
“IBM 在量子计算 (QC) 研究方面数十年的经验，以及多年来从部署系统中积累的经验，使其在吸引大规模早期采用者方面具有竞争优势。IBM 的优势在于能够严谨地执行其长期战略，”这份名为《AI 供应商竞赛：IBM 是量子计算领域的领军企业》的报告指出。
量子计算是一种全新的计算框架，其本身能够运行当今最好的计算机处理器和 GPU 都无法企及的计算。量子计算的领先优势源于其不同的底层架构，即超导传输子量子比特，它在一个称为量子电路的数学对象中存储和处理信息。如今，涌现出了一些利用量子电路来模拟材料、训练新型机器学习模型以及执行时间序列预测的算法。
如今的量子计算机已能执行某些超级计算机无法通过暴力方法精确模拟的计算。我们预测，今年量子计算将能以比任何经典计算方法更精确、更廉价或更高效的方式运行这些计算——这一里程碑被称为“量子优势”。
然而，量子计算不会取代经典计算机。相反，我们预测它将形成以量子为中心的超级计算架构的核心。在该架构中，问题在量子处理单元上采用量子电路解决，并辅以张量运算以及在 GPU 等经典计算硬件上执行的其他操作，从而解决任何单一计算架构都无法解决的问题。
IBM 的研究人员自 20 世纪 70 年代以来一直致力于量子计算的研究，该领域许多最重要的技术硬件和软件成果——例如 Transmon 量子比特的开发——都有 IBM 员工的贡献。
我们的核心使命是将实用的量子计算带给世界，自 2016 年首次将量子计算机放在云上以来，IBM 一直向用户开放其硬件。IBM 还维护着开源 Qiskit 软件开发工具包，该工具包受到 69% 的量子开发人员的青睐，并且总体上是最受欢迎的量子 SDK。我们还维护着拥有 300 多个学术机构、行业客户、初创公司和其他合作伙伴的 IBM 量子网络，以推动量子计算的发展并探索量子用例。
如今，IBM 正专注于通过发展路线图使量子计算成为现实，该路线图包含实现完全容错量子计算机所需的一套透明的研究和开发里程碑。自 2019 年首次发布路线图以来，IBM 已按时达成每一个里程碑。在过去的一年里，量子计算团队宣布了实验性的 IBM Quantum Loon 芯片，该芯片展示了纠正量子计算机固有错误所需的关键特性；以及 IBM Quantum Nighthawk 芯片，旨在供客户和合作伙伴探索量子优势。
根据 Gartner 的报告，“IBM 的量子产品组合涵盖多个行业和用例，使其能够支持和向一系列客户交付产品。”
此外，报告还指出，“IBM 长期参与量子计算领域的研究，使其在研究和产品组合等领域具有优势，并为其生态系统构建了基础。”
IBM 致力于将实用的量子计算带给世界。我们的一系列计划提供对 100 多个量子比特的量子计算机的访问，其中包括一项开放计划，每月提供 10 分钟 的免费使用时长，未来还将有激动人心的变化。我们持续为 Qiskit 添加新功能，并不断赋能我们的客户和合作伙伴探索解决现实世界问题的潜在颠覆性用例。
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Gartner，AI 供应商竞赛：IBM 是量子计算领域的领军企业，2025 年 12 月 8 日。GARTNER 是 Gartner, Inc. 和/或其附属公司的商标。Gartner 不支持其出版物中描述的任何公司、供应商、产品或服务，也不建议技术用户只选择那些评级最高或其他称号的供应商。Gartner 出版物仅代表 Gartner 商业与技术洞察机构的观点，不应被解释为事实陈述。Gartner 拒绝对本出版物做出所有明示或暗示的担保，包括任何关于适销性或特定用途适用性的担保。