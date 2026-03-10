IBM 在 2025 至 2026 年共七份 Gartner® Magic Quadrant™ AI 相关报告中获评领导者

组织需要一套端到端基础架构，以整合智能体、AI 开发、治理与数据能力。然而在竞争激烈、细分领域众多的 AI 市场中，组织不得不对接多家供应商，并承担由此产生的复杂管理工作。

IBM watsonx 消除了这种复杂性。组织无需管理多家供应商的解决方案，可直接使用覆盖 AI 技术栈全层级的统一集成产品组合。作为企业级全栈 AI 领域的领导者，watsonx 提供了一条灵活可扩展的路径，可创造真实的商业价值。