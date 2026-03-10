IBM 在 2025 至 2026 年共七份 Gartner® Magic Quadrant™ AI 相关报告中获评领导者

我们在 watsonx 领域的“执行力”与“战略视野”获得广泛认可。
组织需要一套端到端基础架构，以整合智能体、AI 开发、治理与数据能力。然而在竞争激烈、细分领域众多的 AI 市场中，组织不得不对接多家供应商，并承担由此产生的复杂管理工作。
IBM watsonx 消除了这种复杂性。组织无需管理多家供应商的解决方案，可直接使用覆盖 AI 技术栈全层级的统一集成产品组合。作为企业级全栈 AI 领域的领导者，watsonx 提供了一条灵活可扩展的路径，可创造真实的商业价值。
2025 年至 2026 年，IBM 在七份 Gartner Magic Quadrants AI 相关报告中均获评领导者。我们认为，这体现了 IBM watsonx 在 AI 生命周期全环节持续落地的能力，而非仅局限于单一领域。
将 IBM 评为领导者的数据与 AI 相关魔力象限包括：
此外，IBM watsonx 在 2025 年企业应用程序开发领域获得 RedDot、G2 与 TrustRadius 颁发的多项荣誉。
Gartner 在所有魔力象限报告中，均依据供应商的战略完整性与执行能力开展评估。对我们而言，在报告中获评领导者，证明了 IBM 将市场愿景转化为客户实际价值的能力。我们认为，以下六大优势是我们获得认可的原因所在：
我们认为，Gartner 将 IBM 评为领导者，体现了 IBM 助力组织构建合规可靠的数据与 AI 基础的承诺。这一承诺拥有真实的市场业绩支撑：IBM 宣布基于 watsonx 的生成式 AI 业务规模达 125 亿美元，其中内部部署贡献 45 亿美元。watsonx 获得数千家企业信赖，打造了多款变革性 AI 应用，从支撑法拉利个性化数字体验，到革新 UFC 体育赛事直播分析。我们认为，分析师的认可与落地实践的成果均证明，watsonx 在企业 AI 技术栈各层级均具备出色表现。
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