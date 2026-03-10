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人工智能 IT 自动化

IBM 在 2025 至 2026 年共七份 Gartner® Magic Quadrant™ AI 相关报告中获评领导者

我们在 watsonx 领域的“执行力”与“战略视野”获得广泛认可。

发布日期 2026年3月10日

组织需要一套端到端基础架构，以整合智能体、AI 开发、治理与数据能力。然而在竞争激烈、细分领域众多的 AI 市场中，组织不得不对接多家供应商，并承担由此产生的复杂管理工作。

IBM watsonx 消除了这种复杂性。组织无需管理多家供应商的解决方案，可直接使用覆盖 AI 技术栈全层级的统一集成产品组合。作为企业级全栈 AI 领域的领导者，watsonx 提供了一条灵活可扩展的路径，可创造真实的商业价值。

IBM watsonx 应用程序示意图

在多份 Gartner 数据与 AI 生命周期报告中获评领导者

2025 年至 2026 年，IBM 在七份 Gartner Magic Quadrants AI 相关报告中均获评领导者。我们认为，这体现了 IBM watsonx 在 AI 生命周期全环节持续落地的能力，而非仅局限于单一领域。

将 IBM 评为领导者的数据与 AI 相关魔力象限包括：

  1. 2025 年数据科学和机器学习平台魔力象限
  2. 2025 年 AI 应用程序开发平台魔力象限
  3. 2025 年云数据库管理系统魔力象限
  4. 2026 年数据和分析治理魔力象限
  5. 2025 年数据集成工具魔力象限
  6. 2025 年元数据管理解决方案魔力象限
  7. 2026 年增强数据质量魔力象限

此外，IBM watsonx 在 2025 年企业应用程序开发领域获得 RedDot、G2 与 TrustRadius 颁发的多项荣誉。

为什么选择 watsonx

Gartner 在所有魔力象限报告中，均依据供应商的战略完整性与执行能力开展评估。对我们而言，在报告中获评领导者，证明了 IBM 将市场愿景转化为客户实际价值的能力。我们认为，以下六大优势是我们获得认可的原因所在：

  1. 混合云与多云灵活性：分析师多次肯定 watsonx 可在本地部署、云及混合环境部署的能力，这是管理敏感数据或在受监管行业运营的关键条件。借助 watsonx，客户可以自定义部署方式，使其最优适配自身基础设施与业务需求。
  2. 端到端解决方案：watsonx 在单一生态系统中打通 AI 开发、智能体、治理与数据全层级，减少系统碎片化与管理复杂度。随着 AI 领域细分市场增多、平台整合重要性提升，watsonx 可在一套产品组合中轻松统一 AI 生命周期各环节。
  3. AI 技术栈全域整合：从元数据管理到数据集成与治理，AI 能力深度融入 watsonx 各项核心功能的执行流程。该方案帮助客户更高效地运用数据，减少人工操作，缩短获取洞察分析的周期。
  4. 重视数据与 AI 治理：市场对企业 AI 模型治理的需求持续提升。watsonx 通过自动化覆盖数据与 AI 全生命周期的治理，规模化降低风险。我们认为，在数据集成工具、云数据库管理解决方案、元数据管理解决方案及数据分析与治理平台等魔力象限报告中获得认可，正是得益于 watsonx 在全流程监督方面的横向优势。
  5. 开放可选、设计灵活：依托 OpenLineage、ODCS、MCP 等开放标准，并与 AWS、Azure、Google 等云服务商合作，watsonx 可轻松融入您现有的业务环境。在 watsonx 内部，客户可以选择并定制适配企业需求的开源与专有框架、基础模型及 GPU 配置。
  6. 推动研究成果向生产落地转化：IBM Research 为 IBM 产品提供持续创新支撑。因此，新技术持续融入核心能力，形成常态化差异化优势。相关案例包括 Granite 系列模型、AutoRAG、开源 BeeAI 框架、面向开源 AI 智能体框架开发的命令行界面，以及 InstructLab 产品。

从分析师认可到实践成果落地

我们认为，Gartner 将 IBM 评为领导者，体现了 IBM 助力组织构建合规可靠的数据与 AI 基础的承诺。这一承诺拥有真实的市场业绩支撑：IBM 宣布基于 watsonx 的生成式 AI 业务规模达 125 亿美元，其中内部部署贡献 45 亿美元。watsonx 获得数千家企业信赖，打造了多款变革性 AI 应用，从支撑法拉利个性化数字体验，到革新 UFC 体育赛事直播分析。我们认为，分析师的认可与落地实践的成果均证明，watsonx 在企业 AI 技术栈各层级均具备出色表现。

了解 IBM 如何助力您的组织规模化部署 watsonx：

Annika Lee

Product Manager

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